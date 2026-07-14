Nustebino net visko mačiusius medikus: vyras turėjo tris varpas

Po kapšelio oda ir šalia pirminės išorinės varpos buvo dvi mažesnės varpos struktūros. Išoriškai matoma buvo tik pirminė varpa, tačiau visos trys varpos turėjo išsipūtusią struktūrą, vadinamą varpos galvute, ir kempininį audinį, kuris prisipildęs krauju sukeldavo erekciją.
Medikai išmatavo tris varpas ir nustatė, kad išorinė varpa buvo apie 7,7 cm ilgio ir 2,4 cm pločio. Antrosios varpos ilgis buvo 3,8 cm, o plotis – 1,3 cm, o trečiosios varpos ilgis buvo 3,7 cm, o plotis – 1,2 cm.
Atidžiau ištyrus, gydytojai pastebėjo, kad buvo tik viena šlaplė – vamzdelis, per kurį šlapimas teka iš šlapimo pūslės – kuri vingiuodama ėjo per antrąją varpą, tada į pagrindinę varpą ir baigėsi išorinės varpos šlaplės anga. Tunelyje nebuvo šakų, o trečiojoje ir mažiausioje varpoje nebuvo rasta jokių papildomų šlaplės vamzdelių.
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Vaisiaus vystymosi metu susiformuoja struktūra, vadinama lytiniu gumbeliu, kuri galiausiai išsivysto į išorinius lytinius organus, suformuodama klitorį arba varpą. Šiuo atveju galėjo įvykti lytinio gumbelio sutrigubėjimas, dėl kurio susiformavo trys varpos, teigiama ataskaitoje. Trijų varpų vadinamas trifalija - dažnesnis šios anomalijos variantas yra difalija, reiškianti dviejų varpų turėjimą.
Tyrimo autoriai spėja, kad šlaplė prasidėjo antrosios varpos gale, tačiau pakeitė kryptį ir nukrypo į pirminės varpos galą, kai antrinis varpos galas nesusiformavo iki galo.
Medicinos mokyklos dėstytojai ir studentai nežinojo vyro tapatybės, taip pat neturėjo prieigos prie jo dokumentų ar medicininės istorijos. Dėl to jie nebuvo tikri, ar vyras žinojo apie savo būklę. Vis dėlto ataskaitoje jie išreiškė abejones, kad jo trifalija buvo visiškai nepastebėta.
Jei vyrui būtų reikėję įvesti šlapimo kateterį, procedūra būtų buvusi ypač sudėtinga dėl šlaplės vingiuoto pobūdžio. Medikai taip pat pastebėjo randų požymių vyro kirkšnyje dėl kirkšnies išvaržos, kai pilvo audiniai išsiveržia per pilvo sienos angą, vadinamą kirkšnies kanalu.
Autoriai iškėlė hipotezę, kad vidinis spaudimas arba trintis, atsirandantis dėl dviejų papildomų varpų, galėjo susilpninti vyro apatinę pilvo sieną ir prisidėti prie išvaržos susidarymo. Jie pridūrė, kad kreipimasis į gydytojus dėl šio pažeidimo galėjo paskatinti kitus medikus aptikti papildomas varpas.
Kas daro šį atvejį unikaliu - daugiau nei vienos varpos išsivystymas yra itin retas reiškinys, pasitaikantis maždaug 1 iš 5–6 milijonų gyvų naujagimių, remiantis 2010 m. paskelbtų atvejų apžvalga. Tokie atvejai dažniausiai yra difalija. Šio vyro atvejis buvo pirmasis trijų varpų atradimas lavone ir antrasis žinomas trifalijos pavyzdys, užfiksuotas mokslinėje literatūroje.
Daugeliu atvejų papildomi peniai siejami su sveikatos problemomis, pvz., seksualine disfunkcija, vaisingumo problemomis ir šlapimo takų infekcijomis. Kai papildomi peniai sukelia fizinį diskomfortą ar medicinines komplikacijas, įprastas sprendimas yra juos pašalinti chirurginiu būdu. Arba, jei jie matomi išoriškai, pacientas gali nuspręsti juos pašalinti dėl kosmetinių priežasčių, teigiama ataskaitoje.
Tyrimo autoriai spėja, kad galbūt šiuo atveju, vyras žinojo apie savo trifaliją, bet nusprendė atsisakyti operacijos dėl akivaizdaus simptomų nebuvimo ir gerybinio pobūdžio savo būklės, rašo „Live Science“.