Ploniausias, tvariausias, žygiams ar augintiniui – įdomiausi 2025 m. telefonai, kuriuos įmanoma įsigyti

Ekstremaliausias telefonas su siurprizu

„Oukitel“ ir „Doogee“ pavadinimai Lietuvoje mažai kam žinomi, tačiau šie kinų gamintojai siūlo bene didžiausią kietų, atremiančių smūgius ir ištveriančių nepalankias sąlygas telefonų pasirinkimą. Vieni – plonesni ir nelabai sunkūs, kiti – neįveikiami, lyg gelžbetonio blokas, tačiau metų pradžioje pasirodęs „Oukitel WP100 Titan 5G“ išsiskiria iš visų. Jei toks dalykas egzistuotų, galėtume jį pavadinti ekstremalių žygių entuziastų limuzinu.

Aišku, čia yra IP69K atsparumas vandeniui, IP69 atsparumas dulkėms, MIL-STD-810H tvirtumo sertifikatas – telefonas gali kristi iš 1,5 m aukščio, ištverti ilgalaikes vibracijas, 45 laipsnių šaltį ir 75 laipsnių karštį. 200 MP pagrindinė, net 20 MP raiškos naktinė infraraudono spektro, 2 MP macro ir puiki 32 MP asmenukių kameros puikiai tiks žygių metraščiui. 6,8 colių 2K raiškos ekranas, solidus 4nm „MediaTek Dimensity 7300“ procesorius, 512GB vidinė atmintis, 16 GB RAM – tai tikrai vienas galingesnių telefonų atspariųjų įrenginių klasėje.

Tačiau didžiausią įspūdi palieka jo dydis. Telefonas tiesiog milžiniškas – sveria 876,6 gramus, yra 35,6 mm storio ir net turi dirželį, kad būtų galima nešioti, kaip rankinę. Tačiau žygio kuprinėje tai nevirs beprasmiu svoriu. Pirmiausia – turi stulbinančią 33000 mAh talpos bateriją, kurios naudojant įprastai pakaks 16 dienų! Arba iki 8 kartų įkrauti įprastą telefoną, dukart – nešiojamą kompiuterį ir t.t. Antra – nugarėlėje įrengtas 1200 liumenų galios šviestuvas, kuris apšvies visą stovyklą. Ir galiausiai – trečia. Šis telefonas tuo pat metu yra ir nešiojamas vaizdo projektorius! Tad leis žiūrėti sporto varžybas ar kiną ant palapinės audeklo bet kokiu atstumu nuo civilizacijos. Atskirai energijos bankas, šviestuvas ir projektorius svertų gal 4 kg, štai ir skaičiuokit.

Vienintelis trūkumas – nepatogu imti į skrydį. Ne todėl, kad per didelis rankiniam bagažui, o todėl, kad įprastai su savimi galima imti tik iki 27000 mAh talpos energijos banką, tad šitam monstrui reikės specialų parūpinti leidimą. Paprasčiau būtų su „Doogee V Max S“ – irgi atsparus, ir turi žibintus, 22000 mAh baterija skrydžiams draugiška, tik, štai, projektoriaus nėra.

Tvariausias telefonas atsakingiems ir etiškiems

„The Fairphone“ gamintojai išsikėlė sau tikslą išmokyti žmones gyventi tvariai ir pasiūlė pirkėjams „amžiną“ telefoną. Tiksliau, prisiminę, kad normalu yra sugedusį daiktą pataisyti, o ne išmesti dėl neveikiančios mažos detalytės, pasiūlė telefoną, kurį įmanoma pataisyti pačiam.

Taigi, „Fairphone“ yra modulinis, lengvai išardomas telefonas, gamintojo parduotuvėje už prieinamą kainą galima įsigyti visas atsargines jo detales, tad sveiki sugrįžę į senus gerus „pataisau ir naudoju toliau“ laikus. Negali ginčytis, tai išties ekologiška, o ir tokio sprendimo entuziastų pakanka, tad birželio pabaigoje pasirodė naujas ekologiškai-modulinio telefono modelis – „The Fairphone (Gen.6)“. Patys gamintojai tvirtina, kad tai ne tik tvarus, bet ir etiškas telefonas – pagamintas iš perdirbtų medžiagų, veiksiantis dvigubai ilgiau, nei kiti ir surenkantiems jį darbininkams užtikrintos sąžiningos sąlygos bei pajamos.

Vidutinės klasės telefonas kainuoja 599 eurus („laisvesnė“ versija su „Android“ be „Google“ kainuoja 649 Eurus), turi dvi dienas laikančią bateriją, 6,3 colių 120Hz OLED ekraną, 13MP itin plataus kampo, 50 MP pagrindinę ir 32 MP asmenukių kameras, ir net su varžteliais prisukama keičiama nugarėle išlaiko IP55 atsparumo aplinkai lygį. Telefonui suteikiama 5 metų garantiją ir 8 metų programinės įrangos palaikymas, o fairphone.com svetainėje galima įsigyti visas jo dalis: ekranas – 89,95 eurai, garsiakalbis – 24,95, asmenukių kamera – 34,95 ir t.t.

