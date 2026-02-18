Trečdalis vartotojų telefoną „kankina“ iki paskutinio: patarė, kada jau iš tiesų verta atsinaujinti

Specialistai rekomenduoja telefoną atnaujinti kas 2–3 metus, kad įrenginys visą naudojimo laiką būtų saugus ir veiktų sklandžiai. Visgi realybė rodo, kad dauguma žmonių savo įrenginius laiko žymiai ilgiau. Remiantis 2025 m. „Android Authority“ tyrimu, apie 49,3 proc. vartotojų telefoną naudoja bent 3 metus ar ilgiau, o beveik trečdalis laukia, kol įrenginys visiškai nebegali vykdyti pagrindinių funkcijų, ir tik tada ieško naujo.
„Telefonas šiandien daugeliui yra pagrindinis darbo įrankis – juo tvarkome banko reikalus, dirbame, bendraujame, su juo pramogaujame ir planuojame savo laiką. Kai įrenginys nebeatlieka savo funkcijų arba tampa nesaugus, jis nebepadeda, o pradeda trukdyti. Laiku atnaujintas telefonas ne tik sutaupo nervų ir laiko, bet ir leidžia mėgautis technologinėmis naujovėmis. Svarbu atkreipti dėmesį į pirmus signalus, kad įrenginys nebeatitinka jūsų poreikių“, – sako J. Puodžius.
Ekspertas įvardija pagrindinius ženklus, kurie parodo, jog jūsų išmanusis jau paseno ir jį vertėtų pakeisti nauju.
Veikia lėtai. Telefono galia priklauso nuo procesoriaus, tačiau laikui bėgant jis nebesusitvarko su augančiais duomenų srautais. Atidžiai stebėkite savo telefono reakcijos laiką: ar greitai įsijungia kamera? Ar sklandžiai veikia nuotraukų redagavimas? Jei kiekvienas veiksmas priverčia jus laukti bent kelias sekundes, per dieną šios sekundės virsta prarastomis minutėmis ir bando jūsų kantrybę.
Baterija neišlaiko iki vakaro. Baterijos nusidėvėjimas yra natūralus cheminis procesas. Šiuolaikinių ličio jonų baterijų vidutinė gyvavimo trukmė siekia apie 800–1000 įkrovimo ciklų, tačiau realiai jau po 2–3 metų naudojimo vartotojas dažnai pajunta, kad baterija silpsta. Tuomet telefoną tenka krauti dažniau, o šaltesnėje aplinkoje jis gali net staiga išsijungti. Jei be išorinės baterijos iš namų išeiti nebegalite, tai aiškus ženklas, kad laikas pagalvoti apie naują įrenginį.
Nebeužtenka atminties. Jei telefone nuolat trūksta vietos net svarbiausioms programėlėms, įrenginys nebegali tinkamai veikti ir diegti naujų funkcijų. Programėlės kasmet išnaudoja vis daugiau vietos, todėl didesnė ir optimizuota atmintis šiandien yra nebe prabanga, o būtina sąlyga sklandžiam telefono darbui. Tai ypač aktualu tiems, kurie aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, redaguoja vaizdo įrašus ar nuotraukas.
Dūžiai matomi plika akimi. Sueižėjęs ekranas, deformuotas korpusas ar drėgmės pažeidimai ne tik apsunkina naudojimąsi telefonu, bet ir kelia riziką jūsų saugumui. Nors daugelį gedimų gali sutvarkyti meistrai, į situaciją visada reikėtų žiūrėti pragmatiškai. Verta atsiminti taisyklę – remontas neturėtų kainuoti daugiau, nei yra vertas pats įrenginys. Jei ekrano keitimo kaina artėja prie pusės naujo telefono vertės, investuoti į seną modelį ekonomiškai nebeapsimoka. Be to, mechaniniai pažeidimai dažnai slepia gilesnes problemas, kurios gali išryškėti praėjus vos keliems mėnesiams po remonto.
Operacinė sistema nebeatnaujinama. Gamintojai operacinės sistemos atnaujinimus siūlo tik ribotą laiką. Nauji atnaujinimai ne tik prideda funkcijų, bet ir užtaiso saugumo spragas, apsaugodami jūsų duomenis. Jei telefonas nebegali atsinaujinti, jis tampa pažeidžiamas. Tokie gamintojai kaip „Google Pixel“ ar „Samsung“ naujausiuose modeliuose atnaujinimus žada net iki 7 metų, dažniausiai kas 2–3 mėnesius išleisdami saugos atnaujinimus ir kasmet – naują operacinės sistemos versiją, tad juos bus galima naudoti ilgiau ir saugiau.
Įrenginys kaista. Senesni telefonai dažnai kaista ne tik žaidžiant žaidimus, bet ir naršant internete ar tiesiog tada, kai telefonas kraunasi. Tai nutinka dėl to, kad susidėvėjusi baterija ir apkrautas procesorius dirba ties savo galimybių riba. Kaitimas ne tik kenkia kitiems vidiniams komponentams, bet ir gali būti pavojingas – ekstremaliais atvejais baterija gali pradėti plėstis ar net užsidegti.