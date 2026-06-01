„HUAWEI WATCH FIT 5 Pro“ apžvalga: kai laikrodis padeda ne tik skaičiuoti žingsnius

Šį kartą testavimą specialiai suderinau su kur kas aktyvesniu laisvalaikiu ir kasdienėmis sporto treniruotėmis. Kaip tik prasideda mano pasiruošimas dabar itin „ant bangos“ esančiam „HYROX“ renginiui – iki metų pabaigos norisi sudalyvauti bent dviejuose iš didesnių Europos renginių. Todėl šis laikrodis ant riešo atsidūrė ne tik pasivaikščiojimams ar pranešimams patikrinti, bet ir treniruotėms, miego stebėsenai, kūno rodiklių analizei bei kasdieniam aktyvumui sekti.
Taigi, kaip man sekėsi? Ar turėjau prie ko prikibti? Ir svarbiausia, kokias naujienas pristatė naujasis „HUAWEI WATCH FIT 5 Pro“.
Iš pirmo žvilgsnio FIT 5 Pro išlaikė tą pačią filosofiją kaip ir visa FIT modelių serija: didelis ekranas, lengvas korpusas, sportiškas dizainas ir pažadas, kad laikrodis nebus dar vienas įrenginys, kurį reikės krauti kiekvieną vakarą. Tačiau pavadinime atsiradęs žodis „Pro“ įpareigoja. Šį kartą į laikrodį žiūrėjau reikliau – vertinau ne tik išvaizdą ar bateriją, bet ir sveikatos stebėseną, miego analizę, ekrano kokybę, patogumą sportuojant bei tai, kam šis laikrodis iš tikrųjų skirtas.
Galiausiai norėjau ne dar vieno technologinio įrenginio, kuris tiesiog atrodo „kietai“, o įrankio, kuris padėtų geriau suprasti savo kūną – parodytų aktualius rodiklius, leistų stebėti progresą ir galbūt net padėtų priimti geresnius sprendimus dėl sporto, poilsio bei kasdienio ritmo.
Kas labiausiai pasikeitė?
Ant riešo užsidėjus „HUAWEI WATCH FIT 5 Pro“, pirmasis įspūdis gali būti apgaulingas. Taip, jis vis dar priklauso tai pačiai FIT laikrodžių serijai, tačiau pasinaudojus ilgiau supranti, kad skirtumai atsiskleidžia ne viename konkrečiame „wow“ momente, o bendrame pojūtyje. Laikrodis atrodo tvirtesnis, solidesnis ir labiau orientuotas į naudotoją, kuris iš jo tikisi ne tik pranešimų ar žingsnių skaičiaus, bet ir rimtesnių sporto bei sveikatos duomenų.
Viso testavimo metu ant riešo jaučiau vis didėjantį premium klasės įspūdį. Medžiagos, iš kurių pagamintas laikrodis, privertė kilstelėti antakį: rėmelis – iš titano lydinio, vidurinis korpusas – iš aliuminio. Tai nėra tik gražūs žodžiai specifikacijų lentelėje. Laikrodis iš tiesų atrodo solidesnis, bet kartu nepraranda vieno didžiausių FIT serijos privalumų – lengvumo ir patogumo.
Atskiras komplimentas – ekranui. Jo ryškumą specialiai tikrinausi tik jau rašydamas apžvalgą, nes viso naudojimo metu AMOLED ekranas tiesiog neleido suabejoti savo kokybe. Vaizdas ryškus, aiškus, malonus akiai, o kasdienybėje tai reiškia labai paprastą dalyką – nereikia galvoti, ar pavyks įžiūrėti informaciją lauke, sportuojant ar greitai žvilgtelėjus į laikrodį.
Dar vienas aiškiai pastebimas pokytis – sporto stebėsena. Laikrodis ne tik fiksuoja treniruotę, bet ir bando padėti suprasti, kas vyksta su kūnu jos metu ir po jos. Čia svarbu ne vien tai, kad yra daug sporto režimų. Svarbiau tai, kad laikrodis pateikia daugiau konteksto: kaip dirbo širdis, kaip kito intensyvumas, kaip kūnas atsistato ir ar treniruotės krūvis nėra per didelis. Ir čia turiu atskirai pagirti HUAWEI inžinierius – sporto režimų pasirinkimuose radau ir man labai aktualias funkcines treniruotes.
Sveikatos stebėsena taip pat tapo viena iš sričių, į kurią norisi žiūrėti atidžiau. Pulsas, miegas, stresas, deguonies kiekis kraujyje ir kiti rodikliai jau nėra tik gražūs skaičiai programėlėje. Bent jau mano atveju, ruošiantis sporto renginiams ir bandant geriau suprasti savo ritmą, tokia informacija tampa praktiška – ypač tada, kai nori ne tik sportuoti daugiau, bet ir sportuoti protingiau.
