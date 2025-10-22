41 mm laikrodis „Xiaomi Watch S4“ – stilius ir funkcionalumas ant jūsų riešo

Keturi elegantiški, prašmatnūs „Xiaomi Watch S4 41mm“ modeliai
Ilgą laiką 41 mm dydžio laikrodis buvo laikomas skirtu vyrams, o moterims laikrodžių pramonė gamindavo gerokai mažesnius – 26–34 mm skersmens laikrodžius. Šiandienos tendencijos visai kitokios, ribos labai pasistūmėjo link didesnių dydžių, daug moterų renkasi didesnius, 41 mm laikrodžius, nes jie atrodo modernesni, labiau matomi, išreiškiantys asmenybę. Galu gale, jei kalbame apie išmaniuosius laikrodžius, didesnis korpusas – didesnis ekranas, geriau matomi jo rodmenys, kas labai svarbu sportuojant, stebint sveikatos rodiklius, skaitant pranešimus ir pan. Pirmasis įspūdis atidarius „Xiaomi Watch S4 41mm“ laikrodžio dėžutę – joje premium klasės laikrodis, nors kaina daugiau nei dvigubai mažesnė nei tų, kurie pristatomi kaip premium klasės atstovai. Kaip įprasta, „Xiaomi“, sugebėjo rasti puikią pusiausvyrą tarp kainos ir kokybės.
„Xiaomi Watch S4“ laikrodžių kolekcijos 41 mm versija iš karto patraukia dėmesį savo, klasikiniu, elegantišku dizainu. Nors laikrodžio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, pats laikrodis yra labai lengvas, 32 g svorio. Lietuvoje galima įsigyti keturis „Xiaomi Watch S4 41mm“ modelius, kurių išvaizda skiriasi. Skiriasi ir kainos. Bene įspūdingiausiai atrodo aukso spalvos laikrodis su metaline, aukso spalva dengta „Milanese“ stiliaus apyranke. Jo pasukamoje karūnėlėje įstatytas deimantukas, žinoma, ne natūralus, o išaugintas laboratorijoje. Specialiai šiam laikrodžiui sukurtas ciferblatas taip pat papuoštas virtualiais deimantais. Tai brangiausias serijos laikrodis, kainuojantis apie 239 eurus.
Kitas pasiūlymas – apie 189 eurus kainuojantis sidabro spalvos korpusas ir balta odinė apyrankė. Atkreipkite dėmesį: šio laikrodžio karūnėlė papuošta baltu akcentu. Trečiasis ir ketvirtasis modeliai – sidabro spalvos laikrodis su žaliu arba juodu fluoroelastomero dirželiu. Šie modeliai kainuoja apie 169 eurus, jų karūnėlės irgi papuoštos dirželio spalvos akcentu.
Visiems modeliams sukurti specialūs ciferblatai, kurių spalvinė gama ir stilius puikiai dera su laikrodžio ir jo dirželio dizainu. Šiems laikrodžiams sukurta daugiau kaip 200 ciferblatų, taip pat galima rinktis žaismingus animuotus ciferblatus.
Ryškus ekranas
Moterų riešui tinkantys 41 mm dydžio „Xiaomi Watch S4“ laikrodžiai turi 1,32 colio, AMOLED ekraną, atsinaujinantį 60 Hz dažniu. Ekrano skiriamoji geba 466 x 466, pikselių tankis – 352 ppi. Ekrano didžiausias ryškumas – 1 500 nitai – ne pats didžiausias rodiklis rinkoje, bet pakankamai aukštas, tad būdami lauke, bet kokiomis sąlygomis visą informaciją matysite aiškiai. Ekranas ne tik ryškus: jo perteikiamos spalvos natūralios, jis greitai ir tiksliai reaguoja į piršto prisilietimus, perbraukimus.
