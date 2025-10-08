Atsisakius įkroviklių iš naujų išmaniųjų telefonų dėžių gali dingti ir dar kai kas

Naujausi „AirPods“ ausinių modeliai tiekiami su dėklais su USB-C jungtimi, bet be kabelio įkrovimui, o dabar ir „Sony“ pasuko šiuo keliu su savo išmaniaisiais telefonais.
Leidinys „Android Authority“ atkreipė dėmesį į „Reddit“ vartotojo įrašą, kuris paskelbė nuotrauką su išpakuotu „Xperia 10 VII“. „Xperia 10 VII“ dėžutėje nėra nei maitinimo bloko, nei įkrovimo laido – tik išmanusis telefonas ir instrukcijų rinkinys.
Galima būtų manyti, kad laidas nebuvo įdėtas per klaidą, tačiau ant pakuotės yra ženklai, tiesiogiai nurodantys, kad įkroviklio ir laido nėra.
Šiandien „Sony“ nėra didelis žaidėjas išmaniųjų telefonų rinkoje, tačiau būtent nuo tokių tylių pokyčių paprastai prasideda masiniai pokyčiai pramonėje, mano „Android Authority“.
Negalima atmesti galimybės, kad laikui bėgant ir kiti prekių ženklai atsisakys USB laidų dėžutėse, motyvuodami tai rūpesčiu aplinkos apsauga. Be to, toks žingsnis leis įmonei šiek tiek sumažinti išlaidas, parduodant įrenginius be papildomų priedų.