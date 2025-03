„Samsung 25 Ultra“ testas: vienu aspektu DI tikrai nustebino

Geležis

Kaip jau paaiškėjo pristatyme, savo technine įranga „S25“ nuo pirmtako skiriasi labai nedaug: yra milimetru ar jo dalimis mažesnių gabaritų (bet dešimtąja colio dalimi didesniu ekranu), keliolika gramų lengvesnis, su kiek naujesniu grafiniu lustu („Adreno 830“ vietoje „Adreno 750“) ir pagrindiniu lustu (3 nm „Snapdragon 8 Elite“ vietoje 4 nm „Snapdragon 8 Gen 3“).

Taip pat pieštukas prarado „Bluetooth“, giroskopą ir akcelerometrą. Na o bene ryškiausias skirtumas – keliskart padidintas itin plataus kampo kameros jutiklis: nuo 12 Mpix iki 50 Mpix. Taip pat šiek tiek pašviesinta šios kameros diafragma: nuo F 2.2 iki F 1.9.

Visa kita – iš esmės tas pats: 2600 nitų šviesumo Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranas su 120 Hz atnaujinimo dažniu, 256/512 GB/1TB vidinės atminties ir 12 GB RAM (tiesa, 1TB modelyje „S25 Ultra“ gali turėti ir 16 GB RAM), 5000 mAh baterija gali būti įkraunama 45W laidiniu, 15W belaidžiu ar 4,5 „atvirkštiniu“ krovimu, telefonas be jau minėtos itin plataus kampo kameros dar turi 200 Mpix F 1.7 plataus kampo (24 mm) kamerą, 10 Mpix F 2.4 telekamerą (67mm, 3x optinis priartinimas), 50 Mpix F 3.4 periskopinę telekamerą (111 mm, 5x optinis priartinimas) ir 12 Mpix F 2.2 26 mm židinio nuotolio asmenukių kamerą. Telefonas gali filmuoti 8K raiška prie 24/30 kadrų per sekundę, 4K prie 30/60/120 kadrų per sekundę ir 1080p prie 30/60/120/240 kadrų per sekundę režimais.

Taigi, akivaizdu, kad „Samsung“ nebesiplėšo marškinių fotografijos srityje. Tiesa, verta paminėti, kad daugiau nei keturis kartus padidintas itin plataus kameros jutiklis gerokai patobulino ir telefono makro fotografiją – ir dabar ji tikrai puiki, jei makro nuotraukas mėgstate kurti iš tikrai arti, o ne pasitelkiant optinį priartinimą.

DI

Kaip jau minėta – ir kaip šių telefonų savininkai turbūt pamena – „Samsung“ jau keletą pastarųjų metų kalba apie DI. Kalba, bet keičia kursą – prieš porą metų viskas prasidėjo nuo DI nuotraukų apdorojime (nors kiek to DI reikėjo ir kiek išties buvo – atskiras klausimas. Daug programėlių mokėjo ištrinti objektą iš nuotraukos ir be jokio DI), vėliau – vaizdų generavime, o šiemet pagaliau atsitraukė nuo visokių gražių pažiūrėti ir pažaisti, bet iš tiesų nereikšmingų dalykų prie to, kaip DI iš tiesų turėtų veikti: DI vartotojo patirtyje.

„Samsung“ jau seniai turi (ir niekaip neatsikrato) „Bixby“, bet su „S25“ karta (ir retrospektyviai – keliomis ankstesnėmis, pradedant „S23“) vyksta suartėjimas su „Google“ kuriamu „Gemini“.

Savaime suprantama, „Gemini“ ir jo veikimas – joks ne „Samsung“ nuopelnas, bet korėjiečius galima pagirti už tai, kad rimčiau imasi šio DI integravimo į vartotojo kasdienybę. Dvigubas paspaudimas mygtuku – ir balsu gali ne tik valdyti telefoną, bet ir kalbėtis apie viską, kas tik į galvą šauna. O taip pat – analizuoti kad ir „YouTube“ vaizdo įrašus. Lietuvių kalba.

Ir ši funkcija ko gero paliko didžiausią įspūdį. Tiesiog įsijungi video, dukart spusteli telefono įjungimo mygtuką, pasirenki „kalbėtis apie vaizdo įrašą“ ir balsu uždavinėji klausimus. O DI per kelias sekundes nuskenuoja visą beveik valandos trukmės įrašą ir pateikia atsakymus.

