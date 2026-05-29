Nuo pažangios kameros iki DI funkcijų: ką siūlo naujoji „Xiaomi 17T“ serija

Pažangios vaizdo technologijos
„Xiaomi 17T Series“ telefonuose naudojama triguba kamerų sistema su 50 MP pagrindine kamera, sukurta bendradarbiaujant su „Leica“. „Xiaomi 17T Pro“ modelyje įdiegtas itin didelis 1/1,31 colio jutiklis, o „Xiaomi 17T“ – 1/1,55 colio jutiklis. Abu modeliai turi „Leica UltraPure“ optinę sistemą ir „Leica Summilux“ objektyvo konstrukciją, padedančią išgauti ryškias detales.
Pirmą kartą „T Series“ serijoje abu modeliai turi 5x telekamerą su optiniu vaizdo stabilizavimu (OIS). Ji leidžia fotografuoti tiek iš labai arti, tiek priartinti vaizdą iki 10 ar net iki 120 kartų pasitelkiant dirbtinio intelekto galimybes.
Vaizdo turinio kūrėjams „Xiaomi 17T Pro“ siūlo ir pirmąją „Xiaomi Series“ telefonuose 4K 60 k./sek. kino kokybės filmavimo funkciją su natūraliu fono suliejimu. Papildomi režimai, tokie kaip „Stage“, padeda išlaikyti aukštą vaizdo kokybę sudėtingomis apšvietimo sąlygomis, pavyzdžiui, koncertuose, pasirodymuose ar kituose renginiuose.
Dar viena serijos naujovė – „Leica Live Moment“ funkcija, leidžianti užfiksuoti ne tik pačią akimirką, bet ir ją lydintį judesį bei emociją. Tai suteikia nuotraukoms daugiau gyvumo ir natūralumo.
„Leica Live Portrait“ režimas portretams suteikia natūralų fono suliejimo efektą, o specialūs „Leica“ vandens ženklai bei galimybė kelias akimirkas sujungti į koliažus leidžia lengviau dalintis turiniu socialiniuose tinkluose.
Tuo metu tik „Xiaomi 17T Pro“ modelyje prieinama „Live cinematography“ funkcija leidžia filmuoti 4K raiška bei kurti sklandžius priartinimo efektus naudojant „Freestyle“ ar „Portrait Live“ režimus.
Nevarginantys akių ekranai
Naujoje serijoje daug dėmesio skiriama ne tik vaizdo kokybei, bet ir akių komfortui. Naujoji „Xiaomi Vision Care“ technologija automatiškai prisitaiko prie aplinkos apšvietimo, mažina mėlynos šviesos poveikį, ekrano mirgėjimą bei judesio susiliejimą, todėl telefonais patogu naudotis visą dieną.
Dėl šių sprendimų „Xiaomi 17T Series“ tapo pirmąja serija, gavusia keturgubą „TÜV Rheinland“ akių komforto sertifikatą, taip pat pirmąjį „Xiaomi“ istorijoje „TÜV Rheinland Intelligent Eye Care“ sertifikatą.
Abiejuose modeliuose naudojami 1.5K AMOLED ekranai su iki 3500 nitų siekiančiu ryškumu, todėl vaizdas išlieka ryškus ir aiškus net esant intensyviai saulės šviesai. „Xiaomi 17T Pro“ papildomai siūlo itin žemą – vos 1 nito – minimalų ryškumo režimą, kuris leidžia patogiai naudotis įrenginiu net ir tamsoje.
Sklandžią naudojimo patirtį užtikrina ir didelis ekrano atnaujinimo dažnis – „Xiaomi 17T Pro“ palaiko iki 144 Hz, o „Xiaomi 17T“ – iki 120 Hz. Itin ploni rėmeliai suteikia dar labiau įtraukiančią vaizdo patirtį, o „Xiaomi 17T Pro“ modelyje visuose keturiuose kraštuose naudojami vienodo storio – vos 1,29 mm – rėmeliai.
„Xiaomi 17T Pro“ bus siūlomas „Sodrios mėlynos“ (angl. Deep Blue) „Sodrios violetinės“ (angl. Deep Purple) ir juodos spalvos, o „Xiaomi 17T“ – violetinės, „Perlo baltos“ (angl. Opal White), mėlynos ir juodos spalvų⁴.
Galia ir ilga baterijos veikimo trukmė
Abu „Xiaomi 17T Series“ modeliai naudoja naujos kartos silicio-anglies baterijų technologiją, kuri leidžia užtikrinti didesnę energijos talpą ir ilgesnį baterijos tarnavimo laiką.
„Xiaomi 17T Pro“ turi net 7000 mAh bateriją – tai didžiausia baterija, iki šiol naudota tarptautinei rinkai skirtame „Xiaomi Series“ telefone. Jos talpa yra 27 proc. didesnė nei ankstesnės kartos modelyje⁵, todėl įrenginys gali veikti beveik dvi dienas įprasto naudojimo režimu. Telefonas palaiko tiek 100 W laidinį, tiek 50 W belaidį „HyperCharge“ įkrovimą.
Tuo metu kompaktiškesnis „Xiaomi 17T“ modelis aprūpintas 6500 mAh baterija⁶, kurios talpa yra 18 proc. didesnė nei ankstesnės kartos įrenginyje. Telefonas palaiko 67 W „HyperCharge“ greitąjį įkrovimą, leidžiantį greitai papildyti energijos atsargas visai dienai.
Už spartų veikimą atsakingi naujos kartos „MediaTek“ procesoriai. „Xiaomi 17T Pro“ modelyje naudojamas 3 nm technologiniu procesu sukurtas „MediaTek Dimensity 9500“ lustas, o „Xiaomi 17T“ veikia su „MediaTek Dimensity 8500-Ultra“ procesoriumi, paremtu 4 nm architektūra. Abu procesoriai užtikrina sklandų veikimą, pažangias dirbtinio intelekto funkcijas bei stabilų našumą net atliekant sudėtingas užduotis ar žaidžiant grafiškai reiklius žaidimus.
Kad įrenginiai išlaikytų aukštą našumą net intensyviai naudojant, telefonuose įdiegta „Xiaomi 3D IceLoop System“ aušinimo sistema. Ji efektyviai paskirsto šilumą ir padeda išlaikyti komfortišką įrenginio temperatūrą net esant didelėms apkrovoms.
Kaina ir pasiekiamumas
„Xiaomi 17T Pro“ siūlomas trijų spalvų – „Sodrios mėlynos“ (angl. Deep Blue), „Sodrios Violetinės“ (angl. Deep Purple) ir juodos – bei kelių atminties versijų pasirinkimu. Jo kaina prasideda nuo 999 eurų.
„Xiaomi 17T“ modelis bus prieinamas violetinės, „Perlo baltos“ (angl. Opal White), mėlynos ir juodos spalvų variantais⁴ bei dviejų atminties versijų pasirinkimu. Šio modelio kaina prasideda nuo 749 eurų.
Be to, atrinktose rinkose „Xiaomi 17T Series“ pirkėjai papildomai gaus prieigą prie kelių skaitmeninių paslaugų be papildomo mokesčio: 3 mėnesių „Google AI Pro“ prenumeratą su 5 TB debesijos saugykla, 3 mėnesių „YouTube Premium“ prenumeratą.