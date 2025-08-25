Ar gamintojai specialiai lėtina telefonus, kad pirktumėte naują modelį?

Skandalai, supurtę rinką
Didžiausias triukšmas dėl šios problemos kilo 2017 m., kai „Apple“ pagaliau prisipažino: atnaujinus „iOS“, kai kuriuose „iPhone“ modeliuose buvo specialiai sumažintas procesoriaus greitis. Oficialus paaiškinimas – taip buvo daroma siekiant pailginti įrenginių baterijos tarnavimo laiką net ir turint senstelėjusią bateriją.
Vis dėlto telefonų taisyklos „Can’t Stop“ plėtros vadovas Erikas Murinas sako, kad milijonai vartotojų įtarė, jog taip jie buvo pastūmėti pirkti naują telefoną: „Skandalas baigėsi tuo, kad „Apple“ buvo priversta sumokėti kelių šimtų milijonų baudas keliose valstybėse ir nukentėjusiems klientams baterijas pakeisti nemokamai. Jeigu „Apple“ tai būtų dariusi tik dėl savo klientų gerovės, kažin ar viskas būtų taip pasibaigę.“
Ne ką mažesnis dėmesys teko Italijos konkurencijos institucijai, kuri 2018 m. milijonine bauda nubaudė tiek „Apple“, tiek „Samsung“ už tai, kad, atnaujinus jų programinę įrangą, senesni telefonai ėmė veikti lėčiau – taip buvo siekiama paskatinti įsigyti naują įrenginį. Teigiama, kad taip buvo daroma su „Galaxy Note 4“ bei „iPhone 6“ serijos modeliais. Kiti „Android“ gamintojai taip pat yra sulaukę panašių priekaištų, tačiau įrodymų apie sistemingą lėtinimą nėra.
Ar tai reiškia, kad visus telefonus gamintojai specialiai lėtina?
Tyrimai rodo, kad dauguma telefonų išlieka gana greiti net ir po kelerių metų naudojimo: 2021 m. buvo ištirta 3,5 mln. „iPhone“ telefonų – testų rezultatai parodė, kad šių telefonų greitis išlieka stabilus. Panašius rezultatus rodo ir kiti šiek tiek mažesni tyrimai.
E. Murinas teigia, kad daug kas telefoną nusprendžia atsinaujinti dėl psichologinių priežasčių: „Gamintojai rizikas jau suprato ir savo įrenginių specialiai nebelėtina. Kartais lėtėjimo įspūdį sukuria naujos programos, kurios prasčiau veikia senesniuose telefonuose. Kai kuriais atvejais atnaujinus programinę įrangą telefonas veikia sunkiau, tačiau taip atsitinka ne specialiai – paprastai vėliau atnaujinus dar kartą viskas susitvarko. Dažnai telefonai keičiami dėl suprastėjusio per laiką baterijos veikimo. Baterijas šiais laikais pakeisti yra itin paprasta ir pigu, bet daugelis vis tiek renkasi tiesiog pirkti naują telefoną.“
Telefonai tarnaus vis ilgiau
Nuo šių metų birželio 20 d. pagaminti telefonai turės būti dar ilgaamžiškesni, nes Europos Sąjungoje (ES) telefonams pradėti taikyti nauji reikalavimai: jie turi atlaikyti 45 kritimus be jokios apsaugos, privalo būti apsaugoti nuo vandens ir dulkių, o baterijos turi atlaikyti 800 įkrovimo ciklų išlaikant bent 80 proc. talpą. Taip pat įrenginiai privalo gauti operacinės sistemos naujinimus ne trumpiau kaip 5 metus nuo telefono ar planšetės išleidimo. Bent jau „Android“ telefonų naudotojai iki šiol telefonus keisdavo dažniau dėl to, kad net ir brangiausi „Android“ prietaisai būdavo atnaujinami vos 2–3 metus, tad dabar šios problemos nebeliks.
Svarbu ir tai, kad, net pasibaigus garantiniam laikotarpiui, žmonės ir įmonės galės įsigyti telefonų atsarginių detalių mažiausiai 7 metus po to, kai produktas ES bus nebepardavinėjamas. „Dėl šių pokyčių, vartotojai galės tiesiog atsinaujinti programinę įrangą, pasikeisti bateriją ir toliau naudotis telefonu dar daug metų. Daugeliui būtino poreikio įsigyti naują įrenginį nėra, jeigu gerai veikia senasis. Tai rodo ir telefonų pirkimo statistika – vidutinis vartotojas šį prietaisą atnaujina vis rečiau“, – komentuoja E. Murinas.
Specialistas pastebi, kad 2022 m. pasaulyje susidarė apie 62 mln. tonų elektronikos atliekų, o milijardai išmestų telefonų sudaro didelę jų dalį. Tikimasi, kad 2017–2018 m. gamintojams skirtos baudos už tyčinį telefonų lėtinimą ir naujosios ES telefonų ilgaamžiškumo taisyklės ne tik pagerins ilgalaikę vartotojų patirtį, bet ir sumažins elektroninių atliekų kiekį pasaulyje.