Puikus variantas nenorintiems prisidėti prie Žemės naikinimo ir norintiems pasitikrinti savo darbo su atsuktuvu įgūdžius.

Žvėriškiausias telefonas lojantiems ir miaukiantiems

Tai buvo tik laiko klausimas. Gal net labiau neįtikėtina, kad šito laukėme taip ilgai. Telefonas sukurtas specialiai augintiniui, kuriuo jis gali skambinti šeimininkui ir atsiliepti į jo skambučius buvo pristatytas vasarį Barselonoje vykusioje parodoje „MWC2025“. Kompanijos „GlocalMe“ gaminys tvirtinasi prie augintinio antkaklio ir primena kiek padidintą GPS sekimo prietaisą. Tačiau čia dar tilpo ir pilnai veikiantis telefonas, ir išmanioji sveikatos apykaklė viename.

Telefonas sveria 37 g, turi skrydžio režimą, IP67 atsparumą vandeniui ir dulkėms, įkrovus veikia iki 5 dienų, siūlomas rožinės ir tamsiai žalios spalvų. Pats įrenginys kainuoja apie 80 eurų, dar tiek pat atsieis metinis abonentinis mokestis už paslaugas. O tų paslaugų yra nemažai – telefonas seka augintinio aktyvumą, sudaro jo gyvenimo būdo grafikus ir praneša atsiradus pokyčiams, turi labai tikslią pozicionavimo sistemą – seka buvimo vietą realiu laiku, sudaro įprastų maršrutų žemėlapį, leidžia nustatyti virtualias tvoras, gali įspėti ir žadinti tiek garsu, tiek šviesomis, bet svarbiausia – tai telefonas, kuriuo galima skambinti!

Į šeimininko skambutį „PetPhone“ atsilieps automatiškai, augintinis girdės jūsų balsą, arba, pvz., per programėlę aktyvuotą mėgstamą muziką. O jei jūsų šuo pradės neramiai loti, jo elgesys pakis, telefonas išsiųs pranešimą ir taip augintinis paskambins jums. Taigi, pradžia yra, lauksime naujo modelio su asmenukių kamera ir dogbooku ar miausengeriu.

Varžybos dėl ploniausia telefono įsibėgėja

Telefonų lieknumas grįžo į madą – šiais metais gamintojai vėl puolė varžytis, kas pasiūlys plonesnį įrenginį. „Samsung“ pristatė 5,8 mm storio „Galaxy S25 Edge“, „TECNO“ pademonstravo tik 5,75 mm storio modelį „Spark Slim“, sklinda gandai apie „Apple“ ruošiamą „iPhone 17 Air“, kuris bus tik 5,5 mm storio. Tačiau realiai ploniausių telefonų sostą užvaldė sulenkiami modeliai (aišku, matuojant juos atlenktus). Tiesa, sulenkiamų ekranų pradininkė „Samsung“ lieknumo varžybose vis nusileido konkurentams iš Kinijos. Ligi šiol.

Dar birželį ploniausias pasaulyje telefonas, „Oppo Find N5“ išskleidus didįjį ekraną tėra 4,21 mm storio. Net sulenktas jis vos per plauką storesnis už „iPhone 16 Pro Max“. Ir nežiūrint to, 229 g. sveriančiame telefone tilpo du LTPO ekranai (6,62 ir 8,12 colių), net 5600 mAh talpos baterija. Tačiau, kaip minėjau – dabar mada telefonų lieknumui, tad liepos 2 d. pristatytas „Honor Magic V5“ giriasi šį rekordą sumušęs. Tiesa, per kažkokia milimetro dalis ir tai dar ne visai aišku, tačiau gamintojai teigia, kad jo storis išskleidus ekraną – 4,1 mmm o sulenkus – 8,8 mm ir tai naujas rekordas. Ir į šį „manekeną“ tilpo du net 5000 nitų šviesumo AMOLED ekranai (6,43 ir 7,95 colių), aukščiausios klasės „Snapdragon 8 Elite“ procesorius, bei stulbinančios 5820 mAh talpos baterija (silicio-anglies technologija tikrai daro stebuklus). Telefonas turi ir periskopinę kamerą ir atsparumą vandeniui – žodžiu, jokių kompromisų, tai tikras flagmanas.

Beje, kol jo laukiame, Lietuvoje galima apžiūrėti kiek senesnį modelį – „Tele2“ salone mačiau „Honor Magic V3“ – tik 4,4 mm atvertus. Verta pačiupinėti, tikrai palieka įspūdį. Na, o didžiausia intriga išlieka, ką liepos 9 d. pademonstruos „Samsung“ – gundydami žadą ploniausią telefoną. Svetainė „GSMarena“ iš anksto skelbia būsimo „Galaxy Fold 7“ parametrus, nurodo, kad atverstas jis bus tik 3,9 mm storio. Tokiu atveju liekniausių pasaulio telefonų lyderis vėl pasikeis. Pliusas – šį tikrai labai greitai galėsime įsigyti Lietuvoje. Tiksliai žinau, kad bent jau „Tele2“ tikrai jį turės.