Rusijos IT kompanija „Abbyy“ neigia Lietuvos kaltinimus dėl nesaugios įrangos

„Visos mūsų vartotojų įrangoje įdiegtos programos nesidalija asmeniniais ar komerciniais duomenimis, kuriuos skaitmenina ir analizuoja mūsų klientai. Klientai visiškai kontroliuoja tokius duomenis naudodamiesi šiais vietiniais sprendimais.

ABBYY debesijos sprendimai naudoja bendros atsakomybės modelį ir mes garantuojame aukščiausią saugumą siekiant apsaugoti klientų duomenis“, – žiniasklaidai persiųstame komentare teigia bendrovės spaudos tarnyba.

Ji pažymi, kad „Abbyy“ debesijos technologijos naudoja „patikimus paslaugų tiekėjus, griežtą prieigos kontrolę ir stiprų duomenų kodavimą“.

„Be to, „ABBYY“ laikosi galiojančių komercinių ir asmens duomenų naudojimo taisyklių, tokių kaip Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Abby debesijos sprendimų saugumas reguliariai tikrinamas nepriklausomų saugumo ekspertų, saugumą patvirtina SOC2 and/or HITRUST sertifikatai“, – tvirtina bendrovė.

Apie tai, kad svarbiausios šalies finansinės institucijos toliau naudoja „Abbyy“ įrangą, nors buvo įspėtos, kad ji nesaugi, praėjusią savaitę pranešė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Mykolas Majauskas, remdamasis Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) pateikta informacija.

M.Majausko teigimu, NKSC, remdamasi operatyvinę veiklą vykdančių institucijų informacija, informavo, kad Rusijos teisinis reguliavimas žvalgybos ir saugumo tarnyboms „suteikia teisinius įgaliojimus ir technines galimybes įgyti prieigą prie Rusijos ir užsienio valstybių subjektų, kurie naudoja rusišką programinę įrangą“.

„Po tuo patenka ir būtent „ABBYY“ gamintojų kuriama įranga, kurių būstinė yra Maskvoje. Todėl būtent šios organizacijos teikiamų paslaugų konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas gali būti paveiktas trečiųjų šalių“, – BNS praeitą savaitę tvirtino M.Majauskas.

„Abbyy“ komentare taip pat pažymi, kad Lietuvoje naudojama „eFormFiller“ programa buvo sukurta būtent Lietuvos finansinėms institucijoms ir „niekada nebuvo naudojama Ukrainoje“.

LRT tyrime dėl Lietuvos institucijų naudojamų rusiškų programų „1C“, ir „Abbyy“ remdamasi ekspertais prieš kelerius metus skelbė, kad įrangos nesaugumą įrodo įvykis, kai 2017-ųjų birželį Ukrainoje naudota buhalterinės apskaitos programa, skirta elektroninių dokumentų apsikeitimui tarp įmonių, buvo užpulta viruso, pavadinto „notPetya“.

„Abbyy“ pažymi, kad jos kuriama programinė įranga „nėra buhalterinių programų analogas“, o yra skirta išmaniam dokumentų apdorojimui, bei dar kartą pabrėžia, kad „eFormFiller“ buvo sukurta 2003-iaisiais Lietuvos institucijoms ir šiuo metu nebėra palaikoma.