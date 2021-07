Dėl rezultato, kurį pavyko pasiekti dirbant kartu su Holivudo koloristais ir puikaus spalvų tikslumo „Panasonic“ televizoriai žiūrint filmus ir aukštos kokybės televizijos serialus visada buvo geriausiu pasirinkimu. Šiais metais vadovaudamiesi koncepcija „Žiūrėk viską, pajausk viską“, „Panasonic“ pasitelkė savo sukauptas vaizdo kokybės žinias, kad dar labiau pagerintų visapusišką malonumą žiūrint sporto transliacijas, žaidimus, srautines transliacijas (angl. streaming) ar bet kokį kitą turinį.

Šioje televizorių klasėje pirmaujančiai vaizdo kokybei pasiekti pasitelkta daugybė kūrėjų numatytų funkcijų, spalvos ir kontrastas, o visa tai papildoma tiksliu, galingu garsu, leidžiančiu viską ne tik pamatyti, bet ir pajusti.

Naujoji OLED serija: puikiai tinkantys kino filmų peržiūrai

Savo OLED flagmaną „JZ2000“ „Panasonic“ papildė naujais šios serijos modeliais „JZ1500“, „JZ1000“ ir „JZ980“, kurių įstrižainės – 65 colių (165 cm), 55 colių (140 cm) ir šiemet pasirodžiusi 48 colių (122 cm) versija. Kaip ir flagmanas „JZ2000“, šie modeliai spalviškai suderinti bendradarbiaujant su „Company 3“ įkūrėju ir generaliniu direktoriumi, o taip pat patikimu geriausių pasaulio kino kūrėjų pagalbininku Stefano Sonnenfeldu. Kartu su techniniu „Panasonic“ spalvų tikslumu šie naujieji OLED televizoriai nustatys naujus kino ir aukščiausio lygio turinio žiūrėjimo etalonus, žada gamintojai.

Pastaraisiais metais „Panasonic“ nukreipė savo inžinerijos žinias ir kompetencijas į novatoriškus, daug ryškesnius OLED ekranus, panašius į kompanijos anksčiau sukurtus „Master HDR OLED Professional Edition“. Anksčiau jie buvo naudojami tik flagmanų modeliuose, tačiau 2021 m. „Panasonic“ į „JZ2000“ ir „JZ1500“ (išskyrus 48 colių modelį) įmontavo ryškesnį „Master HDR OLED Professional Edition“ ekraną – puiki žinia žiūrovams, norintiems mėgautis geresniu HDR veikimu, tačiau namuose jau turintiems kokybišką garso sistemą.

Visose šiuose OLED modeliuose veikia visiškai naujas procesorius „HCX Pro AI“, apie kurį buvo pranešta pristatant „JZ2000“ – su šiuo procesoriumi pristatomas ir naujas vaizdo režimas „Auto AI“, kuris padeda žiūrovams gauti optimalią patirtį – nes tiksliai atpažįsta, koks turinys yra žiūrimas (pavyzdžiui, kino filmas ar sportas) ir automatiškai koreguoja vaizdo kokybę. Tačiau „Auto AI“ režimas yra atskiras vaizdo režimas, ir žiūrovai, norintys rankiniu būdu pasirinkti jiems patiems priimtiniausius nustatymus, tai irgi galės padaryti.

Be to, kadangi naujieji televizoriai turi naująjį „HCX AI Pro“ procesorių, naujieji OLED modeliai taip pat palaikys režimą „Game Mode Extreme“, kuris sumažina uždelsimą (angl. latency) iki paties mažiausio, koks tik įmanomas OLED televizorių gamyboje. Ir šis uždelsimo sumažinimas priklauso ne tik nuo gamyboje naudojamų ekrano patobulinimų, bet atsiranda ir dėl išskirtinių „Panasonic“ inžinerinių patobulinimų. Visi OLED modeliai taip pat palaiko „AMD FreeSync Premium“ technologiją (mažinančią televizoriaus mirgėjimą ir uždelsimą).

Naujieji LED televizoriai, idealiai tinkantys sporto transliacijoms ir žaidimams

Be OLED naujovių, „Panasonic“ taip pat pristato tris naujus 2021 m. LED modelius ir užsimena, kad jų bus ir dar daugiau.

Naujai pristatyta LED televizorių serija susideda iš „JX940“ modelių (75 colių/190 cm, 65 colių/165 cm, 55 colių/140 cm ir 49 colių/125 cm), „JX850“ modelių (65 colių/165 cm, 58 colių/147 cm, 50 colių/127 cm ir 40 colių/101 cm) ir „JX800“ modelių (65 colių/165 cm, 58 colių/147 cm, 50 colių/127 cm ir 40 colių/101 cm).

