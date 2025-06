Huawei Watch Fit 4: dvi savaitės ant riešo. Ar verta?

Pirmas įspūdis, – laikrodis atrodo labai minimalistiškai, bet tuo pačiu solidųs. Plonas, lengvas (vos 27 g), su aliuminio korpusu ir ypač ryškiu 2 000 nitų Super AMOLED ekranu. Bandžiausi jį ryškioje Viduržemio jūros saulėje – viskas matoma itin ryškiai ir aiškiai, be jokių šešėlių ar atspindžių.

Laikrodžio baterija nustebino labiausiai (teigiamai), – naudojama buvo pilnu pajėgumu: miego sekimas, sportas, žingsniai, širdies ritmas, stresas ir viskas, kas įmanoma sujungta. Po savaitės likdavo dar ~15 proc. baterijos. Mano patirtimi, 8 dienos be pakrovimo – realus rezultatas. Gamintojo teigimu, pakrovus bateriją, laikrodis gali veiki iki dešimties dienų.

Kasdieninės funkcijos su Huawei Watch Fit 4: širdies ritmo, streso lygio, miego su detalia jo analize, žingsnių bei kasdienio aktyvumo, virš 100 sporto režimų stebėsena bei aukščio pokyčio rodiklis su barometru. Be to, veikia offline (be interneto) žemėlapiai, kurie labia praverčia keliaujant.

Galima filtruoti pranešimus (pvz., darbinį el. paštą atjungiau, darbą palikime darbe :) ). Nustebino ir tai, kad yra „ Find My Phone“ funkcija, kuri veikia ir su „ Apple“ bei „Android“ telefonų sistemomis.

Vartojimo potyris, – man patiko labiausiai, kad laikrodžio tiesiog nesijaučia. Užmiršti, kad jis ant rankos. Veikia be strigimų, viskas greita, ekranas reaguoja iš karto, sukurtas, kad technologija turi tarnauti mums, o ne mes jai. Programėlė „Huawei Health“ sklandžiai sinchronizuojasi tiek su Android, tiek su iPhone.

Kaina ir vertė. Kaina 149 €. Už tai gauni:

ryškų, aiškiai matomą ekraną,

patogų, lengvą dizainą,

8+ dienas laikomą bateriją,

pilną sveikatingumo stebėjimo paketą,

navigacijos galimybes,

funkcionalumą, kuris tiesiog veikia be priekaištų.

Kyla natūralus klausimas, kam labiausiai tiktų šis laikrodis? Ieškančiam išmanaus laikrodžio, kuris nebūtų gremėzdiškas, veiktų itin ilgai ir padėtų geriau suprasti savo dienos ritmą, šis modelis vertas dėmesio. Tinkamas tiek aktyviems, tiek norintiems tiesiog stebėti miegą ar žingsnius.

Su šiuo laikrodžiu turėjau labai gerą patirtį. Drąsiai sakau – rekomenduoju!

Jeigu norėtum, kad apžvelgčiau ir kitus įrenginius – parašyk komentaruose. Iki kitų susitikimų!