Revoliucija kišenėje: kuo stebina naujasis „Xiaomi 15“?

6,36 colio ekraną turintis „ Xiaomi 15 “ šiuo metu yra vienas mažiausių išmaniųjų telefonų-flagmanų, jis telpa beveik bet kokioje kišenėje. Jo „Qualcomm Snapdragon 8 Elite“ procesorius taip pat yra vienas galingiausių, o kamerų darbas vienas įspūdingiausių.

Bendrovė „Xiaomi“ norėjo pasiūlyti įspūdingą kompaktišką flagmaną ir jai tai pavyko.

„Xiaomi 15“ panašus į pirmtaką, bet geresnis

Nors „Xiaomi“ gamina daug vidutinio kainų segmento išmaniųjų telefonų („Redmi“, „Poco“), tačiau tuo pat metu bendrovė kuria itin gerus flagmanus, kurie aukščiausioje lygoje varžosi su „Google“, „Samsung“, „OnePlus“ ar „iPhone“ flagmanais. Tiesa, „iPhone“ – atskira lyga, nes tie kurie turi senesnį „iPhone“, po kurio laiko žvalgosi naujo „iPhone“, tačiau niekam ne paslaptis, kad „Android“ lygos žaidėjai siekia į savo pusę patraukti ir „iPhone“ gerbėjus.

2024 m. pasirodęs „Xiaomi 14“, ko gero, buvo įspūdingiausias praėjusių metų kompaktiškas flagmanas. Šiais metais pasirodęs „Xiaomi 15“ tęsia tradicijas – išlieka kompaktiškas ir dar geresnis nei ankstesnis modelis. Gali susidaryti įspūdis, kad jei telefono gabaritai mažesni, vadinasi gamintojas kažką paaukojo, ieškojo kažkokių kompromisų? Nieko panašaus: kompromisų neieškota. Net stebina kaip į tokį mažą korpusą galima sudėti tiek visko daug: talpią bateriją, galingą procesorių, daug atminties, kamerų bloką su gera optika ir dideliu jutikliu, gerus stereo garsiakalbius, keturis mikrofonus ir kt.

„Xiaomi 15“ labai panašus į savo pirmtaką: plokščias ekranas, plokščias galinis dangtelis, panašiai išlenkti plono aliuminio rėmelio kampai, nugarėlėje – vientisu stiklu dengtas kvadratinės formos kamerų blokas. Tačiau yra ir svarbių nematomų dalykų: „Xiaomi 15“ ekranas dengtas „Xiaomi Shield Glass 1,0“ medžiaga, 10 kartų atsparesne smūgiams, mechaniniams pažeidimams nei „Xiaomi 14“ ekrano danga „Gorilla Glass Victus“; aliuminio rėmelis yra 33 proc. tvirtesnis; atsparumas dulkėms – itin aukšto IP68 lygio.

„Xiaomi 15“ ekranas – sunku prie ko nors prikibti

„Xiaomi 14“ ekranas buvo puikus, „Xiaomi 15“ – dar geresnis, nes didesnis maksimalus jo ryškumas. Ekrano duomenys ne tik „popieriuje“ atrodo puikiai (skaičiai pateikti straipsnio gale), bet ir realybėje ekranas veikia puikiausiai. Ką galėčiau apie jį pasakyti blogo? Ogi nieko. Jis siūlo viską, ko galima tikėtis: labai ryškus, žiūrėjimo kampai – puikūs, reagavimas į prisilietimus toks tikslus, kad susidaro įspūdis, jog ekranas „gaudo“ tavo mintis, o ne pirštų judesius. Viskas vyksta itin sklandžiai, ypač slinkimas. O kaip dėl ryškumo? Na, net ir esant tiesioginiams saulės spinduliams, ekranu buvo lengva naudotis. Tikrai neturiu nė vieno nusiskundimo dėl šio ekrano – „Xiaomi“ dėl to pasistengė.

