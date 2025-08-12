E. Muskas grasina „Apple“ ieškiniu dėl programėlių „X“ ir „Grok“ diskriminavimo

„Ei, @Apple App Store, kodėl atsisakote įtraukti „X“ arba „Grok“ į savo „Būtina turėti“ sekciją, kai „X“ yra naujienų programėlė #1 pasaulyje, o „Grok“ – #5 tarp visų programėlių?“ – rašė E. Muskas savo platformoje „X“.
Jis taip pat teigė, kad „Apple“ elgesys garantuoja, kad jokia kita dirbtinio intelekto (DI) bendrovė, išskyrus „ChatGPT“ kūrėją „OpenAI“, negali pasiekti aukščiausios vietos atsisiuntimų sąrašuose „Apple“ platformoje. „Grok“ yra DI pokalbių robotas, kurį sukūrė E. Musko įkurta bendrovė „xAI“.
Dėl šios priežasties E. Muskas teigė, kad „xAI“ imsis teisinių veiksmų prieš „Apple“, teigdamas, kad „Apple“ akivaizdžiai pažeidžia konkurencijos taisykles.
Tuo tarpu „X“ naudotojai atkreipė dėmesį, kad DI programėlės „DeepSeek“ ir „Perplexity“ iš tiesų pasiekė aukščiausias pozicijas „Apple App Store“, ir tai įvyko po susitarimo su „OpenAI“.
„Apple“ kol kas neatsakė.
Tai jau nebūtų pirmas kartas, kai E. Muskas bando ieškinių keliu priversti kitas bendroves elgtis su jo įmonėmis palankiau.
Po „X“ pirmtako „Twitter“ įsigijimo ir turinio taisyklių sušvelninimo daug reklamos pirkėjų paliko platformą, bijodami, kad jų skelbimai gali būti rodomi šalia ekstremistinių įrašų.
Vėliau „X“ padavė į teismą kelias bendroves ir pramonės grupę, kaltindamas jas susitarimu pakenkti platformai. Šiose bylose sprendimų kol kas nėra.