Tad didžiausias pokytis, mano akimis, nėra vienas konkretus techninis atnaujinimas. „WATCH FIT 5 Pro“ tiesiog jaučiasi brandesnis. Ankstesnė FIT serijos laikrodžių karta buvo labai geras kasdienis išmanusis laikrodis su sporto funkcijomis. FIT 5 Pro labiau primena sporto ir sveikatos laikrodį, kuris kartu išlaikė kasdienio išmanaus laikrodžio patogumą.
Ekranas – trumpai: labai geras
Apie ekraną daugžodžiauti nereikia – jis vienas stipriausių „HUAWEI WATCH FIT 5 Pro“ kozirių. AMOLED vaizdas ryškus, kontrastingas ir aiškiai matomas tiek patalpoje, tiek lauke. Per visą testavimo laiką nė karto nekilo mintis, kad trūktų ryškumo ar aiškumo, o būtent tai, mano akimis, yra geriausias komplimentas ekranui. Techninė pusė tik patvirtina įspūdį: AMOLED ekranas, iki 3000 nitų ryškumas ir 2,5D safyro stiklas – tai specifikacijos, kurios čia tikrai jaučiasi ne popieriuje, o kasdien naudojant laikrodį.
Baterija – vienas pačių didžiausių privalumų
Vienas didžiausių „HUAWEI WATCH FIT 5 Pro“ privalumų – baterija. Pernai, testuodamas HUAWEI FIT seriją, pakrovėją specialiai palikau namuose prieš kelionę į Turkiją. Šiemet panašiai padariau prieš kelionę į Kopenhagą – norėjau pažiūrėti, ar ir naujasis modelis leis apie įkrovimą tiesiog negalvoti.
Įjungiau praktiškai visas man aktualias (ir nelabai) funkcijas: nuolatinį sveikatos ir aktyvumo stebėjimą, pranešimus, sporto treniruočių fiksavimą, miego analizę bei kitus sveikatos rodiklius. Net ir tokiu režimu laikrodis gerokai daugiau nei savaitę neprašė įkrovimo. Per dvi testavimo savaites jį kroviau tik kartą – ir labiau ne todėl, kad būtinai reikėjo, o todėl, kad po savaitės intensyvaus naudojimo, likus maždaug 30 proc. baterijos, tiesiog „pagailo“ laikrodžio.
Su „WATCH FIT 5 Pro“ labai greitai supranti, kaip patogu neturėti dar vieno įrenginio, kurį vakare būtina prijungti prie įkroviklio. Baterija man apskritai yra vienas jautriausių išmaniojo laikrodžio kriterijų. Namuose tai labai aiškiai matau praktiškai – žmona savo laikrodį (ne HUAWEI) krauna kiekvieną dieną.. Ir tada supranti, kad ilgesnis veikimo laikas nėra tik patogus priedas. Tai skirtumas tarp įrenginio, kuris tyliai dirba fone, ir dar vieno daikto, kuriuo kasdien turi pasirūpinti.
Po šio testo, panašu, teks „WATCH FIT 5 Pro“ bent trumpam uždėti ir žmonai ant riešo – nes jos kasdienis laikrodžio krovimo ritualas jau atrodo kaip atskiras buities darbas.
Man tai ypač svarbu, nes laikrodį norisi naudoti ne tik dieną, bet ir naktį – miego analizei. Jei įrenginį turi krauti kas vakarą, dalis sveikatos stebėsenos tiesiog praranda prasmę. Šiuo atveju baterija leidžia laikrodį nešioti nuosekliai, o ne tik tada, kai prisimeni jį įkrauti.
Baterija čia nėra tiesiog techninė savybė – tai viena iš priežasčių, kodėl laikrodis realiai tampa patogus kasdienybėje.
Be to, laikrodis suderinamas su visais telefonais, tiek turinčiais „iOS“ , tiek „Android“ operacines sistemas, segintys šį laikrodį gali atlikti ir bekontakčius mokėjimus, naudojantis „Curve Pay“ programėle.
Sporto stebėsena – čia laikrodis tampa įdomiausias
Kadangi testavimo laikotarpis sutapo su aktyvesniu sporto ritmu ir pasiruošimo „HYROX“ varžyboms pradžia (tikiuosi pavyks sudalyvauti Paryžiuje, galbūt dar Romoje), sporto stebėsena man buvo viena svarbiausių šios apžvalgos dalių. Nenorėjau tik patikrinti, ar laikrodis suskaičiuoja žingsnius ar sudegintas kalorijas – tai šiandien moka beveik visi.
Man buvo įdomiau, ar „HUAWEI WATCH FIT 5 Pro“ gali padėti suprasti treniruotės intensyvumą, kūno reakciją į krūvį ir atsistatymą po jo.