Palaikoma šias laikais jau įprasta „Visada įjungto ekrano“ funkcija, t.y. užgesus pagrindiniam ciferblatui, ekrane rodomas laikas ir kai kurie kiti duomenys. Ši funkcija ne tik praktiška – ji puošia laikrodį, nes bet kuris išmanusis laikrodis atrodo gražiau kai jo ekranas nėra visiškai juodas skritulys. Žinoma, įjungus šią funkciją, laikrodis baterijos resursus naudoja sparčiau, tačiau „Xiaomi Watch S4 41mm“ baterija yra talpi ir naudojama itin taupiai. Jei laikrodis darbuojasi vidutinio intensyvumo režimu, jo baterija išsikrauna po 4 dienų, intensyvesnio darbo režimu baterija „laiko“ iki 3 dienų, na o jei laikrodis „tinginiauja“, jo baterija atlaikys 7 diena. Žinoma, jei įjungsite „Visada įjungto ekrano“ funkciją, dažnai matuosite širdies ritmą, deguonies kraujyje kiekį, daug bėgiosite ir tuo metu naudosite laikrodžio navigaciją, nakties metu norėsite, kad ji jūsų miegą stebėtų detaliau, laikrodis dirbs intensyviai, baterija išsikraus greičiau, tačiau vis tiek ji atlaikys pakankamai ilgai – tikrai nereikės kiekvieną vakarą laikrodį padėti ant kroviklio.
Kaip „Xiaomi Watch S4 41mm“ stebi jūsų sveikatą
„Xiaomi Watch S4“ tiksliai matuoja širdies ritmą, deguonies kiekį kraujyje (SpO2), odos temperatūrą, stebi miegą ir apdoroja jo duomenis bei pateikia rekomendacijas kaip gerinti miegą, fiksuoja stresą, rekomenduoja kvėpavimo pratimus. Atnaujinti širdies ritmo duomenų apdorojimo algoritmai ir pažangesnis jutiklis iki 98 proc. padidino širdies ritmo stebėjimo tikslumą.
Verta panagrinėti sveikatos rodiklių nustatymus ir pasirinkti reikalingiausią variantą, pavyzdžiui, tinkamiausią širdies ritmo matavimų dažnį: galbūt vienais atvejais širdies ritmą reikia matuoti labai dažnai, pavyzdžiui kardio treniruočių metu ar gydytojui rekomendavus, tačiau kuo matavimai dažnesni, tuo greičiau išsikrauna baterija, todėl kasdienės veiklos metu ar ilgesnių žygių metu, galite pasirinkti mažesnį matavimo dažnį. Taip pat galite įjungti įspėjimo apie pernelyg aukštą ar žemą širdies ritmą funkciją.
Jei laikrodžio nenusiimsite naktį, turėsite informaciją apie miegą: miego laiką, miego ciklus (gilus, lengvas miegas, REM), širdies ritmo pokyčius miego metu. Šis laikrodis parodys ir jūsų savaitės miego istoriją. Laikrodis taip pat gali fiksuoti ir sekti streso lygį, padėti atlikti kvėpavimo pratimus. Tai pat įdiegti gerai žinomi trijų spalvų aktyvumo žiedai, kurie užsipildo įvertinus nueitus žingsnius, sudegintas kalorijas ir aktyvumo lygį. Laikrodis taip pat gali parodyti visų užfiksuotų sveikatos rodiklių bendrą vaizdą.
Sportinio aktyvumo stebėjimas
Yra daugiau nei 150 sporto režimų, tarp kurių, žaidimai, vandens ir žiemos sporto šakos. Kiekvienas režimas seka svarbiausius pasirinktos veiklos rodiklius ir padeda analizuoti rezultatus, siekti pažangos. Mėgstantiems bėgioti skirtos specialios treniruočių sesijos ir papildomos bėgimo įžvalgos apie treniruočių krūvį. Bėgiojant, važiuojant dviračiu, žygiuojant labai svarbus tikslus vietos nustatymas. Dviejų dažnių laikrodžio „Xiaomi Watch S4 41mm“ navigacijos modelis veikia tiksliai, palydovų signalą užfiksuoją labai greitai: lyginau su labai brangiais laikrodžiais – paklaida minimali.
