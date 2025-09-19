„Huawei“ pristatė 2025 m. rudens naujienas: laikrodžius, telefoną ir ausines

Laikrodis pasižymi ilga baterijos veikimo trukme – 46 mm modelį galima naudoti iki 21 dienos, o 41 mm – iki 14 dienų be papildomo įkrovimo. Kaip nurodo gamintojai, tai įmanoma dėl naujos konstrukcijos baterijos, kurios talpa net 65 proc. didesnė nei ankstesniuose modeliuose.
Taip pat žadama, kad naujoji „Sunflower“ pozicionavimo sistema užtikrina itin tikslius GPS duomenis net sudėtingomis sąlygomis – miestuose, kalnuose ar tankiuose miškuose.
Įrenginyje integruota daugiau nei 100 sporto režimų, tarp jų patobulinti dviračių sporto, bėgimo taku, golfo ir slidinėjimo režimai. Dviratininkams pravers virtualus galios matuoklis, suteikiantis profesionalų lygio analizės galimybes be papildomos įrangos. Tai leidžia sportininkams realiuoju laiku matuoti mynimo galią, tiksliau valdyti treniruotės krūvį ir efektyviau pasiruošti varžyboms.
Bėgikams gali būti naudingi aukščio pokyčių grafikai ir trasos sudėtingumo analizė, golfo mėgėjams – aukštos raiškos aikštynai žemėlapiai, o slidininkams – tiksli pozicionavimo sistema.
„Naujoji „Watch GT 6“ serija siūloma dviejų dydžių. „Watch GT 6 Pro 46mm“ laikrodžio korpusas pagamintas iš titano lydinio, ekranas – iš safyro stiklo, kuriam žadamas atsparumams įbrėžimams bei ilgaamžiškumas. Laikrodis turės tris skirtingus dirželiai – pintą rudą, klasikinį sidabrinį ir fluoroelastomerinį juodą – žadama, kad tai suteiks galimybę pritaikyti laikrodį tiek sportui, tiek kelionėms ar kasdieniam įvaizdžiui“.
„Huawei Watch Ultimate 2“ – kūrėjų teigimu, tai pirmasis išmanusis laikrodis, leidžiantis nardyti iki 150 metrų gylyje. Įrenginyje integruota sonarais paremta komunikacija bei SOS funkcija Kasdieniams vartotojų poreikiams pritaikytas „Huawei Watch D2“ leidžia patogiai stebėti kraujospūdį. Įrenginys gali atlikti tiek pavienius, tiek ilgalaikius matavimus, o priminimai padeda nepraleisti reguliarių patikrinimų.
Dar viena naujiena – belaidės ausinės „Huawei FreeBuds 7i“. Ausinės pasižymi ketvirtos kartos triukšmo slopinimo technologija (ANC 4.0), erdviniu garsu ir patobulintu balso perdavimu skambučių metu.
Renginio metu taip pat pristatytas išmanusis telefonas „Huawei nova 14“ bei planšetė „Huawei MatePad 12 X“.
Visi įrenginiai Baltijos šalyse prekyboje pasirodys nuo rugsėjo 19 dienos, „Huawei Watch GT 6“ laikrodžiai kainuos nuo daugmaž 250 eurų, „Huawei Watch Ultimate 2“ nuo daugmaž 900 eurų, „Huawei Watch D2“ – daugmaž nuo 400 eurų, o „Huawei FreeBuds 7i“ – daugmaž nuo 100 eurų.
