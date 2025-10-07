„Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“: flagmanams skirtos technologijos prieinamos ir už mažesnę kainą

Nors abu modeliai panašūs kaip du vandens lašai, „Pro“ versija siūlo daugiau, bet ir yra brangesnė: „Xiaomi 15“ kainuoja apie 649 eurus, o „Xiaomi 15 Pro“ – 899 eurus. Intriguoja tai, kad pirkdami bet kurį modelį, dovanų gausite 269 eurų vertės televizorių „Xiaomi QLED TV A Pro 2026 43“.
Flagmanų lygio estetika
Nuo 2019 m. „Xiaomi“ gaminami „T“ serijos modeliai užsiėmė poziciją tarp vidutinės ir aukščiausios klasės telefonų, tačiau kiekvienais metais „T“ serijos telefonus „Xiaomi“ siekia priartinti prie flagmanų, o ne prie vidutinės klasės telefonų. Daugeliu savybių naujausi „Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ telefonai neatsilieka nuo flagmano „Xiaomi 15“ – šia serija siekiama suteikti naudotojams aukščiausios kokybės patirtį už mažesnę kainą.
„Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ dizaino sprendimai atspindi gamintojo siekį pasiūlyti flagmanų lygio estetiką vidutinės-aukštesnės klasės segmente. Kruopščiai parinktos medžiagos, didelis dėmesys detalėms, organiškai nugarėlėje įsiliejantis kvadratinis kamerų blokas, geras masės balansas – patogu laikyti rankoje. Abu modeliai siūlomi su trijų atspalvių korpusais: juodu, pilko metalo ir aukso.
Fotografijos galiūnai
„Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ telefonai turi labai įspūdingas kameras aprūpintas naujausios kartos „Leica“ optika, tad kalbant apie fotografiją, šie telefonai bus vieni iš savo kainų segmento lyderių. Abiejų telefonų kamerų bloke yra trys kameros – 50 MP pagrindinė, 50 MP teleobjektyvas ir 12 MP plačiakampė – tačiau jos šiek tiek skiriasi, todėl lentelėje pateiksiu jų skirtumus.
Esminiai skirtumai tarp „Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ kamerų – pagrindinės kameros jutikliai ir teleobjektyvo galimybės. „Xiaomi 15T Pro“ kameros teleobjektyvas vaizdą gali priartinti net 100 kartų, be to, šis objektyvas turi optinį vaizdo stabilizavimą. Priartinus 5 kartus vaizdo kokybė nesikeičia, priartinus 10 kartų (optinio ir skaitmeninio priartinimo derinys), vaizdo kokybė išlieka labai gera.
Vokietijos optikos bendrovės „Leica“ ir „Xiaomi“ bendradarbiavimas susijęs ne tik su optika, bet ir programine įranga – fotoaparato programėlėje yra daugybę vaizdo stilių, taip pat ir du autentiški „Leica“ stiliai: „Leica Vibrant“ ir „Leica Authentic“. Pirmasis siūlo sodresnės spalvas, antrasis originalų klasikinių „Leica“ fotoaparatų spalvų stilių. Taip pat daugybę filtrų, tarp jų „Leica“ filtrai. Įspūdingas „Leica“ portreto režimas – nuotraukos „gyvos“, dinamiškos, tikroviškos.
Puikios naktinės nuotraukos – jose matysite visas detales, šešėliai irgi bus atvaizduoti, fotoaparatai „neišdegins“ šviesesnių zonų ar šviesos šaltinių. Fotografuojant naktį jūsų neerzins skirtumas tarp nuotraukos ir realybės. Be to, nereikės laukti kelių sekundžių kol kamera užfiksuos naktinį vaizdą ir nerimauti, kad per tą laiką ranka sudrebės ir vaizdas bus neryškus.
„Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ telefonuose įdiegtas galingas dirbtiniu intelektu paremtas vaizdų apdorojimo įrankis „Xiaomi AISP 2.0“, padedantis spręsti ir dažniausiai pasitaikančius fotografavimo iššūkius: tinkamos ekspozicijos parinkimą labai didelio kontrasto scenose, „triukšmo“ mažinimą silpno apšvietimo sąlygomis, objekto atskyrimą nuo fono, išsaugant tikslias objekto spalvas net ir sudėtingo apšvietimo sąlygomis ir pan.
Abu naujieji modeliai fotografuoja taip gerai, kad apžiūrinėdamas nuotraukas neturėjau prie ko prikibti. Fotografavau įvairiausiomis apšvietimo sąlygomis ir visais atvejais nuotraukos buvo aukšto lygio. Šie telefonai ne tik gerai fotografuoja, bet ir fantastiškai filmuoja. Telefonuose „Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ įdiegtas universalių ir galingų dirbtinio intelekto įrankių rinkinys padeda greitai redaguoti vaizdo siužetus, nuotraukas, leidžia visus redagavimo darbus atlikti nepaleidžiant telefono iš rankų.
Labai ryškus ekranas, galingi procesoriai, daug atminties
„Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ telefonai gavo 6,83 colių, 2772 x 1280 skiriamosios gebos (pikselių tankis – 447 ppi) ekranus palaikančius „HDR10+“, „Dolby Vision“. Maksimalus telefono „Xiaomi 15T“ ekrano atsinaujinimo dažnis – 120 Hz, o „Xiaomi 15T Pro“ – 144 Hz. didžiausias ryškumas – 3 200 nitai. Esant tokiam ryškumui ir saulės šviesoje viską ekrane matysite. Ekranų šviesumą, spalvų temperatūrą ir sodrumą, atsinaujinimo dažnį bei daug kitų parametrų valdo dirbtinis intelektas.
„Xiaomi 15T“ telefonų našumu skųstis irgi neteks – abiejuose įrenginiuose sumontuoti greiti, efektyvūs ir galingi lustų rinkiniai: „Xiaomi 15T“ veikia „MediaTek Dimensity 8400-Ultra“ procesorius, o „Xiaomi 15T Pro“ telefone – „MediaTek Dimensity 9400+“. 2025 m. balandį pristatytas „MediaTek Dimensity 9400+“ yra naujausias flagmano lygio „MediaTek“ procesorius, apžvalgose lyginamas su „Snapdragon 8 Elite“ procesoriumi, kuris darbuojasi flagmanuose „Xiaomi 15“ ir „Xiaomi 15 Ultra“. Testų išvadose „MediaTek Dimensity 9400+“ procesorius apibūdinamas kaip efektyvus, gerokai mažiau šylantis nei konkurentų procesoriai, žaidimuose pasiekiantis beveik identišką našumą kaip „Snapdragon 8 Elite“, tačiau mažiau už jį įkaistantis ir stabiliau veikiantis ilgose žaidimų sesijose. Taigi, „MediaTek Dimensity 9400+“ yra itin konkurencingas flagmano lygio procesorius, puikiai tinkantis tiek kasdieniniam naudojimui, tiek reiklesniems žaidimams, gerai valdantis temperatūras ir taupiai naudojantis energiją.
„Xiaomi 15T“ procesorius „MediaTek Dimensity 8400 Ultra“ – patobulinta 2024 m. gruodį pristatyto procesoriaus „MediaTek Dimensity 8400“ versija, pasižyminti geresniais temperatūriniais rodikliais ir geresniu ilgalaikiu našumu. Įvairiuose testuose jis lyginamas su „Snapdragon 8s Gen 3“ procesoriumi. Flagmanų lygiui artimas našumas, puikiai tinkantis tiek kasdieniniam naudojimui, tiek žaidimams.
Abiejų telefonų operatyvioji atmintis – 12 GB, „Xiaomi 15T“ pastovioji atmintis – 256 GB, „Xiaomi 15T Pro“ – 256 arba 512 GB.
Talpios baterijos, greitas įkrovimas
„Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ palaiko didelę įkrovimo galią: „Xiaomi 15T“ telefonas gali būti įkraunamas 67 W krovikliu, „Xiaomi 15T Pro“ – laidiniu 90 W krovikliu, bei palaiko belaidį 50 W galios įkrovimą. Abiejuose telefonuose sumontuotos 5 500 mAh baterijos.
