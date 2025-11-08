Rygoje pradėjo veikti didžiausias uždaras dronų mokymo centras Baltijos šalyse

Naujojo mokymo centro paskirtis – sukurti saugią ir profesionalią aplinką, kurioje Jaunimo gvardijos nariai, moksleiviai, studentai, kariškiai, Valstybės policijos atstovai ir kiti suinteresuotieji asmenys galėtų įgyti mikroklasės dronų valdymo įgūdžių.
Asociacijos „Drone Force Europe“ valdybos narys Viesturs Silenieks pažymėjo, kad naujasis centras užima apie dviejų hektarų lauko plotą, kuriame planuojama įrengti apkasus ir įvairius techninius elementus, kurie ateityje galėtų būti naudojami dronų operatoriams mokyti.
Taip pat yra uždaros mokymo salės, kurių plotas – keletas tūkstančių kvadratinių metrų.
Ateityje taip pat bus įrengta simuliatorių klasė, kabinetai, skirti išskirtinai inžinieriams, kariams ir konstruktoriams. Taip pat bus kabinetų, skirtų minininkams, dronų vykdomai minų paieškai ir kovai mieste.
Be to, planuojama, kad centre „Drone House“ bus įrengta uždara oro erdvė, atskleidė V. Silenieks, nurodydamas, kad šiuo metu dėl to vyksta derybos su Civilinės aviacijos agentūra. Jis taip pat paaiškino, kad planuojama įvesti griežtą lankytojų registraciją, kontrolę ir apskaitą.
Bendrovės „Latvijas Finieris“ stebėtojų tarybos pirmininkas Uldis Bikis išreiškė norą, kad naujosios patalpos būtų pilnai išnaudojamos. Be to, jis pažymėjo, kad būtų gerai centre apmokyti mažiausiai 7 tūkst. ar net 10 tūkst. žmonių.
Gynybos ministras Andris Spruds pažymėjo, kad tokio centro įkūrimas yra svarbus žingsnis mokant žmones naudotis dronais.
Ekonomikos ministras Viktors Valainis sakė, kad dronų pramonė Latvijos ekonomikoje šiandien vaidina vis svarbesnį vaidmenį. Jis pažymėjo, kad tai buvo logiškas kitas žingsnis, kuris suteiks žmonėms galimybę įgyti šios srities žinių.
Premjerės Evikos Silinos nacionalinio saugumo patarėjas Airis Rikveilis pažymėjo, kad mokymo centro atidarymas yra tik pirmasis žingsnis. Jis sakė, kad būtina kurti daugiau panašios infrastruktūros, o valstybė tai rems. A. Rikveilis išreiškė įsitikinimą, kad, bendradarbiaujant su Gynybos ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija, panašios struktūros tikrai bus steigiamos.
„Turime pagalvoti, kaip tokio pobūdžio dronų mokymą kuo labiau įtraukti į mokyklų, nacionalinio gynybos mokymo ir nacionalinės gynybos tarnybos programą“, – teigė A. Rikveilis.