„Panasonic“ teigia, kad „JX940“ serija ypač patiks sporto ir žaidimų entuziastams.

Pirma, kaip ir naujai pristatytuose OLED televizoriuose, „JX940“ serijoje taip pat veikia visiškai naujas „HCX Pro AI“ procesorius – o tai reiškia, kad jis gali automatiškai atpažinti sporto transliacijas ir atitinkamai optimizuoti vaizdo kokybę. „Intelligent Clear Motion“ režimas taip pat sušvelnina dinamiškas scenas, kad žiūrovai galėtų mėgautis vaizdu be mirgėjimo.

Antra, „JX940“ serijoje naudojamas ryškus 120 Hz „HDR Cinema Display Pro“ ekranas, pasižymintis itin plačiu žiūrėjimo kampu – idealus stebėti sportui su šeima ar draugais.

Trečia, „Dolby Atmos“ technologijos palaikymas kambarį užpildys stadiono garsu. Be to, „JX940“ serijoje taip pat yra novatoriškai atnaujinta „Panasonic“ lankstaus pagrindo konstrukcija (išskyrus 75 colių modelį). Kai pagrindai sumontuojami išorėje, tai šiek tiek pakelia televizorių ir leidžia po juo pastatyti garso sistemą (pvz., „Panasonic“ dizainą atitinkančią „HTB490“), taip dar labiau pagerinant garso efektyvumą.

Kalbant apie žaidimus, „JX940“ serijoje veikia naujasis „HCX Pro AI“ procesorius – o tai reiškia, kad jis palaiko HDMI 2.1 funkcijas – tokias kaip „High Frame Rate“ (HFR) ir „Variable Refresh Rate“ (VRR), tad tai yra puikus įrenginys tikrai patyrusiam žaidėjui. „JX940“ taip pat palaiko „AMD FreeSync Premium“ technologiją.

„JX800“, puikiai tinkantys srautinėms transliacijoms

Naujojo procesoriaus pristatymas „HCX Pro AI“ aukščiausios klasės „Panasonic“ televizoriuose reiškia, kad gamintojai savo ankstesnės kartos „HCX“ procesorių pradėjo montuoti į savo bazinius modelius – pavyzdžiui, „JX800“ seriją. Savo ruožtu tai reiškia, kad net vidutinės klasės televizoriai turės prieigą prie itin vertingo dalyko – „Panasonic“ patirties spalvų atkūrime.

To rezultatas – „JX800“ pateikia aukštos kokybės vaizdą, kuris kartu su „HDR Bright Panel Plus“ ir kitomis įvairiomis srautinių transliacijų paslaugomis daro televizorių idealiu biudžetiniu televizoriumi šeimai, skirtu žiūrėti be perstojo.

Be to, pirmą kartą „JX800“ sujungia „Panasonics HCX“ procesorių ir operacine sistemą „Android“, kas suteikia prieigą prie lengvai valdomos operacinės sistemos „Panasonic My Home Screen“ funkcionalumo.

Formatų palaikymas

2021 m. „Panasonic“ tęsia tvirtą tradiciją palaikyti aukščiausios klasės funkcijas iki pat ten, kur jos gali padaryti didžiausią įtaką.

Režimas „Film Maker Mode“ kartu su „Intelligent Sensing“, ką „Panasonic“ pristatė savo 2020 m. OLED modeliuose, bus palaikomas ir 2021 m. televizorių modeliuose – iki pat „JX800“ serijos.

Kalbant apie HDR formatus, „Dolby Vision IQ“ palaikomas visuose 2021 m. OLED televizoriuose ir „JX940“ serijos LED televizoriuose. „Dolby Vision“ ir „HDR10 + Adaptive“ formatai taip pat palaikomas iki pat „JX800“ serios – kaip ir „HDR10“ bei „Hybrid Log Gamma“.

Kalbant apie žaidimus, „Game Mode Extreme“ palaikomas taip pat iki „JX940“ serijos modeliuose, kas suteiks 4K aukšto kadrų dažnio (angl. High Frame Rate, HFR) ir kintamo atnaujinimo dažnio (angl. Variable Refresh Rate) galimybes.

Kalbant apie garsą, „Dolby Atmos“ palaikomas iki „JX850“ serijos.

„My Home Screen 6.0“

Visuose naujuose modeliuose iki pat „JX850“ veikia naujausia labai vertinamos išmaniųjų „Panasonic“ televizorių operacinės sistemos versija „My Home Screen 6.0“. Ir nauja versija pasižymi naujais patobulinimais.