Testo metu, naudojant laidinį 90 W kroviklį, telefono „Xiaomi 15T Pro“ baterija nuo 0 iki 100 proc. buvo įkrauta maždaug per 40 min. „Xiaomi 15T“ įkrovimas 67 W krovikliu truko apie 55 min.. Telefonai labai taupiai naudoja energiją, net jei ištisai be pertraukų žiūrėsite filmus, jums tokia veikla atsibos greičiau nei išsikraus baterija.
Abiejuose įrenginiuose taip pat įdiegta baterijos įkrovimo valdymo sistema, 60 proc. prailginanti baterijų ilgaamžiškumą. Abiejų telefonų atsparumas dulkėms ir vandeniui atitinka IP 68 klasę.
„Xiaomi HyperOS“ – vieninga ekosistema
„Xiaomi 15T“ ir „Xiaomi 15T Pro“ telefonuose įdiegta „Android 15“ pagrindu sukurta pati naujausia operacinė sistema „Xiaomi HyperOS 3.0“. „HyperOS“ yra reikšmingas žingsnis.
„Xiaomi“ ekosistemos vystyme, sujungiantis telefonus, planšetes ir išmaniuosius namų įrenginius į vieningą sistemą su pažangiomis DI galimybėmis. Paprasta, lengvai suprantama, intuityvi bei daug praktiškų funkcijų turinti operacinė sistema užtikrina maksimalų „Xiaomi“ įrenginių našumą, geresnę naudotojų patirtį. Be to, „HyperOS 3.0“ turi daug įdomių ir reikalingų funkcijų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto įrankių paketą „Xiaomi Hyper AI“, dirbtinio intelekto įrankį „Google Gemini“, bei jūsų laiką taupantį „Circle to Search“. Generatyvinis dirbtinio intelekto įrankis „Google Gemini“ paverčia jūsų telefoną pašnekovu arba greitu informacijos šaltiniu. „Circle to Search“ iš esmės palengvina daiktų ir informacijos paiešką internete ir leidžia greitai ir tiksliai surasti tai, ko reikia. „Circle to Search“ ne tik atpažįsta daiktus, bet ir suranda muziką. „HyperAI“ – virtualus asistentas, kurio galimybės apima aukštesnio lygio dirbtinio intelekto technologijas: DI rašymas, DI kalbos atpažinimas, DI vertėjas, DI kūrybos asistentas. Tokios DI funkcijos leidžia operatyviai spręsti įvairiausius kasdienius iššūkius.
Vertinimas
Apie 899 eurų kainuojantis „Xiaomi 15T Pro“ – flagmano lygio telefonas. „Xiaomi 15T“ – kiek paprastesnis, bet ir pigesnis (659 eurai), tačiau man jo našumo nepritrūko. „Xiaomi 15T Pro“ rekomenduočiau tiems, kam labai svarbus teleobjektyvas, nes vaizdo priartinimo galimybės žymiai didesnės. Galingesnis ir šio telefono procesorius, tad „Pro“ versija – geresnis pasirinkimas dažnai žaidžiantiems sudėtingos grafikos žaidimus.
Bendrai vertinant abiejų telefonų fotografijos galimybės (įskaitant ir naktinę) – labai puikios. Ekranai – aukščiausio lygio, baterijos laiko ilgai, įkraunamos greitai, telefonai dirba sparčiai, susitvarko su visomis užduotimis. Patrauklus dizainas, puikiai parinktos, solidžiai atrodančios korpuso ir rėmelio medžiagos. Tai beveik flagmanai, tik mažiau kainuojantys.
Na, o dar tas pasiūlymas: „perki telefoną, gauni „Xiaomi QLED TV A Pro 2026 43“ televizorių“? Tik nesakykite, kad nepatrauklu.
Apžvalgos autorius: R.Kažimėkas.