Be to, telefono nustatymuose ekraną galite sureguliuoti pagal savo skonį. Bet ne visada to reikia, pavyzdžiui, spalvų schema „Originali spalva“ puikiai perteikia natūralias spalvas ir man idealiai tiko. Bet jei jums netiks, nustatymuose rasite begalę personalizavimo galimybių – pavargsite jas visas tyrinėti. Jei norite, galite netgi priversti ekraną prisitaikyti prie aplinkos apšvietimo ir pagal jį automatiškai keisti spalvų derinimą. Yra ir skaitymo režimas.

Dar vienas niuansas: po ekranu esantį optinį pirštų atspaudų jutiklį „Xiaomi“ pakeitė ultragarsiniu jutikliu – jis kur kas greitesnis bei saugesnis nei ankstesnis jutiklis, be to, puikiai veikia net jei pirštai šlapi – įvairiausi kasdienybės scenarijai (vanduo, purvas ir pan.) nesutrikdo „Xiaomi 15“ pirštų atspaudo skaitytuvo darbo.

Nepriekaištingas našumas

„Xiaomi 15“ našumas yra nepriekaištingas, kaip ir turėtų būti kiekviename 2025 m. telefone-flagmane. „Qualcomm Snapdragon 8 Eliteׅ“ procesorius iš tiesų yra fantastinis, siūlantis geriausią klasėje našumą ir aukštą energijos vartojimo efektyvumą. Šį procesorių savo flagmanams naudoja ir kiti telefonų gamintojai. Galingiausią „Qualcomm“ procesorių naujajame telefone „Xiaomi“ suderino su 12 GB operatyviosios atminties ir 512 GB pastoviosios atminties. Taigi iš esmės gaunate vieną galingiausių telefonų rinkoje. Žinoma, galingas procesorius, daug atminties dar nieko nesako jei lustų rinkinio optimizacija yra nevykusi, bet šiame telefone taip nėra.

„Xiaomi 15“ veikia taip sklandžiai kaip ir galima tikėtis perskaičius šio telefono charakteristikas. Galbūt telefone įdiegta „HyperOS 2“ nėra kiekvieno žmogaus skoniui tinkanti operacinė sistema, tačiau šiame telefone, ir apskritai „Xiaomi“ telefonuose, ji veikia gerai. Animacijos puikios ir viskas tiesiog... veikia. Pakankamai ilgai naudodamasis šiuo telefonu tikrai nepatyriau jokio vėlavimo ar sutrikimų. „Xiaomi 15“ programėles paleidžia greitai, be problemų peršokama nuo vienos prie kitos programėlės. Be to, didelės personalizavimo galimybės leidžia pakoreguoti vartotojo sąsają iki tokio lygio, kad ja naudotis bus maloniau.

Žaidimai taip pat nekelia jokių problemų. „COD Mobile“, „Genshin Impact“, „Subway Surfers“, , jau nekalbant apie mažiau resursų reikalaujančius žaidimus veikė puikiai. Ilgiau žaidžiant telefono kaitimas taip pat nebuvo problema. „Xiaomi“ pagerino šio telefono aušinimo sistemą, palyginus su ankstesniu „Xiaomi 14“ modeliu, tačiau ir senesniame modelyje telefono kaitimas nebuvo problema. Tai jei ilgai žaisite kažką, kas reikalauja daug telefonų resursų, „Xiaomi 15“ įšils, bet tik tiek. Jis niekada netaps pernelyg ir nemaloniai įkaitęs, taip pat nestrigs dėl to, kad šiek tiek įkaito.

Dirbtinio intelekto įrankiai

Dabar 2025-ieji, tad suprantama, kad telefonas-flagmanas turi turėti įvairiausių dirbtinio intelekto (DI) įrankių. Vieniems jų reikia, kiti nesinaudoja, bet jie yra. Telefone įdiegtas DI įrankių paketas „Xiaomi Hyper AI“, generatyvinis DI įrankis „Google Gemini“, paverčiantis jūsų telefoną pašnekovu arba greitu informacijos šaltiniu, o taip pat jūsų laiką taupantis „Circle to Search“, iš esmės keičiantis daiktų ir informacijos paieškos būdą internete ir leidžiantis greitai ir tiksliai surasti tai, ko reikia. Į „HyperAI“ paketą įtrauktos tokios aukštesnio lygio dirbtinio intelekto technologijos kaip: DI rašymas, DI kalbos atpažinimas, DI vertėjas, DI kūrybos asistentas. Šis dirbtinio intelekto įrankių paketas integruotas ne tik į „Xiaomi“ išmaniųjų telefonų, bet ir į visą „Xiaomi“ išmaniųjų namų ir daiktų interneto produktų ekosistemą. Tokios DI funkcijos kaip vertimas realiuoju laiku, turinio kūrimas, vaizdų paieška pagal aprašymą leidžia greitai spręsti įvairiausius kasdienius iššūkius.