Atskiras pliusas – sporto režimų pasirinkimuose radau funkcines treniruotes, kurios man šiuo metu itin aktualios. Ruošiantis „HYROX“, treniruotės dažnai nėra vien bėgimas ar vien jėgos pratimai. Tai mišrus krūvis, kuriame pulsas kyla, krenta, vėl šauna į viršų, o kūnas dirba skirtingais režimais. Todėl svarbu, kad laikrodis ne tik įrašytų treniruotės laiką, bet ir parodytų, kaip keitėsi intensyvumas.
Čia „WATCH FIT 5 Pro“ paliko gerą įspūdį. Treniruotės metu patogu matyti pagrindinius rodiklius, o po jos – peržiūrėti daugiau konteksto: pulsą, intensyvumo zonas, krūvį ir bendrą treniruotės poveikį kūnui. Man patiko, kad laikrodis neapsiriboja vien „kiek laiko sportavai“ ar „kiek kalorijų sudeginai“. Jis labiau bando parodyti, kaip kūnas dirbo visos treniruotės metu.
Sportuojant man ypač svarbus pulso stebėjimas. Funkcinėse treniruotėse pulsas labai greitai keičiasi, todėl įdomu matyti ne tik galutinį vidurkį, bet ir tai, kaip kūnas reagavo į skirtingas treniruotės dalis. Tokie duomenys padeda geriau suprasti, kada treniruotė buvo tikrai intensyvi, o kada galbūt tik atrodė sunki.
Žinoma, „WATCH FIT 5 Pro“ nepaverčia žmogaus profesionaliu sportininku ir pats už tave nepasiruošia varžyboms. Tačiau kaip kasdienis sporto palydovas jis duoda pakankamai informacijos, kad treniruotės nebūtų tik jausmo reikalas. Man tai svarbu, nes ruošiantis „HYROX“ norisi sportuoti ne tik daugiau, bet ir protingiau.
Sveikatos ir miego stebėsena
Sveikatos rodikliai: pulsas, miegas, stresas, deguonies kiekis kraujyje ir kiti duomenys leidžia geriau matyti bendrą kūno ritmą. Man svarbiausia buvo ne vienos dienos rezultatas, o tendencijos – kaip kūnas reaguoja į intensyvesnes treniruotes, ar pakanka poilsio ir kaip miego kokybė susijusi su savijauta kitą dieną, taip pat rodikliai apie streso įtaką kūnui dienos eigoje (darbinė aplinka). Laikrodis nepakeičia gydytojo ar trenerio, bet kaip kasdienis savistebėsenos įrankis jis tikrai labai naudingas.
Kasdien naudojant „WATCH FIT 5 Pro“, labiausiai patiko tai, kad jis greitai tampa nepastebimas. Jis itin lengvas, patogus, neerzina ant riešo ir net miegant nesijaučia kaip svetimkūnis. Pranešimai, aktyvumo priminimai, treniruočių fiksavimas, miego stebėsena – viskas veikia fone ir nereikalauja daug dėmesio. Man tai svarbu, nes geras išmanusis laikrodis turi padėti, o ne dar labiau apkrauti.
Tiesa, turiu pripažinti, kad tekstilinė apyrankė (naujoji oranžinės spalvos, kuri šiais metais tapo labai madinga pas ne vieną gamintoją) pirmąją dieną atrodė švelniai tariant įdomiau, net buvo mintis, kad čia gamintojas bandė sutaupyti, bet po šių poros savaičių turiu sau pripažinti, kad sekantis mano laikrodis bus tik su tokia apyranke.
Tokia apyrankė labai pasiteisino sportuojant, nors norėčiau jos šiek tiek ilgesnės, kad su tam tikrais sporto pratimais galėčiau laikrodį paslinkti aukščiau dilbio link alkūnės (saugant patį laikrodį nuo fizinių pažeidimų).
Mano asmenine nuomone, „HUAWEI WATCH FIT 5 Pro“ labiausiai tiks žmogui, kuris sportuoja arba nori judėti daugiau, nori sekti sveikatos ir miego rodiklius, bet nenori kasdien galvoti apie įkrovimą. Tai geras pasirinkimas tiems, kuriems reikia lengvo, gražaus, premium jausmo, patogaus ir pakankamai rimto sporto bei sveikatos laikrodžio, bet nebūtina turėti visos „mažo telefono ant riešo“ patirties.
Verdiktas
Ar „Pro“ vardas čia turi prasmę? Mano akimis – taip. „HUAWEI WATCH FIT 5 Pro“ jaučiasi brandus, solidesnis ir aiškiai orientuotas į sportą bei sveikatos stebėseną. Aukštesnės kokybės medžiagos, labai geras ekranas, stipri baterija ir patogumas kasdienybėje leidžia suprasti, kad tai nėra tik gražus žodis pavadinime. Tai laikrodis, kuris labai gerai supranta savo paskirtį – būti patogiu, lengvu ir patikimu sporto, sveikatos bei kasdienybės palydovu.