„My Scenery“ leidžia pasirinkti iš bibliotekos relaksuojančių vaizdų ir vaizdo įrašų – arba nustatyti savo, kurie geriausiai atspindėtų norimą nuotaiką ar dienos metą. Tai taip pat puikiai tinka meditacijos seansams ar pasiruošimui miegoti. Be nuotraukų iš „LUMIX CLUB“, kuriose atskleidžiamas Japonijos grožis, gamintojai taip pat pradėjo bendradarbiavimą su„LoungeV Studio“ (www.loungev.com),ir dabar siūlo gražiausius vaizdo įrašus, kurie padės atsipalaiduoti po sunkios darbo dienos.

Naujas „On Timer“ laikmatis leidžia vartotojams nustatyti laiką, kai televizorius automatiškai įsijungs – vartotojai taip pat gali iš anksto pasirinkti mėgstamiausią kanalą arba kurią HDMI įvestį jie norės naudoti. Televizorius taip pat gali rodyti naujus „My Scenery“ vaizdus.

Dviguba „Bluetooth“ jungtis leidžia televizoriui vienu metu išvesti garsą į du atskirus „Bluetooth“ įrenginius – kas, pavyzdžiui, sutuoktiniams vėlų vakarą leis klausytis filmo per „Bluetooth“ ausines, netrukdant vaikų miego.

Buvo patobulinta ir meniu sąsaja – dabar ja galima greitai pasiekti dažniausiai naudojamus vaizdo, garso ir kitus nustatymus.

Visi modeliai iki JX850 imtinai palaiko tiek „Google Assistant“, tiek integruojamą „Amazon Alexa“ virtualiosius asistentus, leidžiančius vartotojams tiesiog televizoriumi išklausyti balsu perskaitomas orų prognozes ar naujienas – o taip pat ir daug kitos naudingos informacijos (kiek tai leidžia regioniniai „Google Assistant“ ir „Amazon Alexa“ nustatymai). Viena pastaba – „JX800“ palaiko „Google Assistant“ – bet ne „Amazon Alexa“.

Dar viena nauja funkcija yra „HDMI Signal Power Link“, automatiškai pabudinanti televizorių iš „miego“ režimo prijungus net ir tokius įrenginius, kaip kompiuterius, kurie nėra suderinami su CEC.

Dizainas

Liekant ištikimiems „Panasonic“ filosofijai, kuria siekiama suteikti įtraukiančią ir tikrovišką patirtį, 2021 m. modelių dizainas yra paprastas ir minimalistinis – kad žiūrovai galėtų visą dėmesį skirti savo mėgstamam turiniui.

„Panasonic“ šiemet taip pat pristatys visiškai naują nuotolinio valdymo pultelį. Siekiant jį sukurti kuo sklandžiau įsiliejantį į kambario aplinką, įkvėpimu buvo pasirinktos apvalių dekoratyvinių dubenėlių formos. Apvalūs kraštai taip pat daro pultelį ergonomišku ir patogiu laikyti.

Pastaba dėl HDMI2.1 palaikymo:

Visi modeliuose iki pat „JX940 LED“ turės du HDMI prievadus, palaikančius HDMI2.1 funkcijas – tokias kaip didelį kadrų dažnį (HFR) ir kintamąjį atnaujinimo dažnį (VRR).

Prekybos pradžioje šie prievadai palaikys 4K įvestį, tačiau 4K didelio kadrų dažnio ir 4K@120Hz VRR atvejais veiks tik puse vertikaliosios skiriamosios gebos.

2021 m.“Panasonic“ žada programinės įrangos atnaujinimą, kuris suteiks pilną 4K didelio kadrų dažnio palaikymą.

Informaciją apie 4K@120Hz VRR „Panasonic“ pateiks vėliau. Gamintojai atkreipia dėmesį, kad kitos nei 4K@120Hz VRR raiškos – tokios kaip „Full HD“ ir 4K @ 60Hz VRR – bus palaikomos nuo prekybos pradžios.

Pamatykite viską. Pajauskite viską.

Tiesiog čia. Tiesiog dabar. Įprastas vaizdas tampa kinematografiniu.

Tai daugiau, nei tik įprastas laidos žiūrėjimas – dabar viskas patobulinta. Sukurti profesionalių filmų kūrėjų, „Panasonic“ 4K OLED televizoriai perteikia įspūdingą vaizdą. Erdvinis 3D garsas sužadina visus žiūrovo pojūčius ir leidžia pasijusti pačiame filmo veiksmo sūkuryje. Visos „Panasonic“ sukurtos technologijos skirtos sužadinti ir įkvėpti – kad kasdieniai vaizdai taptų kinematografiškais.