Huawei Watch GT 6 Pro – estetikos ir aktyvaus sporto aksesuaras su moderniu, laikui nepavaldžiu dizainu ir tiksliais sveikatos stebėsenos rodikliais

Rezultatas? Baterija nenuvylė – ilgas veikimo laikas praktiškai leido pamiršti įkroviklį (gamintojas teigia, kad baterija gali palaikyti laikrodį iki 21 d. „Ultra-long“ režime ir apie 40 val. lauke su nepertraukiamo sporto režimu). Mieste ir miške GNSS (GNSS – kelių palydovinių sistemų (GPS, Galileo ir kt.) bei dviejų dažnių naudojimas, kuris gerina tikslumą mieste ir miške.) elgėsi pastebimai stabiliau – nebepametė maršruto „į kitą gatvės pusę“. Be sporto metrikų, atsirado ir TruSense sveikatos sistema su HRV (širdies ritmo kintamumo rodiklis) stebėjimu bei CE sertifikuota aritmijų rizikos funkcija. O svarbiausia – tai laikrodis, dėl kurio realiai gavau daug komplimentų: jis atrodo kaip aksesuaras, veikia kaip treniruočių įrankis.
Dizainas ir patogumas
Safyrinis stiklas, titano lydinio korpusas ir nano-keraminė nugarėlė sukuria premium įvaizdį. Bandžiausi versiją su titanine apyranke, ji vizualiai atrodė nepriekaištingai, bet intensyviam sportui būtų patogiau silikoninė ar tekstilinė, jas rekomenduoju nusipirkti papildomai arba tiesiog rinktis laikrodį iškarto su šiomis apyrankėmis. Apibendrinant, laikrodis ypatingai stilingas, kurį turėdami galimai susilauksite komplimentų bei pasiteiravimų apie šį išmanųjį aksesuarą, o jeigu norėsite jį panaudoti visomis galimybėmis, – turėsite nepamiršti įsigyti jau minėtų priedų. Juk norisi atrodyti ir stilingai ir patogiai jaustis sportuojant.
Ekranas
AMOLED su Always-On palaikymu ir tikrai geru skaitomumu lauke – mieste vidurdienį informacija įskaitoma be primerkimo. Gamintojas kalba apie iki ~3000 nitų pikinį ryškumą. Žmonių kalba, – laikrodis suteikė 100% potyrį, kad nejausčiau skirtumo tarp paprasto analoginio laikrodžio bei išmaniojo su ekranu. Mano asmenine nuomone, ateityje jeigu ir gamintojai didins ryškumą dar labiau, tai bus tik rinkodarinis triukas.
Sportas ir navigacija
Naujoji Huawei Sunflower pozicionavimo sistema, čia – realus atnaujinimas. Seniau nueitas atstumas „šokinėdavo“ į kitą gatvės (kalno, uolos, griovio ir t.t.) pusę, dabar įdiegus „skėtinį“ GPS priėmimą (GNSS) gauname beveik idealų įveiktą maršrutą.
Žygio metu Kuršių Nerijoje tempas ir aukščio kreivės atrodė tvarkingai, nuokrypių nepastebėjau, – tikrai norėjau prie ko nors rasti prisikabinti šioje vietoje (nes netikiu tobulumais), bet šį kartą nepavyko, – gamintojui pliusas.
Man itin svarbi funkcija – funkcinių treniruočių sekimas (ne visi įrenginiai seka šį sportą), buvo įdomu sekti ir peržiūrėti ką rodė sveikatos davikliai sporto metu.
Deja neturėjau galimybės išbandyti golfo žemėlapių (šiais metais pirmą kartą išbandžiau golfo laukus), – įdiegta vektoriniai žemėlapiai su „infinite zoom“, t.y. galima be žingsnių (stepless/infinite) priartinti / atitolinti, vilkti žemėlapį ir tapštelėti kliūtį, kad pamatytum atstumą iki bunkerio, vandens ar green’o (rodo ir green’o kryptį bei panoraminį fairway vaizdą).
