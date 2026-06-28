Ar morkos gerina regėjimą? Neįtikėtina sėkmingiausios karo laikų propagandos istorija

Regėjimui svarbu, bet šiek tiek perdėta
„Žinome, kad morkose yra pigmento beta-karotino, kurį organizmas paverčia vitaminu A. Tačiau morkos nėra vienintelis šaltinis. Daugelis maisto produktų yra turtingi šia maistine medžiaga - pavyzdžiui, raudonoji paprika, rukola, kiaušiniai, riebi žuvis ir pieno produktai“, – sako Pietryčių Norvegijos universiteto docentė Ellen Svarverud. Vitaminas A atlieka svarbų vaidmenį žmogaus regėjimui, taip pat palaiko sveiką imuninę sistemą.
„Tai labai svarbi maistinė medžiaga. Vitamino A trūkumas gali pabloginti naktinį regėjimą. Dauguma žmonių jau gauna pakankamai vitamino A su įprasta mityba, todėl didelių morkų kiekių valgymas nepagerins naktinio regėjimo“, – aiškina mokslininkė.
Nepaisant to, mitas gyvuoja toliau. O jo atsiradimo priežastis glūdi ne mitybos ar regos tyrimuose, o karo laikų propagandoje.
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Iš pradžių nebuvo oranžinės
Morkos kilusios iš Centrinės Azijos ir Artimųjų Rytų. Arabai jas atgabeno į Ispaniją, o iš ten jos išplito po visą likusią Europą. Tačiau oranžinė morka, kurią šiandien geriausiai pažįstame, ne visada buvo įprasta veislė. Morkos būdavo ir violetinės, geltonos bei baltos spalvos. Būtent XVII a. olandų ūkininkai išvedė populiariąją oranžinę morką.
Morkos tapo vis labiau paplitusios, tačiau tik Antrojo pasaulinio karo metu jos įgijo tokį populiarumą, kurį turi iki šiol.
Karo laikų melas
Antrojo pasaulinio karo metu Didžioji Britanija patirdavo naktinius vokiečių lėktuvų bombardavimus. Vadinamasis „blitz“ karas truko nuo 1940 m. rugsėjo iki 1941 m. gegužės. Per atakas Didžioji Britanija apgaubdavo tamsa - šviesos būdavo išjungtos, kad vokiečių bombonešiai negalėtų jų pastebėti ir susiorientuoti.
Siekdami apsiginti nuo atakų, britai pradėjo naudoti naują ir griežtai įslaptintą technologiją: lėktuvuose montuojamą radarą. 1940 m. Johnas Cunninghamas, pravardžiuojamas „Katės akimis“, tapo pirmuoju britų pilotu, numušusiu vokiečių lėktuvą naudodamas naująją radaro sistemą. Tačiau ši technologija turėjo išlikti paslaptimi.
Todėl britų valdžia sugalvojo alternatyvų paaiškinimą: pilotai taip gerai matė tamsoje, nes valgė daug morkų. Ši istorija pasklido per laikraščius ir propagandos kampanijas ir greitai įsitvirtino. Londono Karališkųjų oro pajėgų muziejaus kuratoriaus padėjėjas Bryanas Legate'as 2014 m. žurnale „Scientific American“ pasidalijo savo mintimis apie šią propagandą.
„Nors [Britanijos] Oro ministerija mielai pritarė šiai versijai, ji niekada nesiekė jos panaudoti vokiečiams apgauti. Vokietijos žvalgyba puikiai žinojo apie mūsų antžeminius radarus ir nebūtų nustebusi, sužinojusi apie radarus lėktuvuose“, – pasakojo specialistas.
Tačiau net jei vokiečiai ir netikėjo šia melagystė, kiti tikrai ja patikėjo.
Propaganda, skirta visuomenei
Šis mitas buvo labai gerai priimtas pačioje Britanijoje - ir būtent ten jis iš tikrųjų įgavo pagreitį. Karo metu trūko maisto, todėl britų valdžia bandė skatinti žmones valgyti daugiau maisto produktų, kurie buvo lengvai prieinami ir kuriuos buvo paprasta auginti namuose – įskaitant morkas.
Todėl buvo pradėta kampanija „Dig for Victory“ („Kask už pergalę“). Plakatuose ir reklamose, reklamuojančiose morkas, buvo teigiama, kad jos „padeda matyti esant ribotam apšvietimui“. Britų Maisto ministerija taip pat paskelbė daugybę morkų receptų. Kiekvieną dieną BBC transliavo radijo laidą „The Kitchen Front“, kurioje buvo dalijamasi naujais receptais ir patarimais.
1942 m. Londone dirbęs amerikiečių korespondentas „The New York Times“ rašė, kad Anglijos maisto ministras lordas Wooltonas sakė: „Viena morka per dieną atitolina tamsą.“ Tuo pačiu metu, siekiant, kad žinia visuomenei būtų patrauklesnė, buvo naudojami animaciniai personažai, tokie kaip „Daktaras Morka“.
Taigi, valgant daugiau morkų, jūsų naktinis regėjimas nepagerės. Ir nors ši istorija prasidėjo kaip propaganda, ji tikrai susilaukė sėkmės bei populiarumo.
„Manau, žmonės linkę laikyti kažką tiesa, jei tai sutampa su tuo, kuo jie jau tiki. Žinome, kad morkos yra sveikos, todėl lengva manyti, kad kuo daugiau jų valgysime, tuo didesnė nauda“, – sako E. Svarverud.
Parengta pagal „Science Norway“.
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