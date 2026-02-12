Rusija pradėjo plataus masto blokavimą: uždaryta ir „WhatsApp“

Maskva jau kelis mėnesius bando privesti rusus pereiti į „Max“ – vietinę žinučių programėlę, kurioje nėra vadinamojo ištisinio žinučių šifravimo funkcijos ir kurią aktyvistai vadina potencialia stebėjimo priemone.
„Dėl „WhatsApp“ blokavimo... toks sprendimas iš tiesų buvo priimtas ir įgyvendintas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Jo teigimu, sprendimas buvo priimtas dėl „WhatsApp“ „nenoro laikytis Rusijos teisės normų ir raidės“.
„Max“ yra lengvai suprantama alternatyva – vystoma pokalbių programėlė, nacionalinė pokalbių programėlė. Tai yra alternatyva, kuri yra piliečiams prieinama rinkoje“, – sakė jis.
JAV socialinių tinklų gigantui „Meta“ priklausanti „WhatsApp“ trečiadienį pareiškė mananti, kad Rusija bando visiškai užblokuoti paslaugą, siekdama priversti jos naudotojus pereiti prie „Max“.
„Mes toliau darome viską, kas įmanoma, kad naudotojai galėtų likti prisijungę“, – teigiama pranešime.
Pasak kritikų ir žmogaus teisių aktyvistų, šie apribojimai yra akivaizdus Kremliaus bandymas sustiprinti interneto naudojimo kontrolę ir stebėjimą Rusijoje.
Kaip skelbta anksčiau, Rusijos interneto priežiūros institucija antradienį pareiškė pradėjusi taikyti „laipsniškus apribojimus“ žinučių siuntimo platformai „Telegram“, kurią taip pat apkaltino vietos teisės aktų nesilaikymu.
Trečiadienį taip pat skelbta apie rusų sunkumus mėginant kelti vaizdo įrašus į platformą „YouTube“. Pasak leidinio „Kommersant“, paslauga tapo neprieinama, nes „YouTube“ domenas pradingo iš Nacionalinės domenų vardų sistemos (NDNS) duomenų bazės, kuri buvo sukurta Rusijoje pagal vadinamąjį „suverenaus RuNet“ įstatymą.
WhatsAppRusijamobiliojo ryšio blokavimas
Rodyti daugiau žymių