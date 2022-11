„Huawei Mate 50 Pro“ – profesionaliai galingas išmanusis telefonas

Taip į mano akiratį pateko „Huawei Mate 50 Pro“. Kadangi Huawei produktai manęs dar nenuvylė, pirmiausia išbandyti nusprendžiau būtent jį, o mano išmaniojo telefono paieškos pasiekė gana ankstyvą pabaigą – kitų telefonų išbandyti nebesinorėjo. Šioje apžvalgoje papasakosiu kuo šis įrenginys mane taip sužavėjo.

Įspūdingas dizainas

Šiandien išmanusis telefonas – tai ne tik naudingas prietaisas, bet ir tam tikra įvaizdžio detalė. Būtent todėl įrenginys nebegali būti tik galingas, patogus ar daugiafunkcis. Jis turi ir gerai atrodyti.

Galiu drąsiai teigti, kad „Huawei Mate 50 Pro“ šį mano lūkestį išpildo su kaupu. Klasikinė simetriška estetika sukelia sunkiai apibūdinamą dizaino išpildymo jausmą, o puikiai įkomponuota keturguba kamera atrodo ne kaip priedas, o nedaloma vientiso įrenginio dalis.

Galima rinktis iš dviejų spalvų – stiklinės juodos ir oranžinės eko-odos. Nors abi jos pasižymi išskirtiniu žavesiu, man labiau patiko pastarasis variantas, primenantis smėlio kopas per saulėlydį. Kita vertus, juodoji versija, atrodanti solidžiai ir labai elegantiškai, manęs taip pat nepaliko abejingu.

Telefonas išraiškingas ne tik savo išore – „Mate 50 Pro“ taip pat pasižymi žymiai pažangesniu – rombiniu – pikselių raštu. Tai ne tik kuria raiškesnį ir kokybiškesnį vaizdą ekrane, bet ir tausoja akis. Pastebėjau, kad jos nebepavargsta net ir po ilgo naudojimosi šiuo išmaniuoju. Kadangi telefoną mėgstu naudoti ir filmų žiūrėjimui, šis papildomas komfortas – didžiulis privalumas.

Patvarumas

Manau pats laikas pripažinti ir kitą priežastį, dėl kurios taip mėgstu keisti savo išmanųjį telefoną – mano nerangumas, dėl kurio įrenginys neretai atsiduria ant žemės. Žinoma, šią problemą visada galima išspręsti patvaresnio dėklo dėka. Tačiau niekada nemėgau aukoti telefono dizaino ar dydžio vardan saugumo.

Kadangi naujasis oranžinės eko-odos „Huawei“ pasižymi itin patvariu keraminiu „Kunlun Glass“ ekranu, visos likusios abejonės bematant išgaravo – turimo išmaniojo telefono pagaliau nereikės naudoti it porcelianinio įrenginio, pamaniau aš. Be to, ši versija pasižymi ir atsparumu vandeniui net 6 metrų gylyje!

Profesionalus fotoaparatas telpantis kišenėje

Nors ir nesu fotografas, visada turėjau potraukį dailiems kraštovaizdžiams, statiniams ar gamtos objektams. Todėl neretai pavydžiai nužvelgdavau į mano akiratį patenkančias profesionalias kameras ir pro jų objektyvą kadrus fiksuojančius žmones.

Su „Huawei Mate 50 Pro“ šis jausmas išnyko. Telefonas išsiskiria net 50 megapikselių ir 10 lygių reguliuojama diafragmos kamera. Lyginant su ankstesniais telefonais, skirtumas – akivaizdus net ir netreniruotai akiai (tokiai kaip mano). Pristatysiu mane labiausiai nustebinusius dalykus.

Kaitaliojant kameros diafragmą galima išgauti įvairaus gylio nuotraukas, kurias sunku atskirti nuo profesionaliais fotoaparatais fiksuojamų kadrų. Kadangi šiame modelyje šviesa lengviau pasiekia diafragmą, fiksuojami vaizdai atrodo kokybiškesni nei bet kada anksčiau.

„Super Night“ režimas leidžia daryti nuostabias nuotraukas silpno apšvietimo aplinkoje. Giedras naktinis dangus, blausios miesto šviesos ar pilkšvos mėnesienos nuspalvota aplinka – visais atvejais stebėjausi išmaniojo telefono fiksuojamų vaizdų raiška.

