Telefonas sušlapo? Nedarykite šios vienos klaidos – ji kainuoja brangiausiai

Pirmas instinktas – gali pakenkti
Atrodo, naujesni išmanieji telefonai dažniausiai atsparūs vandeniui ir dulkėms, daugelis turi IP67 ar IP68 sertifikatus, tad kodėl išvis dėl to reikėtų pergyventi? Išties, dažniausiai toks įrenginys gali be jokios žalos trumpam panirti į vandenį. Vis dėlto tai nereiškia, kad vanduo ir drėgmė telefonui tikrai visiškai nepakenks.
„Atsparumas vandeniui tikrinamas labai konkrečiomis sąlygomis – lėtai nardinant neaktyvų telefoną į švarų gėlą vandenį, kur jis būna tam tikrą laiką tam tikrame gylyje. Kasdienybėje telefonas gali patekti po stipria vandens čiurkšle, staigiai nerti į jūrą ar baseino dugną, būti aplietas gėrimu – tokie atvejai gerokai rizikingesni. Sūrus ar chloruotas jūros ir baseino vanduo bei saldūs gėrimai yra geresni elektros laidininkai. Jie gali paveikti izoliuojančius klijus, prasiskverbti pro vandenį atstumiančią dangą ir palikti nuosėdas, kurios kenks net vandeniui išdžiūvus. Be to, su laiku telefono klijai ir gumos praranda elastingumą, kietėją, tad jo atsparumas vandeniui ženkliai sumažėja“, – sako A. Lukošius.
Nors tokioje situacijoje daug kas instinktyviai puola telefoną džiovinti bet kokiomis priemonėmis, mėgina ardyti, kad nusausintų vidų, jungia ir tikrina, ar jis dar veikia, pasak eksperto, tai – viena dažniausių klaidų.
Susiję straipsniai
„Jei telefonas įkrito į vandenį, pirmiausia jį reikia kuo greičiau ištraukti, nebandyti jo įjungti ir tikrai jokiu būdu nejungti prie įkroviklio. Net jei telefonas dabar veikia, viduje gali būti likę drėgmės, kuri gali sukelti trumpąjį jungimą. Todėl pirmas žingsnis – išjungti įrenginį, nuimti dėkliuką, kruopščiai nuvalyti visą matomą drėgmę sausu skudurėliu ar rankšluosčiu, ypač atkreipiant dėmesį į visas jungtis. Tik įsitikinus, kad aplink SIM lizdą neliko jokių vandens požymių, galima išimti SIM kortelę, nuimti kitas atjungiamas dalis ir palikti telefoną sausoje vietoje, kad visiškai išdžiūtų“, – pasakoja A. Lukošius.
Ryžiai nepadės: ką daryti iš tikrųjų
Vienas populiariausių mitų – sušlapusį telefoną dėti į ryžius. Nors šis metodas vis dar plačiai paplitęs, eksperto teigimu, didelės naudos jis neduoda.
„Ryžiai gali sugerti dalį paviršinės drėgmės, tačiau iš telefono vidaus stebuklingai vandens neištrauks, o juk ten ir slypi didžiausia problema. Be to, smulkios ryžių dulkės, krakmolas gali patekti į jungtis ir dar labiau pakenkti įrenginiui“, – aiškina A. Lukošius.
Inovacijų ekspertas priduria, kad tokiose situacijose kur kas svarbiau sudaryti sąlygas drėgmei pasišalinti natūraliai.
„Pirmiausia reikėtų telefoną paruošti džiovinimui – išardyti tiek, kiek leidžia jo konstrukcija, atjungti visus priedus. Tuomet įrenginį padėti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje – pavyzdžiui, ant stalo, kur cirkuliuoja oras. Didžiausia klaida – bandyti telefoną džiovinti karščiu. Plaukų džiovintuvas, radiatorius ar tiesioginiai saulės spinduliai susilpnina laikančius klijus, gali deformuoti vidines dalis ir „įstumti“ drėgmę dar giliau“, – pasakoja A. Lukošius.
Pasak jo, svarbiausia šioje situacijoje – kantrybė. Geriausia telefoną palikti džiūti bent 24 valandas ir tik tada bandyti jį įjungti.
Kaip apsisaugoti iš anksto?
Nors sušlapusį telefoną kartais dar pavyksta išgelbėti, paprasčiausias būdas išvengti streso – pasirūpinti juo dar prieš išvykstant prie vandens.
„Jei planuojate laiką prie vandens, saugiausia telefoną laikyti sandariame, vandeniui atspariame dėkle. Dar geriau – įsivertinti, ar jo tikrai reikės, ir nesinešti ten, kur rizika jį sušlapinti yra didžiausia“, – sako inovacijų ekspertas.
Anot jo, dažniausiai telefonus pražudo ne vienas incidentas, o atsainus požiūris. Net jei nuotraukas, kontaktus ir kitą informaciją saugote debesy, ir ji nepražus kartu su įrenginiu, paties telefono praradimas yra juntamas nuostolis – juk pažeidimams nuo drėgmės gamintojų garantija negalioja. Todėl svarbu ne tik žinoti, ką daryti nelaimės atveju, bet ir kaip jos išvengti.
išmanusis telefonasVanduodrėgmė
Rodyti daugiau žymių