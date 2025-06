Rekordas: per keturias dienas parduota daugiau nei 3,5 mln. naujųjų žaidimų kompiuterių

Japonijos bendrovė jau pardavė daugiau šio įrenginio nei pirmųjų „Switch“ per pirmąjį 2017 m. prekybos mėnesį (tąkart buvo parduota maždaug 2,7 milijono įrenginių). Trečiadienį bendrovės paskelbti skaičiai yra geras ženklas siekiant iki kitų metų kovo parduoti 15 mln. įrenginių. Jie taip pat patvirtina analitikų prognozes, kad „Nintendo“ gali parduoti kur kas daugiau, jei sugebės padidinti pasiūlą.

Praėjusią savaitę žaidėjai nuo Tokijo iki San Francisko ištisas valandas stovėjo eilėse, kad galėtų įsigyti vieną iš labiausiai laukiamų šių metų žaidimų įrenginių. Ilgai lauktas „Switch 2“ keičia pirmąjį įrenginį, kuris pirmasis pasiūlė hibridinį dizainą, leidžiantį žaisti ir namuose prie televizoriaus, ir keliaujant.

Naujojo „Switch“ išleidimas laikomas lemiamu pramonės momentu, kuris ilgus metus lėmė partnerių ir konkurentų verslo sprendimus. Šiuo metu, kai maržos mažėja, o kūrimo biudžetai auga, populiarus naujas žaidimų kompiuteris gali suaktyvinti sektorių ir tapti atsvara vis labiau dominuojančiai keleto pagrindinių, tiesioginių paslaugų žaidimų grupei.

Pirmasis didelis iššūkis, su kuriuo susiduria „Nintendo“ – pasivyti sparčiai augančią paklausą.

Kiote įsikūrusi bendrovė paprašė savo partnerių paspartinti žaidimų kompiuterio gamybą. Ji taip pat užsitikrino Japonijos internetinių prekyviečių operatorių susitarimus, kuriais siekiama atgrasyti perpardavinėtojus nuo pasinaudojimo aparatinės įrangos trūkumu.

Žaidimų kompiuterį daugiausia Kinijoje gamina partneriai, įskaitant „Foxconn Technology Group“. „Nintendo“ akcijos, kurių vertė smuko dėl susirūpinimo, kaip muitai gali sutrikdyti tiekimą, Tokijuje nukrito daugiau kaip 3 proc.

„Tempas geras, – sako „Toyo Securities“ analitikas Hideki Yasuda. – Svarbiausia bus išlaikyti surinkimo pajėgumus ir didinti gamybą.“ Nuolatinis trūkumas gali paskatinti vartotojus kreiptis kitur ir sulėtinti tempą.

„Nintendo“ prioritetas – kuo ilgiau išlaikyti paleidimo į rinką pagreitį, sakė „Nintendo“ prezidentas Shuntaro Furukawa analitikams per gegužę vykusį pelno pranešimą. Tai padaryti sunkiau dėl didesnės „Switch 2“ mažmeninės kainos, palyginti su jo pirmtaku – ir didėjančio pasaulio ekonomikos silpnumo.

Sh. Furukawa taip pat įspėjo, kad bendrovė gali svarstyti galimybę ateityje padidinti žaidimų kompiuterio kainą – priklausomai nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo tarifų priemonių.

Kaip apibendrina „Bloomberg Intelligence“, „Nintendo“ per pirmąsias keturias dienas pardavė daugiau „Switch 2“ žaidimų kompiuterių nei pirmojo „Switch“ per pirmąjį mėnesį. Tiekimui įtakos gali turėti JAV tarifai Kinijai, kurioje pagaminama du trečdaliai „Switch 2“ žaidimų kompiuterių. Per keturias dienas nuo debiuto birželio 5 d. parduota daugiau nei 3,5 mln. „Switch 2“ vienetų. Jo pirmtako, pristatyto 2017 m. kovo 3 d., pardavimai tą mėnesį siekė 2,74 mln.

Parengta pagal „Bloomberg“ ir „Yahoo“.