Darant portretines nuotraukas nebereikia teisintis, kad esu nefotogeniškas. Kita vertus, gali tekti ieškoti pasiteisinimo, kodėl neatrodau taip gerai, kaip nuotraukose.

„XMAGE“ funkcija leidžia fotografuoti įvairiais stiliais ir išgauti nuostabias tekstūras ir kontrastus.

„Super Makro“ funkcija leidžia pasireikšti mano užslėptam menininkui. Jos pagalba galima įrašyti itin detalius vaizdo įrašus iš arti. Taip plikai akiai nepastebimi kasdienybės vaizdai tampa tikru šedevru.

Be viso to, naujasis „Huawei“ gali fiksuoti ir itin plataus kampo kraštovaizdžius, artinti vaizdą iki 100 kartų bei pasižymi 13 MP kamera, kurioje telpa pastebimai daugiau žmonių.

Super asortimentas

Svarbiausią dalį pasirinkau pabaigai. „Huawei Mate 50 Pro“ – toli gražu ne tik dailus ir patvarus įrenginys. Naudodamasis telefonu įsitikinau, kad vidiniams jo parametrams ir įvairiai programinei įrangai ne be reikalo buvo suteiktas priežodis „Super“. Apie ką būtent kalbu?

„Super Memory Turbo“ – tai telefono gebėjimas spartinti savo turimą atmintį. Buvo sunku patikėti, kad naujasis „Huawei“ turi „tik“ 8 GB atminties – jo veikimas pasirodė nepriekaištingas net ir fone veikiant daugybei programėlių ar kalbant telefonu.

„Super GPU Turbo“ leidžia telefonui veikti sklandžiai ir nekaisti net ir aktyviai naudojant jo procesinę galią, pavyzdžiui, žaidžiant didelių kadrų dažniu pasižymintį žaidimą. Nors šiuo atveju paprastai pakanka vos keliolikos minučių, kad patirtis taptų gerokai prastesne, minėta funkcija pramogomis leidžia mėgautis neribotai.

„SuperStorage“ dėka galėjau pamiršti, kad telefone esanti vieta turi kažkokius apribojimus. Naujoji vietos suspaudimo funkcija leidžia išmaniajame turėti daugiau sunaudojant žymiai mažiau vietos.

„Supercharge“ užtikrina ne tik spartesnį išmaniojo telefono įkrovimą (pilnas įkrovimas per mažiau nei 40 min.), bet ir pasirūpina, kad įkraunant mobilųjį nesuprastėtų jo veikimas – nors paprastai įkraunant telefoną tekdavo pamiršti apie didelių energijos sąnaudų reikalaujančias pramogas, su „Huawei Mate 50 Pro“ šios problemos nebėra.

Ir, žinoma, „SuperHub“. Ne paslaptis, kad Huawei pasižymi itin palankia, kelis įrenginius vienijančia, ekosistema. „SuperHub“ dėka, naujajame Mate 50 Pro, dalintis failais tarp įrenginių dabar dar lengviau ir paprasčiau. Be jau pažįstamų galimybių, „SuperHub“ funkcijos dėka galima grupuoti failus, greitai juos pasiekti per istorijos įrašus bei akimirksniu perkelti iškarpinėje esančius failus.

Taigi, naujasis „Huawei Mate 50 Pro“ gerokai pranoko mano lūkesčius. Telefonas pasižymi nepriekaištingu dizainu ir yra itin patvarus bei, dėka IP68 atsparumo, dulkės ir vandens lašai nekelia jokios grėsmės išmaniajam telefonui. Net 120 Hz išgaunantis ekranas su „Multi-touch“ užtikrina itin sklandų vaizdą telefono ekrane, o 2616x1212 pikselių raiška išpildo ir didžiausius vaizdo kokybės lūkesčius.

Telefono kamera savo pajėgumu prilygsta fotoaparatui ir leidžia mėgautis aibe funkcijų, pažadinančių vidinį mano menininką. Galiausiai, galingo procesoriaus dėka galiu be rūpesčių naudotis įvairiomis programėlėmis vienu metu ir ilgai mėgautis pramogomis nesukdamas galvos dėl telefono perkaitimo. Tikėtina, kad šio išmaniojo keisti nenorėsiu man neįprastai ilgą laiką.