Be to, „Hyper AI“ paketas bus nuolat plečiamas, jame atsiras vaizdo įrašų generatorius, vaizdus generuojantis pagal tekstines užuominas, be to, bendradarbiaujant su „Google“, „Gemini“ bus integruotas į „Xiaomi“ programėles „Užrašinė“, „Kalendorius“, „Laikrodis“. Sklinda gandai, kad „Xiaomi“ testuoja dirbtinio intelekto modelio „DeepSeek-R1“ integravimą į savo balso asistentą „Super XiaoAI“.

Tiesiog labai gerai fotografuojantis telefonas

2024-aisiais daugelį sužavėjo „Xiaomi 14“ fotografijos galimybės, todėl suprantama, kad bendrovė kurdama telefoną „Xiaomi 15“ kamerų bloką išlaikė beveik tokį patį, tačiau yra ir patobulinimų. „Xiaomi 15“ jums pasiūlys pajėgią „Leica“ kamerų trijulę: pagrindinę kamerą, teleobjektyvą ir ultraplataus kampo kamerą. Nors „Xiaomi 15“ kamerų blokas yra paprastesnis nei didesnio ir brangesnio „Xiaomi 15 Ultra“ modelio, kuris dažnai giriamas kaip vienas geriausiai fotografuojančių telefonų rinkoje, tačiau ir telefono „Xiaomi 15“ kameros labai pajėgios ir veikia taip gerai, kaip ir tikėjausi.

Dienos metu visos trys kameros fotografuoja puikiai – labai sunku prikibti prie pagrindinės ir teleobjektyvo kamerų nufotografuotų vaizdų. Ultraplataus kampo kamera šiek tiek nuo jų atsilieka nuotraukų detalumu, bet vis tiek liksite patenkinti. Apskritai nuotraukose daug detalių, gerai subalansuotos spalvos, puikus baltos spalvos balansas, puikus dinaminis diapazonas. Optinis teleobjektyvo priartinimas – 2,6 kartai, tačiau vaizdus apdorojantys DI algoritmai veikia taip gerai, kad ir 10 kartų skaitmeninis priartinimas visiškai neiškraipo vaizdo. Priartintose nuotraukose, kurias padariau, puikiai užfiksuotas kontrastas tarp šviesių vietų ir tų į kurias krenta šešėlis, spalvos išlieka sodrios. Maksimalus šio teleobjektyvo skaitmeninis priartinimas – 60 kartų. Išbandžiau jį daug kartų. Paprastai tiek kartų priartinant užfiksuojami neryškūs, išplaukę vaizdai, tačiau „Xiaomi 15“ užfiksuoti vaizdai, naudojant tokį priartinimą, yra kur kas ryškesni, matosi detalės. Teleobjektyvas taip pat leidžia fotografuoti gražiai detalizuotas makro nuotraukas iš 10 cm atstumo. Pagrindinė kamera ir teleobjektyvas turi labai gerai veikianti optinį stabilizatorių.

Fotografuojant galima rinktis iš dviejų stilių: „Leica Authentic“ (tikroviškas vaizdas) arba „Leica Vibrant“ (sodresnis vaizdas). Skonio reikalas – vieniems patinka tikroviškas, kitiems sodresnis. Abiejų telefonų fotoaparato sąsaja turi gausybę režimų, daug įvairiausių filtrų, kurių dalis sukurta bendradarbiaujant su „Leica“. „Xiaomi 15“ taip pat siūlo keletą portretų parinkčių. „Master“ portreto režime detalumas didesnis, o „bokeh“ efektas – natūralesnis („suliejimą“ reiškiantis japonų kalbos žodis „bokeh“ apibūdina nesufokusuotas nuotraukos sritis).