Testams pasirinkau vieną tinklalaidę, kurios epizodo vedėju buvau pats – todėl gerai prisiminiau, apie ką buvo kalbama, kas buvo pasakyta ir kas ne. Ir „Gemini“ rezultatai buvo įspūdingi – DI atsakė tiksliai, tikrai iš paties pokalbio (o ne vien iš video aprašo), teisingai suprasdamas klausimus ir nehaliucionuodamas atsakymuose. Bet turbūt geriau – pamatyti viską savo akimis, nei vien perskaityti:

Telefono pristatyme buvo siūlomi ir kitokie scenarijai: pavyzdžiui, pagal pageidaujamus parametrus parinkti restoraną, išsiųsti pakvietimus į jį draugams ir įtraukti susitikimą į kalendorių – tačiau man pačiam pastarasis dalykas nepavyko: kažkas nesuveikė su duomenų prieigos suteikimu (angl. permissions).

Su DI galima ir visaip kūrybiškai pažaisti – tarkime, nufotografuoti produktus ir paprašyti sugalvoti, kokį patiekalą iš jų pasigaminti, surasti (ar sukurti) jam receptą.

Beje, pats linksminausi iš „Gemini“ bandydamas išgauti šaltibarščių arbatos arba picos su cepelinais receptus – bet DI sąžiningai įspėdavo, kad tokie reikalavimai yra gana neįprasti ir gali būti neskanūs. Nors galiausiai „Gemini“ leidosi išprovokuojamas pasvarstyti, kaip gi ten atrodytų cepelinų pica.

O vienąkart „Gemini“ išdūrė ir mane. Pradėjus nuo provokacijų apie tai, kiek vidutiniškai voverių per metus sumedžioja zuikis, kažkaip perėjome apie skraidančius žinduolius (iš kurių DI tvirtino esant tik šikšnosparnius, bet po pakartotinių mano klausimų pasitaisė, kad yra ir skraidančios voveres), ir galiausiai apsidžiaugiau užtikęs „Gemini“ nusišnekėjimo (haliucinacijos) atvejį, kai DI man pareiškė, kad egzistuoja ir „saldieji sklandūnai“. Vis dėlto džiūgauti buvo per anksti, nes tokie gyvūnai iš tiesų egzistuoja – ir būtent tai yra skraidančiosios voverės, angliškai dar vadinamos „sugar glider“ (nes mėgsta sulą ir nektarą), o „Gemini“, kalbėdamas su manimi lietuvių kalba, paprasčiausiai pažodžiui išvertė pavadinimą.

Na, bet čia jau nebe „Samsung“, o būtent „Gemini“ reikalai. Tai sugrįžkime prie telefono.

Apibendrinimas

„Samsung S25 Ultra“ – tikrai neblogas telefonas. Turi vienus stipriausių techninių parametrų rinkoje, naujausią „Android“, pakankamai gerą fotosistemą. Tačiau skirtumai nuo ankstesnės kartos – minimalūs ir tikrai neskatinantys kuo greičiau įsigyti naująjį modelį. Bet žinoma, jei turimas senas telefonas, skaičiuojantis jau ketvirtus metus ar panašiai, jau prašosi į pensiją – „S25 Ultra“ būtų tikrai gera pamaina.

DI integracija jau irgi artėja prie to, kas gali būti realiai naudinga (tai yra, čia jau ne vien abejotinos vertės ir reikalingumo paveiksliukų generavimas), tačiau klausimas, kiek čia „Samsung“, o kiek – „Gemini“ nuopelnas. Nors iš tiesų galutiniam vartotojui tai gal net ir nėra svarbu – svarbu, kad viskas veiktų ir būtų naudinga. Tai dėl veikimo – ne viskas dar, bet kažkiek veikia, o iš to, kas veikia, vertės jau tikrai yra (bent jau nereikia švaistyti laiko žiūrint valandinius video, kai galima apie juos paklausinėti DI).

„Samsung S25 Ultra“ kaina – apie 1500 eurų. Žinoma, nemažai, bet jau kelerius metus vyrauja tokios ar labai artimos flagmanų kainų tendencijos, tad „Samsung“ čia ypatingai neišsiskiria nei gerąja, nei blogąja prasme.