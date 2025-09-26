Kaip ir ankstesniais metais, didžiausias dėmesys buvo skiriamas patobulintoms fotografijos galimybėms – tačiau atnaujinimai neapsiribojo vien tuo.
Dizainas ir konstrukcija
Abu „Xiaomi 15T“ serijos modeliai turi 6,83 colių AMOLED ekraną, plonus rėmelius ir patobulintą "Corning Gorilla Glass 7i" apsaugą, kuri, anot gamintojo, lyginant su ankstesne karta, užtikrina 6 proc. didesnį atsparumą įbrėžimams.
Standartinis „15T“ modelis turi plastikinį rėmelį, o „15T Pro“ siūlo aukštesnės klasės sprendimą – 6M13 aliuminio lydinio konstrukciją, kurios standumas siekia 330 N/mm. Tai, pasak „Xiaomi“, reiškia maždaug 17 proc. didesnį konstrukcijos tvirtumą nei ankstesnės kartos modelio. Abiejų telefonų nugarėlė pagaminta iš stiklo pluošto. Be to, abu įrenginiai atitinka IP68 standartą.
Palyginimui, „Xiaomi 14T“ serija turėjo senesnę „Gorilla Glass 5“ apsaugą ir buvo šiek tiek kompaktiškesnė – su 6,67 colių ekranu. „14T“ modelis taip pat turėjo plastikinį rėmelį, o „14T Pro“ – aliuminį. Telefono korpusas su švelniai užapvalintais kampais patogiai guli rankoje, o matinė nugarėlė „nerenka“ pirštų atspaudų. „Xiaomi 15T Pro“ siūlomas trijų spalvų – pilkos, juodos ir "Mocha Gold". Įrenginys pasižymi ryškiu – 3200 nitų – ekranu, 1,5K raiška ir sklandžiu 144 Hz atnaujinimo dažniu.
Tuo tarpu standartinis „15T“ taip pat siūlomas trijų atspalvių – pilkos, juodos ir "Rose Gold". Jo ekranas išlaiko tokį pat maksimalų ryškumą ir 1,5K raišką, bet siūlo kiek kuklesnį 120 Hz atnaujinimo dažnį. Visgi palyginus su ankstesne „14T“ serija, tiek „14T“, tiek „14T Pro“ ekranai buvo dar ryškesni – iki 4000 nitų.
Fotografijos galimybės
Kaip jau tapo įprasta, „Xiaomi“ tęsia bendradarbiavimą su „Leica“. Abu „Xiaomi 15T“ serijos telefonai turi trigubą kameros sistemą,
Standartinis „15T“ modelis pasižymi 50 MPix pagrindine kamera, 50 MPix teleobjektyvu su 2X optiniu priartinimu ir 12 MPix itin plataus kampo kamera.
Tuo tarpu „15T Pro“ siūlo pažangesnę kameros sistemą, kurią sudaro 50 MPix pagrindinė kamera, naujas periskopinis 50 MPix teleobjektyvas „Leica 5x Pro“ su 5X optiniu priartinimu, 10X optinio lygio priartinimu ir 20X Ultra Zoom, bei 12 MPix itin plataus kampo kamera.
Abu modeliai naudoja optinį lešį „Leica Summilux“. „15T Pro“ versijoje įdiegtas pažangus 1/1,31 colio vaizdo jutiklis „Light Fusion 900“, o standartiniame „15T“ – šiek tiek paprastesnis „Light Fusion 800“. Priekyje tiek „15T“, tiek „15T Pro“ turi 32 MP kamerą.
Abu telefonai palaiko 4K HDR10+ filmavimą, o „15T Pro“ gali įrašyti 4K 120 kadrų per sekundę.
Kitos specifikacijos
„Xiaomi 15T“ veikia su „MediaTek Dimensity 8400 Ultra“ (4 nm) procesoriumi, o „15T Pro“ – su naujausiu „MediaTek Dimensity 9400+“ (3 nm), kuris, kaip teigiama, 12 proc. pagerina procesoriaus našumą ir 41 proc. padidina grafinio procesoriaus našumą, palyginti su ankstesne karta. Abi „Xiaomi 15T“ serijos versijos gavo didesnę 5500 mAh bateriją („14T“ serijos telefonuose ji buvo 5000 mAh talpos).
Standartinis „15T“ palaiko 67 W laidinį įkrovimą, kas nesiskiria nuo jo pirmtako „14T“. Tuo tarpu „15T Pro „ palaiko 90 W laidinį ir 50 W belaidį įkrovimą. Palyginti su ankstesniu „14T Pro“, kuris išsiskyrė net 120 W įkrovimo galimybėmis, „15T Pro“ įkrovimo greitis šiek tiek sumažėjo.
Gamintojai akcentavo, kad naujoji flagmanų karta orientuota į ilgesnę baterijos tarnavimo trukmę. Skelbiama, kad „15T Pro“ baterija gali palaikyti 15,2 val. nuolatinio naudojimo, kas, „Xiaomi“ teigimu reiškia 26 proc ilgesnę baterijos trukmę nei ankstesnės kartos.
