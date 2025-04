Žaidimų kūrėja „Ubisoft“ apkaltinta neteisėtai rinkusi duomenis

Vienoje įsikūrusi organizacija „Noyb“, kurios pavadinimas anglų kalba šifruojamas kaip „none of your business“ – „ne tavo reikalas“ – teigia, kad prancūzų žaidimų kūrėja vertė vartotojus jungtis prie interneto net jei to nereikėjo, kad galima būtų žaisti, o po to be jų sutikimo naudodavo asmens duomenis komerciniais tikslais.

„Vaizdo žaidimai yra brangūs, bet tai nesustabdo tokių bendrovių, kaip „Ubisoft“ nuo to, kad verstų savo klientus neinternetinius žaidimus žaisti be reikalo prisijungus prie interneto vien tam, kad sekdamos jų elgesį galėtų pasipelnyti“, – kalbėjo duomenų apsaugos srityje besispecializuojanti organizacijos „Nyob“ teisininkė Lisa Steinfeld.

„Bendrovės „Ubisoft“ veiksmai aiškiai yra neteisėti ir turėtų liautis“, – pranešime teigė ji.

„Nyob“ sakė ieškinį Austrijos duomenų apsaugos institucijai (DSB) pateikusi vieno bendrovės „Ubisoft“ žaidimo „Far Cry Primal“ žaidėjo, pastebėjusio, kad žaidimas vos per 10 minučių 150 kartų prisijungė prie išorinių serverių, tarp kurių būta ir bendrovių „Amazon“ bei „Google“ tarnybinių stočių, vardu.

Perduodamų duomenų srautai buvo šifruoti, todėl nėra galimybių nustatyti, kokie duomenys buvo siunčiami, teigiama skunde.

„Nyob“ paprašė Austrijos priežiūros institucijos pripažinti, kad „Ubisoft“ pažeidė Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), pagal kurį tokiais atvejais turi būti gautas vartotojų sutikimas.

Organizacija paprašė bendrovei skirti iki 92 mln. eurų baudą.

„Ubisoft“ paaiškino, jog prisijungti prie interneto, kad galima būtų žaisti žaidimus, yra būtina tik pirmą kartą juos paleidus.

„Po to mūsų vieno žaidėjo žaidimus galima žaisti ir neprisijungus“, – naujienų agentūrai sakė ji.

Žaidžiant internete renkami duomenys „naudojami žaidimo našumui pagerinti“, – paaiškino bendrovė.

Šis ieškinys buvo pateiktas po to, kai pernai Japonijos bendrovei „Sony“ teko aiškintis dėl to, kad vertė žaidėjus, populiarųjį žaidimą „Helldivers 2“ žaidusius asmeniniais kompiuteriais, jungtis prie savo tinklo „PlayStation Network“. Susirūpinus, kad tokiu būdu gali būti renkami duomenys, anuomet taip pat kilo protestai.

„Ubisoft“ pastaruoju metu patiria ir daugiau sunkumų, o praėjusį mėnesį paskelbė apie didelį restruktūrizacijos projektą, kuriuo mėgins išvengti finansinių bėdų.