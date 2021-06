Norintiems šią vasarą išsivaduoti iš namų ruošos – šešių robotų dulkių siurblių apžvalga

Jūsų dėmesiui „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius išbandė ir įvertino 6 populiarius robotų dulkių siurblių modelius – „Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential“, „Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Pro“, „Ecovacs Deebot 600“, „Ecovacs Deebot Ozmo U2“, „Ecovacs Deebot Ozmo U2 Pro“ ir „Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi“. Ekspertas taip pat įvardino pagrindinius kriterijus, renkantis labiausiai jūsų poreikius atitinkantį robotą dulkių siurblį.

Kokia siurblio ištvermė?

Rinkdamiesi išmanųjį dulkių siurblį, būtinai atkreipkite dėmesį į tai, kiek laiko jis gali darbuotis vienu įkrovimu. Siurblio veikimo laikas priklauso nuo jo baterijos talpos dydžio. Kuo ji didesnė, tuo ilgiau įrenginys gali dirbti.

„Xiaomi Mi“ modelis „Robot Vacuum-Mop Essential“ pasižymi kukliausia ištverme – pilnai įkrautas veiks iki 90 min. „Ecovacs“ siurbliai „Deebot 600“ ir „Deebot Ozmo U2“ bei „Xiaomi Mi“ antrasis modelis „Robot Vacuum-Mop Pro“ vienu įkrovimu galės dirbti beveik dvi valandas – iki 110 min. „Deebot Ozmo U2 Pro“ darbuosis dar ilgiau – iki 2,5 val., t.y. 150 min.

Lenktynių su laiku nugalėtojas – „Deebot Ozmo T8 Aivi“ su 5200 mAh baterija, tad įprastu režimu gali dirbti beveik 3,5 val. – 210 min. Be to, vienu įkrovimu siurblys pajėgia išvalyti iki 280 kv. m. grindų ir šiuo atžvilgiu tiesiog neturi konkurentų. O grįžęs į bazę pilnai įkraunamas per 5 val.

Kiekvienas iš šių modelių geba pats grįžti į savo įkrovimo stotelę ir įsikrauti savo bateriją be jokio įsikišimo.

Atsižvelkite į dulkių talpos dydį ir siurblio aukštį

Reikšmingas faktorius yra ir dulkių konteinerio talpa. Iš apžvelgtų robotų mažiausią – 300 ml dulkių konteinerio talpą turi „Robot Vacuum-Mop Pro“.

Iš paskos rikiuojasi „Deebot Ozmo U2“ su 400 ml ir „Robot Vacuum-Mop Essential“ bei „Deebot Ozmo T8 Aivi“ su 420 ml talpa.

Konteinerio talpa išsiskiria „Deebot 600“ – ji yra didesnė nei pusė litro, t.y. 520 ml, o didžiausią talpą turi „Deebot Ozmo U2 Pro“ – net 800 ml dulkių konteinerį, kurį galima prijungti vietoj pagrindinio.

Visi robotai turi ir plovimo funkciją. Modeliui „Deebot 600“ vandens bakelį DO3G-KTB galima užsisakyti papildomai, o naujesnės šio modelio versijos, pavyzdžiui, „Deebot 605“ savo komplektacijoje jau turi vandens rezervuarą, naudojamą siurbimo modulį pakeitus šluoste.

Rinkdamiesi tinkamiausią robotą siurblį turėkite omeny, kad modelių aukštis įprastai svyruoja tarp 8 ir 11 cm, tad įsitikinkite, kad siurblys lengvai tilps po jūsų namuose esančiais baldais.

Išmanus valdymas jūsų telefone

Visus eksperimente išbandytus siurblius lengvai ir paprastai galima valdyti savo išmaniajame telefone. „Ecovacs“ modeliai valdomi „Ecovacs Home“, o „Xiaomi Mi“ siurbliai – „Mi Home“ programėlėje. Jose galima suplanuoti siurbimo laiką, darbo pradžią ir pabaigą, stebėti energijos lygį, sukurti naują namų valymo grafiką ir keisti kitus parametrus.

„Ecovacs“ modeliai lengvai suporuojami su „Amazon Alexa“ ar „Google Home“ asistentais, tad jų valdymo galimybės dar platesnės.

Valymo kontrolė

Aplinkoje abu „Xiaomi Mi“ modeliai orientuojasi skenuodami patalpą lazeriu. Aktyvavus „Robot Vacuum-Mop Pro“ siurblį, jis nuskenuoja kambarį 360 laipsnių kampu bei pats susikuria optimaliausią kelionės maršrutą. Šis modelis kiekvieną sekundę net 1800 kartų patikrina, kas yra aplink, todėl puikiai išvengia kambaryje esančių kliūčių.

„Ecovacs“ modeliuose „Deebot Ozmo U2“ ir „Deebot Ozmo U2 Pro“ įdiegta navigacija ir objektų atpažinimo technologija „Smart Move“. Ja taip pat nuskenuojama aplinka, todėl siurblys išvengia kliūčių. Šie modeliai pasižymi preciziškumu – išvalo visus, net ir klaidaus buto, kampus. Visgi ploniausius įkroviklių laidus, prieš valant, geriau pakelti nuo žemės, mat siurblys kaip tikras katinas – jų nevengia.

„Deebot 600“ pats pasirenka geriausią valymo kelią. Jame veikia specialūs sensoriai, apsaugantys prietaisą nuo kritimo laiptais bei atsitrenkimo į įvairias kliūtis.

„Deebot Ozmo T8 Aivi“ valymo kontrolėje išlieka čempionu – jo navigacinės galimybės ir funkcijų gausa yra neprilygstama. Be atstumo ir prisilietimo jutiklių jis turi LIDAR lazerinį aplinkos skenerį bei įprastą optinio vaizdo HD kamerą. Taigi, robotas gali ne tik kur kas geriau atpažinti ir įveikti įprastas kliūtis, bet ir sukurti bei savo atminty išsaugoti net kelis patalpos žemėlapius, kuriais po to naudojasi, kad darbą atliktų efektyviau.

Be to, šį robotą galima paversti ir judančia namų saugos kamera. Kur bebūtume, telefone įdiegtoje programėlėje galima įjungti vaizdo valdymo režimą ir ekrane matyti tai, ką mato robotas. Čia pat yra mygtukai, kuriais jį galima nuvairuoti į norimą patalpos vietą. Dar daugiau – galite išsaugoti vaizdo ir garso įrašus ar nuotraukas.

Kurį pasirinkti?

Kompaktiškam butui ar mažesnio ploto patalpoms su reguliariu kiekiu dulkių tiks „Xiaomi Robot Vacuum-Mop Essential“ ir „Ecovacs Deebot 600“ ar naujesnės jo versijos „Deebot 601“ ir „Deebot 605“.

Ieškantiems galingo, tačiau turintiems pakankamai vietos po baldais, mat siurblio aukštis – 9,45 cm, ir gyvenantiems ne didesniame nei 180 kv. m būste – „Xiaomi Robot Vacuum-Mop Pro“ – puikus pasirinkimas.

„Ecovacs Deebot Ozmo U2“ ir jo „Pro“ versija pasižymi panašiu veikimu, dydžiu bei valdymu. Tačiau „Ecovacs Deebot Ozmo U2 Pro“ labiau skirtas tiems, kas turi augintinių ir kam reikia daugiau galios, didesnės dulkių konteinerio talpos ir efektyvesnio plaukų surinkimo.

„Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi“ skirtas norintiems daugiau nei siurblio ir ieškantiems pažangesnio dirbtinio intelekto įrenginio bei turintiems didesnius, iki 280 m2, namus.