Mėgstantiems fotografijos pasaulio atradimus verta daugiau laiko skirti „Pro“ režimui, kuriame galima reguliuoti baltos spalvos balansą, fokusavimo parinktis, ISO jautrumą, išlaikymą, diafragmą ir daugelį kitų parametrų. Žodžiu, jei rimtai prisėti prie „Xiaomi 15“ fotoaparato, valandos bėgs nepastebimai.

Kai šviesos mažai, pagrindinis fotoaparatas vis dar fotografuoja puikiai. Tai pasakytina tiek apie nuotraukas patalpose, tiek lauke, net jei fotografuojamas sudėtingas vaizdas kuriame gausu smulkių detalių ir pan. Kai šviesos mažai ir teleobjektyvo kamera iš esmės dirba gerai, jei nekalbame apie tikrai labai tamsias situacijas. Esant prastam apšvietimui, ultraplataus kampo kameros kokybė šiek tiek suprastėja, kartais įtakos rezultatui gali turėti gatvės apšvietimas ar kiti dirbtinės šviesos šaltiniai.

Gamintojas teigia, kad „Xiaomi 15“ vaizdo apdorojimo algoritmai veikia gerokai greičiau. Tai sunkoka kiekybiškai įvertinti kai fotografuoji, tačiau galiu patvirtinti, kad fotografavimas yra sklandus, be jokių pauzių ar apdorojimo sukeltų vėlavimų.

Priekinė kamera taip pat „stipri“. Ji greitai atpažįsta ir užfiksuoja veidus, o nustačiusi, kad asmenukės objektas yra per daug priartintas, automatiškai šiek tiek atitolina vaizdą.

Vaizdo įrašai ir taip pat daro įspūdį: galima filmuoti 8K raiška 24 arba 30 kadrų per sekundę greičiu arba 4K raiška 60 kadrų per sekundę greičiu su „Dolby Vision HDR“.

Pasakojant apie „Xiaomi 15“ fotografijos galimybes, reiktų paminėti ir dirbtinio intelekto nuotraukų apdorojimo įrankius: atspindžių šalinimą, objektų šalinimą, generatyvinį vaizdo tobulinimą (išplėtimą). Pirmasis efektyviai šalina atspindžius, pavyzdžiui, tuos kurie atsiranda fotografuojant patikusį vaizdą pro langą. Antrasis „išima“ nuotraukoje nereikalingą objektą, pavyzdžiui, žmogų, kuris netikėtai „įlindo“ į kadrą ir tą sritį užpildo vaizdu. Trečiasis sugeneruoja kitokio formato vaizdą, pavyzdžiui, nufotografavote vertikalią nuotrauką, o norite, kad ji būtų gulsčia.

Talpi „Xiaomi 15“ baterija, taupiai naudojama energija

„Xiaomi 15“ telefone sumontuota 5 240 mAh talpos baterija. Tai nieko nestebintų jei kalbėtume apie didelį telefoną (nors kai kurių gerokai didesnių flagmanų baterijos yra mažesnės talpos), bet šiame straipsnyje mes kalbame apie kompaktišką flagmaną, o tokiame telefone tai – labai talpi baterija. Tačiau pati baterijos talpa nieko nereiškia, jei neįdiegtos energijos vartojimo optimizavimo priemonės. Šioje srityje „Xiaomi“ gerai viską suderino, tad net intensyviai naudodami telefoną baterija nesiskųsite.

Paprastai gamintojai nurodydami kiek maksimaliai veikia įrenginys (telefonas, planšetinis kompiuteris, laikrodis ir kt.) įvertina, kad jūs juo naudositės kukliai, išjungę visas baterijos resursus naudojančias papildomas funkcijas. Bet vartotojai norėtų sužinoti kiek gi tas telefonas veiks, jei visą dieną ir naktį nuo jo ekrano neatitrauks akių ir kažką nuolat žiūrės, darys. Abu scenarijai yra už realumo ribų.