Įdomi naujovė – „Xiaomi 15T“ serijos telefonuose įdiegta nauja ryšio sistema „Xiaomi Astral Communication“. Jos dalis – „Xiaomi Offline Communication“ funkcija – leidžia skambučius tarp dviejų telefonų be mobiliojo ryšio ar „Wi-Fi“. Teigiama, kad „15T Pro“ modeliu tokiu būdu galima bendrauti iki 1,9 km, o „15T“ – iki 1,3 km atstumu.
„Xiaomi“ skelbia, kad Lietuvoje vartotojams bus siūlomas „15T Pro“ su trimis atminties konfigūracijomis (256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM) , o jo kaina prasidės nuo daugmaž 900 eurų. „15T“ kainuos nuo daugmaž 650 eurų ir jį bus galima įsigyti su dviem atminties versijomis (256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM).
Naujos programinės įrangos debiutas
Kartu su naujais telefonais pristatyta it nauja operacinės sistemos versija „HyperOS 3.0“. Skelbiama, kad ji įgalins „Hyper Island“ funkciją, dirbtinio intelekto naujoves ir patobulintą įrenginių tarpusavio sąveiką.
„Xiaomi HyperIsland“ funkcija primena „Apple“ „Dynamic Island“ - ir kaip teigia „Xiaomi“, suteikia interaktyvią sritį šalia kameros modulio, leidžiančią greitai pasiekti svarbius pranešimus, skambučius, laikmatį ir pan. bei patogiai manevruoti tarp jų.
Kalbant apie dirbtinį intelektą, „Xiaomi HyperOS 3.0“ integruos naują dirbtinio intelekto (DI) funkcijų rinkinį, pavadintą „HyperAI“. Skelbiama, kad fotografijoje „HyperAI“ padės optimizuoti spalvų atkūrimą ir apšvietimą ir siūlys nuotraukų redagavimą galerijoje – pavyzdžiui, pakoreguoti apšvietimą, spalvų balansą ar retušuoti portretus.
Taip pat „HyperAI“ padės įgalinti „Xiaomi Interconnectivity“ funkciją, kuri, anot gamintojo, leis sklandžiai valdyti visą įrenginių ekosistemą iš vienos vietos: su šia sistema vartotojai galės greitai dalytis failais, nuotraukomis ar kitais duomenimis ne tik tarp „Xiaomi“ įrenginių, bet ir su „Apple“ įrenginiais.
Kiti pristatyti įrenginiai
Kartu su „Xiaomi 15T“ serija, buvo pristatyta ir eilė naujų įrenginių, papildančių „Xiaomi“ ekosistemą.
Naujasis planšetinis kompiuteris „REDMI Pad 2 Pro“ turi 12.1 colio ekraną su 2.5K raiška ir 120Hz atnaujinimo dažniu. Įrenginys veikia su „Snapdragon 7s Gen 4“ lustu ir turi didelę 12000 mAh talpos bateriją. Garsas atkuriamas per keturis garsiakalbius. Planšetė palaiko „REDMI Smart Pen“ ir specialią klaviatūrą.
Pristatytas ir naujas 75 colių įstrižainės televizorius „XIAOMI TV S Pro Mini LED 75“, kuris naudoja pažangią „QD-Mini LED“ technologiją su 704 vietinio pritemdymo zonomis (angl. local dimming zones). Ekranas pasižymi iki 1700 nitų ryškumu ir 144 Hz atnaujinimo dažniu, o žaidimų režime šį dažnį galima padidinti iki 288 Hz. Garso kokybę užtikrina patobulinta „HARMAN KARDON“ sistema. Beje, yra ir mažesnių šio televizoriaus dydžių – 55 ir 65 colių įstrižainių.
Naujosios „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinės pasižymi atviru dizainu, pritaikytu ilgam ir patogiam dėvėjimui. Jos palaiko erdvinio garso funkciją ir turi „Hi-Res Audio“ sertifikatą. Ausinių baterijos veikimo laikas gali siekti iki 45 valandų.
Taip pat Miunchene pristatytas 41 mm išmanusis laikrodis „XIAOMI Watch S4“. Jame įdiegtas patobulintas sveikatos stebėjimas (įskaitant naują odos temperatūros matavimo funkciją) pagerintas miego stebėjimas ir palaikoma virš 150 sporto režimų. Laikrodžio korpusas yra 9,5 mm storio. Jis veikia iki 4 dienų įprastu režimu ir iki 8 dienų energijos taupymo režimu ir palaiko „Bluetooth“ širdies ritmo dalijimąsi su kitais įrenginiais.
Pademonstruota ir atnaujinta išmanioji apyrankė „XIAOMI Smart Band 10“. Naujoji versija pasižymi 1.72 colio AMOLED ekranu ir ilgu baterijos veikimo laiku – vienu įkrovimu apyrankė gali veikti iki 21 dienos. Ji skirta stebėti fizinę būklę – tai apima nuolatinį širdies ritmo ir SpO2 matavimą, streso bei miego stebėjimą. Išmanioji apyrankė palaiko virš 150 sporto režimų, įskaitant plaukimą.