Slidininkams skirta speciali saugos funkcija: jei čiuoždami nukritote, laikrodis užfiksuoja šį veiksmą ir laukia atsako; jei per 60 sekundžių atsako nėra, laikrodis automatiškai skambina jūsų pasirinktam (iš anksto nustatytam) kontaktui. „Pavojaus“ skambutį pasirinktam kontaktui galima aktyvuoti ir spustelėjus apatinį mygtuką tris kartus, o taip pat saugumo sumetimais galima dalintis ir savo buvimo vieta.
Mėgstantiems plaukioti baseinuose patiks tiek šio laikrodžio 5ATM lygio atsparumas vandeniui, tiek tai, kad laikrodis skaičiuoja kiek kartų įveikėte plaukimo takelį bei plaukiant matuoja širdies ritmą. Laikrodis taip pat automatiškai atpažįsta sportinę veiklą ir pasiūlo pradėti treniruotės įrašymą. Tai naudinga kai pradėję sportuoti pamirštate įjungti atitinkamą treniruotės režimą.
Daugiausia su sveikata ir sportu susijusios informacijos bus pateikta „Mi Fitness“ programėlėje, kuri taip pat skirta ir laikrodžio valdymui. „Mi Fitness“ pateikia treniruotės santrauką – grafiką, intensyvumo lygius, bendrą fizinį krūvį. Visi duomenys pateikiami aiškiose diagramose ir grafikuose, yra savaitės, mėnesio ir metų ataskaitos, leidžiančios matyti ilgalaikes tendencijas.
Programėlė gali sinchronizuotis su kitomis platformomis (pvz., „Google Fit“, „Strava“), kad apdoroti duomenys būtų naudojami plačiau. „Mi Fitnees“ algoritmai gali pasiūlyti treniruotės planus, įvertina individualius įpročius, rekomenduoja konkrečius tikslus.
Kitos funkcijos
Pranešimų gavimas laikrodyje tapo įprasta funkcija: galima operatyviai, tik žvilgterėjus į „Xiaomi Watch S4 41mm“ laikrodį perskaityti žinutes, el. laiškus ar programėlių pranešimus. Gerai, kad yra galimybė filtruoti, kurioms programėlėms leidžiama siųsti pranešimus, o kurios neturėtų trikdyti jūsų dėmesio. Laikrodis turi mikrofoną ir garsiakalbį: atsiliepti ir kalbėtis galite naudodami tik laikrodį, neišsitraukę telefono iš rankinės. Laikrodis gali paleisti, sustabdyti, pakeisti muzikos kūrinį, gali valdyti telefono fotoaparato užraktą. NFC ryšio ir „Google Wallet“ integracija leidžia atsiskaityti pasirinkta mokėjimo kortele bekontakčiu būdu naudojant tik laikrodį. Taip pat galima įjungti žibintuvėlį ir laikrodžiu pasišviesti. Laikrodyje integruotas barometras ne tik parodys atmosferos slėgį – žygių kalnuose metu, jūs žinosite ir kokiame esate aukštyje.
Vertinimas
„Švarus“ klasikinis, elegantiškas dizainas, ryškiai atrodantis ant moters riešo ir gerai prie jo priglundantis. Geras ir bet kokiomis sąlygomis aiškiai skaitomas ekranas. Pagrindinės sveikatos funkcijos, daug sporto režimų. Patogus valdymas, pakankamai ilgai veikianti baterija, 5ATM atsparumas vandeniui.
Įvertinus kainą „Xiaomi Watch S4 41 mm“ yra puikus pasirinkimas, ieškančioms funkcionalaus, stilingo ir nebrangaus išmaniojo laikrodžio. „Xiaomi Watch S4“ laikrodyje nėra tokio išsamaus sveikatos funkcijų komplekto, kokie įdiegti du ar tris kartus brangesniuose laikrodžiuose, bet jo nepavadinsi biudžetiniu, kuriame įvairiausios funkcijos apkarpytos iki minimumo. „Xiaomi Watch S4“ siūlo pakankamai daug, bet kainuoja gerokai pigiau nei panašaus lygio laikrodžiai.
Apžvalgos autorius: R.Kažimėkas.