Bet jei paimtume realų scenarijų, pavyzdžiui kiek aukštesnį nei „vidutinio intensyvumo“ naudojimą, o tai reiškia, kad per dieną į ekraną žiūrėsite apie 5 valandas, „Xiaomi 15“ baterijoje kitai dienai liks apie 50 proc. energijos. Taigi tai paprastai dvi dienas veikiantis telefonas. Jei paimtumėte intensyvaus naudojimo scenarijų, pavyzdžiui 9 valandų trukmės veiklą ekrane, telefonas atlaikys parą laiko. Nedaug kompaktiškų telefonų pasižymi tokiu baterijos veikimo laiku. Reiktų paminėti, kad naršant socialiniuose tinkluose, žiūrint „YouTube“ turinį, fotografuojant ir redaguojant vaizdus, „Xiaomi 15“ baterija naudojama labai taupiai.

Privalumas ir tai, kad „Xiaomi“ nekeičia savo įkrovimo nuostatų – 90 W laidinis įkrovimas ir toliau išlieka bei gerokai pranoksta tai, ką siūlo konkurentai (jo pakanka, kad „Xiaomi 15“ baterija nuo 0 iki 40 proc. būtų įkrauta vos per 15 minučių, per pusvalandį iki 70 proc., o visiškai įkrauta per 40 minučių). Kalbant apie belaidį įkrovimą, 50 W palaikymas viršija visus lūkesčius.

Ar turėtumėte įsigyti „Xiaomi 15“?

Kad ir kokiais pjūviais nagrinėtume, „Xiaomi 15“ yra puikus išmanusis telefonas. Tai vienas geriausių kompaktiškų flagmanų rinkoje. Kad jis yra mažesnis už daugumą aukštos klasės telefonų, nereiškia, kad jis nėra jų lygio. Puiki surinkimo kokybė, puikus ekranas, aukštas našumas, puikiai fotografuojančios ir filmuojančios kameros, pakankamai ilgai veikianti baterija.

Turėtumėte įsigyti „Xiaomi 15“ jei:

jūs jau erzina dideli telefonai ir norite kompaktiško flagmano;

jums reikia geros kameros kompaktiškame telefone;

norite, kad visais gyvenimo atvejais telefonas veiktų nepriekaištingai;

nenorite mokėti „mega“ kainos;

Neturėtumėte pirkti „Xiaomi 15“, jei:

vis dar norite labai didelio ekrano.

Trumpas „Xiaomi 15“ savybių sąrašas

Procesorius: Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform;

Atmintis: 12GB + 512GB;

Ekranas: 6,36 colio AMOLED, raiška – 2670 x 1200 taškai (460 ppi), atsinaujinimo dažnis – 1–120Hz, reakcijos į lietimą dažnis – 300 Hz, maksimalus ryškumas – 3 200 nitai.

Kamerų blokas:

Jutiklis: „Light Fusion 900“, 50 MP, 1/1,31’’ dydžio

Ultraplačiakampė kamera: „Leica Summilux“, židinio nuotolis – 14 mm, didžiausia diafragma f/2,2;

Pagrindinė kamera: „Leica Summilux“, židinio nuotolis – 23 mm, didžiausia diafragma f/1,62, optinis stabilizatorius;

Teleobjektyvas: „Leica Summilux“, židinio nuotolis – 60 mm, didžiausia diafragma f/2,0, optinis priartinimas – 2,6 kartai, optinis stabilizatorius;

Baterija: talpa – 5240 mAh, laidinės įkrovos palaikymas – 90W, belaidės – 50W;

Ryšiai: dvi SIM kortelės (nano SIM + nano SIM, arba nano SIM + eSIM, arba eSIM + eSIM), 5G, Bluetooth 6.0, „Wi-Fi 7“, NFC;

Garsas: stereo garsiakalbiai, 4 mikrofonai, „Dolby Atmos“

Vaizdas: HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid video turinys;

Atsparumas dulkėms ir vandeniui: IP68

Jutikliai: artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis, akselerometras, giroskopas, elektroninis kompasas, infraraudonųjų spindulių siųstuvas, lazerinis fokusavimo jutiklis, barometras;

Dydis: 152.3 mm x 71.2 mm x 8.08 mm (aukštis x plotis x storis)

Svoris: 191 g.

Apžvalgos autorius R.Kažimėkas.