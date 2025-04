„Garmin Fenix 8“ testas: žengtas technologinis žingsnis pirmyn

Praėjusių metų vasaros pabaigoje „Garmin“ pristatė aštuntąją savo sportinių GPS laikrodžių „Fenix“ serijos kartą. Ir pokyčiai matomi plika akimi: vietoje apytamsio MIP (Memory in Pixel) ekrano – ryškus jutiklinis AMOLED ekranas (be to, dar ir didesnis), masyvesnis dizainas su papildoma detale. Yra naujovių ir viduje. Lrytas turėjo galimybę du mėnesius testuoti 47 mm „Fenix 8“, ir dabar gali pasidalinti įspūdžiais.