Sukūrė išmaniuosius batus, skirtus neregiams: štai kaip jie veikia

„InnoMake“ batelių „nosyse“ yra pritvirtinti vandeniui atsparūs ultragarsiniai jutikliai, kurie įspėja batelių savininką apie kliūtis, skleisdami garsus arba siunčiant vibracijas.
Kai vartotojas susiduria su kliūtimi, įspėjimo sistema gali ją identifikuoti iš didesnio atstumo nei neregio lazda – o tai padeda išvengti nemalonaus kontakto, kai lazda atsitrenkia į kliūtį.
37-metis Emanuelis Zuendelis, kuris nuo gimimo beveik nemato, teigia, kad jei vaikystėje būtų turėjęs panašius batus, galbūt būtų išvengęs kelių skausmingų sumušimų. Nors jis gali atskirti šviesą nuo tamsos, visada naudodavo baltąją lazdelę – kad galėtų saugiai judėti ir išvengti kliūčių.
Kai vartotojas eina, batai perduoda ir priima signalus naudodami pažangų algoritmą. Pasak patus sukūrusios įmonės „Tec-Innovation“ atstovo Kevino Pajestkos, sistema nustato asmens atstumą iki kliūties ir iš anksto – iki 3 metrų – perduoda įspėjimą.
Pasak E. Zuendelo, išmanieji batai ypač praverčia, kai naujos problemos kyla maršrutuose, kuriuos jis jau žino ir gali greičiau įveikti. „Pavyzdžiui, žiemą galiu lengviau išvengti gatvėse sniego krūvų, todėl batai palengvina vaikščiojimą vietose, kuriose yra daug kliūčių“, – aiškina jis.
Tiesa, toks išradimas kol kas nėra pigus: nauja tokių batų pora arba esamų batų modifikavimas kainuoja 3200 eurų. Parengta pagal CBS ir kitų šaltinių informaciją.