Dviračių sporto entuziastai taip pat gavo naujovių. GT 6 Pro parodys virtualią galią – vatų skaičių be galios matuoklio, remdamasis greičiu, nuolydžiu ir tavo/dviračio svoriu (veikia tik lauke). Iš važiavimų duomenų laikrodis apskaičiuoja ir FTP (Functional Threshold Power) – maždaug 60 min. išlaikomą galią, patogią treniruočių zonoms ir progresui sekti. Skamba itin sudėtingai (tikiu ne visiems, man taip...), bet kas visiems svarbu, – tikslumas itin aukštas, o laikrodžio kalibracija daryta tikrame vėjo tunelyje (taip testuojami ir automobiliai – aerodinaminės savybės).
Sveikata: TruSense, HRV ir CE įspėjimai
Naujoji TruSense sistema apjungia pulso, miego, streso ir HRV (širdies ritmo kintamumo rodiklis) duomenis į aiškias kasdienes įžvalgas. Patiko, kad įspėjimai ir rekomendacijos pateikiami paprastai bei suprantamai – pvz., prastai išsimiegojus siūlo lengvesnę treniruotę, o po intensyvios dienos primena apie atsigavimą. CE sertifikuota aritmijų rizikos funkcija fone stebi širdies ritmo nereguliarumus ir prireikus įspėja – tai ne diagnostika, o prevencinis signalas pasitikrinti sveikatą. (Prisimenu save mokykloje, tada dėl per didelio energetinių gėrimų vartojimo būtų toks laikrodis labai pravertęs)
Iš poros savaičių turėto potyrio, džiaugiausi savo rodytais gerais rodikliais išskyrus miego kokybės daviklius, čia laikrodis nemelavo, – su mažais vaikais kokybiško miego kur kas mažiau, o ir streso daugiau.
Iš socialinės srities man ypač patiko, kad pasirinkus žmonėms su negalia (ypač sėdintiems vežimėlyje) būseną, laikrodis jiems nebesiūlo atsistoti ir pajudėti „užsisėdėjus“, o teikia rekomendaciją tiesiog pajudėti, – prasimankštinti.
Baterija ir įkrovimas
Gamintojas deklaruoja iki 21 d. taupiuoju režimu, apie 12 d. įprastu naudojimu ir maždaug 40 val. lauke su nepertraukiamo sporto režimu. Mano realybėje (pasikartosiu) su įjungtais visais sveikatos sekimo davikliais, kas antra diena funkcinių treniruočių sporto treniruočių bei turėto žygio, – baterijos užteko ilgam, nebeliko įpročio krautis laikrodį kas antra dieną. Reziumuojant duodu Huawei pliusą, – tai ne rinkodaros triukas, o nauja išmaniųjų laikrodžių realybė.
Šio laikrodžio baterija – vienas stipriausių GT 6 Pro privalumų, ypač jei pereini iš laikrodžių, kuriuos krauni kas 1–2 dienas. Primenu, kad panaudojau viską ką įmanoma pasinaudoti su išmaniuoju laikrodžiu, tame tarpe ir žibintuvėliu vakare eidamas iš dušo į lovą (ekranas ypač ryškiai šviečia)). Šiais metais man Huawei laikrodžiai tapo tikru atradimu!
Ryškiausi Pliusai
- Laikrodžio baterija
- GNSS (GPS) tikslumas (stabilūs maršrutai)
- Premium medžiagos: safyras, titanas, keraminė nugarėlė
- CE įspėjimai dėl aritmijų, aiškios sveikatos įžvalgos
Verdiktas
Jei nori laikrodžio, kuris atrodo kaip aksesuaras, bet dirba kaip sporto įrankis ir realiai nereikalauja kasdienio įkrovimo, Huawei Watch GT 6 Pro – labai stiprus pasirinkimas. Jis labiausiai patiks bėgikams, dviratininkams, golfo žaidėjams, žygeiviams ir visiems, kuriems svarbi tvarkinga GNSS trajektorija ir itin ilgai veikianti baterija.