Protingas pasirinkimas kasdienai: vienas įrenginys, pakeičiantis sąsiuvinius ir kompiuterį

Natūralus rašymo pojūtis
Popieriniai sąsiuviniai pamažu lieka praeityje – ypač tarp tų, kurie didžiąją dienos dalį praleidžia tarp paskaitų, darbų ar susitikimų. „Huawei MatePad 11.5“ leidžia viską sutalpinti į vieną vietą. Rašyti, planuoti, žymėtis mintis ar kurti projektus taip pat lengvai, kaip ant popieriaus – ranka rašytus tekstus galima vos per kelias sekundes paversti tvarkingais dokumentais. Rašiklis „M-Pencil“ reaguoja į kiekvieną prisilietimą be delsos, o ekranas atkartoja rašymo ant popieriaus pojūtį – švelnų ir tikslų.
„Dauguma žmonių jau priprato prie skaitmeninių priemonių, tačiau iki šiol joms trūko natūralumo. „MatePad 11.5“ su „PaperMatte“ ekranu sukuria pojūtį, tarsi rašytum ant popieriaus, todėl studentams ar kūrybos profesionalams tai tampa intuityviu kasdieniu įrankiu. Be to, šioje planšetėje užrašus galima grupuoti, pritaikyti spalvas ar papildyti vaizdais. Todėl ši planšetė tampa ne tik įrankiu užrašams, bet ir asmeniniu pagalbininku ruošiantis egzaminams ar planuojant projektus“, – sako „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė.
Įrenginys visai dienai
Kai viskas, ko reikia darbui ar mokslams, telpa vienoje planšetėje, kasdienybė tampa paprastesnė. Nebereikia su savimi nešiotis nešiojamojo kompiuterio, sąsiuvinių ar kelių įkroviklių – pakanka vos vieno įrenginio. Planšetė gali tapti paskaitų sąsiuviniu, darbo priemone ar poilsio ekranu – viskas priklauso nuo to, kur esi ir ką veiki. Tokį universalumą lemia ne tik funkcijos, bet ir patogus, lengvas dizainas.
Dirbame ir mokomės visur – nuo auditorijos ar namų stalo iki traukinio vagono. Todėl vis labiau vertinami įrenginiai, kurie prisitaiko prie dienos ritmo, yra lengvi, patogūs ir leidžia dirbti be jokių ribų. Vos apie 515 gramų sverianti planšetė patogiai telpa į bet kokią kuprinę ar rankinę, todėl ją paprasta pasiimti visur – į paskaitas, darbą ar kelionę. Prijungus belaidę klaviatūrą, planšetė tampa visaverčiu darbo įrankiu – galima patogiai rašyti tekstus, rengti pristatymus ar atsakyti į laiškus, o kai darbai baigti, ją patogu naudoti poilsiui – skaityti, naršyti ar žiūrėti filmus.
Ekranas, kuris nevargina akių
Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro žiūrime į ekranus – paskaitų, darbų ar poilsio metu. Todėl svarbu, kad įrenginys išlaikytų tempą visą dieną ir nevargintų akių. „Huawei MatePad 11.5“ veikia patikimai ir turi 40 W greitojo krovimo funkciją, tad galima dirbti, mokytis ar ilsėtis nesiblaškant dėl techninių smulkmenų. Akių komfortui čia skiriamas ypatingas dėmesys – „PaperMatte“ ekranas sumažina akinimą bei šviesos atspindžius, todėl planšete patogu naudotis tiek uždaroje patalpoje, tiek lauke. Vaizdas išlieka aiškus, o akys pavargsta kur kas mažiau – net po kelių valandų darbo ar skaitymo.
„Akys – pagrindinis mūsų darbo įrankis, todėl svarbu, kad technologijos joms netrukdytų. Žmonės vis daugiau laiko praleidžia žiūrėdami į ekranus – tiek dirbdami, tiek ilsėdamiesi. Todėl siekiame, kad mūsų įrenginiai ne tik padėtų atlikti užduotis greičiau, bet ir būtų patogūs naudoti kasdien. Šios planšetės ekranas sukuria natūralesnį, akims draugišką vaizdą, todėl ja galima naudotis ilgiau ir patogiau – be nuovargio“, – teigia U.Eidžiūnaitė.
„Huawei MatePad 11.5“ jau pasiekiama Lietuvoje, o jos kaina – nuo 399 eurų. Daugiau apie įrenginį galima sužinoti čia.