Turistai neįleidžiami į kruizinius laivus – jei turi šį prabangos daiktą

Kaip savo „TikTok“ paskyroje paaiškino amerikiečių tinklaraštininkai Donas ir Heidi, kurie jau aplankė daugiau nei šimtą kruizų visame pasaulyje, tokios išmaniosios technologijos pažeidžia kitų keleivių privatumą, todėl kruizų kompanijos nenori su jomis turėti reikalų, rašo „Unian“.
„Keleivių filmavimas be jų sutikimo naudojant tokias technologijas kaip „Meta Glasses“ yra rimtas privatumo politikos pažeidimas. Be to, kiti keleiviai paprastai skundžiasi įgulai dėl tokių atvejų“, – įspėja ekspertai.
Be to, pasak patyrusių kruizų mėgėjų, keleiviniuose laivuose draudžiama vežtis ir naudoti dronus – tai taikoma praktiškai visoms pasaulio kruizų kompanijoms. Jei keleivis bus pagautas už tokį pažeidimą, jis bus išlaipintas artimiausiame uoste.
Kas yra išmanieji akiniai
Išmanieji akiniai – tai nešiojami įrenginiai, atrodantys kaip įprasti akiniai, kurie leidžia jų savininkams naudotis internetu, atsakyti į skambučius, fotografuoti ir filmuoti, klausytis garso įrašų bei naudotis dirbtinio intelekto funkcijomis neišimant išmaniojo telefono.
Kai kurie išmanieji akiniai turi taip į rėmelius įmontuotą kamerą, kad jos beveik nematyti – todėl tokių akinių praktiškai neįmanoma atskirti nuo įprastų akinių.
Pirmasis platesnio masto nepasitenkinimas, susijęs su išmaniaisiais akiniais ir privatumu, nutiko vos pasirodžius pirmiesiems komerciniams modeliams, 2013 m. Tais laikais „Google“ pristatė neilgai gyvavusį produktą „Google Glass“, ir kai kurie barai labai greitai įvedė taisyklę, kad klientai su tokia dėvima įranga yra nepageidaujami.
Vėliau tai buvo bandoma spręsti įdiegiant LED šviestuką, kuris įsijungdavo, jei akiniais būdavo filmuojama – bet ir tai nepataisė ne kokios išmaniųjų akinių reputacijos.
Dabar „Meta“ skelbia, kad nuo prekybos pradžios 2023 m., dabar yra parduota daugiau nei 9 milijonai šio prekės ženklo išmaniųjų akinių.
