Tarp ežerų, kalvų ir golfo aikštynų – kaip „Huawei Watch Fit 4 Pro“ paverčia vasarą aktyviu nuotykiu?

Atraskite judėjimo džiaugsmą gamtoje

Atėjus vasarai daugelis ieškome būdų, kaip daugiau laiko praleisti lauke. Poilsis prie vandens natūraliai kviečia išbandyti tokias veiklas kaip nardymas ar plaukimas, o šilti vakarai įkvepia į kasdienybę įtraukti, pavyzdžiui, bėgimą.

Nardymas ar plaukimas ne tik ramina, bet ir stiprina kūną – gerina kvėpavimą, širdies veiklą ir treniruoja visus pagrindinius raumenis. Kadangi judėjimas vandenyje mažiau apkrauna sąnarius, šios veiklos ypač tinka žmonėms su nugaros ar sąnarių problemomis.

Tuo tarpu bėgimas lauke – viena prieinamiausių ir veiksmingiausių ištvermės treniruočių. Ji gerina širdies darbą, stiprina kojų raumenis, mažina streso lygį. Tačiau svarbu tai daryti atsakingai: netaisyklinga bėgimo technika, prasta avalynė ar kietas paviršius (pavyzdžiui, betonas) gali lemti sąnarių apkrovą ir ilgainiui išprovokuoti traumas. Todėl geriausia rinktis minkštesnius paviršius – miško takus, parkus ar specialiai įrengtas bėgimo trasas.

Kita vertus, vis daugiau žmonių atranda golfą – sportą, kuris reikalauja koordinacijos, dėmesio ir judesių tikslumo. Nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo lėtas užsiėmimas, per vieną žaidimo sesiją žmogus gali nueiti net 8–10 km. Judėjimas lauke, gamtoje, mažas traumų pavojus ir ilgalaikis dėmesio koncentracijos lavinimas – tai tik keli šio sporto privalumai.

Visos šios veiklos vasarą ne tik gerina fizinę formą, bet ir padeda atrasti tai, kas teikia džiaugsmo. O jei dar norisi įsitikinti, kad judate taisyklingai ir matyti progresą – šiuolaikiniai išmanieji laikrodžiai, tokie kaip „Huawei Watch Fit 4 Pro“, palaiko daugiau nei 100 sporto režimų, įskaitant nardymą iki 40 metrų gylyje, bėgimą, golfą ir daugelį kitų. Tai leidžia išbandyti naujas veiklas bei stebėti, kaip jūsų kūnas reaguoja į skirtingus krūvius.

Išmanusis, kuris prisitaiko prie bet kokių situacijų

Pasak „Huawei“ produktų mokymų vadovės Lietuvoje Urtės Eidžiūnaitės, išmanieji laikrodžiai šiandien tampa ne tik fizinio aktyvumo stebėjimo priemone, bet ir asmeniniu treneriu bei kelionių palydovu.

„Naujasis išmanusis laikrodis „Huawei Watch Fit 4 Pro“ sportuojant lauke suteikia galimybę itin tiksliai fiksuoti įveiktą maršrutą ir matyti pažangą realiu laiku. Laikrodyje įdiegta dviejų dažnių navigacijos sistema leidžia tiksliai nustatyti buvimo vietą net miškuose, tarp aukštų pastatų ar kalvotose vietovėse. Laikrodis taip pat palaiko maršrutų importavimą, žemėlapių naudojimą be interneto ryšio bei reljefinius žemėlapius, o specialus bėgimo kalnuose režimas leidžia išbandyti naujas trasas be papildomos įrangos ir be baimės pasiklysti“, – teigia U.Eidžiūnaitė.

Ekspertė priduria, kad ne ką mažiau svarbi ir praktinė laikrodžio pusė – dėl efektyvaus energijos valdymo jis be įkrovimo gali veikti iki 7 dienų įprastai naudojant ir iki 10 dienų – esant mažesniam apkrovimui. Tvirtas safyrinio stiklo ekranas, titano lydinio rėmelis ir aviacinio aliuminio korpusas suteikia įrenginiui patvarumo net ekstremalesnėmis sąlygomis.

Be to, „Huawei Watch Fit 4 Pro“ yra suderinamas su „iOS“ ir „Android“ operacinėmis sistemomis, todėl tampa universaliu pagalbininku tiek kasdienėse treniruotėse, tiek aktyviai keliaujant – nesvarbu, ar tai būtų savaitgalis kalnuose, ar ilgesnė kelionė po nepažintus pajūrio maršrutus.