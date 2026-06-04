Goda Problema: „Aktyvią vasarą šiandien sunku įsivaizduoti be technologijų“

Turinio kūrėja Goda Problema sako, kad šią vasarą pirmą kartą per ilgą laiką nori mažiau gyventi darbais ir daugiau – pačia vasara. Vietoje griežtų planų ar bandymo viską suspėti ji renkasi daugiau laiko lauke, aktyvesnius vakarus ir veiklas, kurios leidžia bent trumpam pamiršti nuolatinį skubėjimą. Pasak jos, aktyvesnis gyvenimo ritmas neatsiejamas ir nuo technologijų, padedančių geriau suprasti savo savijautą bei aktyvumą.
Geriausias būdas atsipalaiduoti
Nors pati Goda juokiasi niekada nebuvusi itin aktyvi sportininkė, vos atėjus vasarai jos dienose natūraliai atsiranda daugiau judėjimo, spontaniškų planų ir aktyvesnių vakarų mieste. Kartu su tuo daugiau dėmesio ji pradėjo skirti savo savijautai, o kasdienybėje vis svarbesnį vaidmenį užėmė ir technologijos, padedančios geriau suprasti organizmo ritmą aktyvesnėmis dienomis.
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Pasak turinio kūrėjos, išmanieji įrenginiai jai tapo natūralia kasdienybės dalimi – ypač vasarą, kai dienos planai retai lieka tokie, kokius susiplanuoji ryte.
„Po sporto natūraliai norisi pasižiūrėti, koks buvo tavo ritmas, kaip jautėsi organizmas ar kaip miegojai. Iš pradžių prie tokių dalykų reikia priprasti, bet po to tai tampa labai natūralia kasdienybės dalimi“, – sako Goda.
Viena aktyviausių pastarojo meto veiklų Godai tapo vandenlenčių sportas (angl. wake surfing), kurį ji atrado dalyvaudama televizijos projekte. Nors pradžia nebuvo lengva ir visko teko mokytis nuo nulio, ilgainiui būtent tai ją ir įtraukė labiausiai – ne noras pasirodyti geriausiai, o pats jausmas, kurį suteikia laikas ant vandens.
Be to, aktyvesnėmis dienomis technologijos jai padeda geriau suprasti ne tik tai, kiek juda, bet ir kaip po intensyvesnio tempo jaučiasi organizmas – nuo energijos lygio iki poilsio kokybės. Goda sako, kad būtent toks balansas tarp aktyvaus laisvalaikio, judėjimo ir galimybės geriau sekti savo savijautą natūraliai tapo kasdienybės dalimi.
„Gali ateiti visiškai pavargęs, be energijos, galvodamas apie darbus ar kitus dalykus, o po to išeini taip, kad dar kelias valandas negali užmigti. Kai esi ant lentos, visas dėmesys lieka tik tam momentui – vandeniui, balansui ir tam, ką darai čia ir dabar“, – pasakoja turinio kūrėja.
Jokios griežtos rutinos
Goda sako gerai žinanti, kaip atrodo momentas, kai visas gyvenimas pradeda suktis tik apie vieną veiklą. Nuo vaikystės daug metų praleidusi šokiuose, ji greitai suprato, kaip lengva sportą paversti ne malonumu, o nuolatiniu spaudimu sau. Būtent todėl turinio kūrėja sąmoningai stengiasi judėjimą išlaikyti kaip gerų emocijų šaltinį, o ne dar vieną griežtą rutiną.
„Kai kažką pradėdavau daryti rimtai, visas mano fokusas eidavo tik ten. Taip buvo ir su šokiais – ilgą laiką jie buvo visas mano gyvenimas. Net ir po projekto labai greitai pajaučiau, kad mintys pradeda suktis tik apie vandenlentes. Todėl dabar nebenoriu, kad sportas taptų dar vienu darbu ar nuolatiniu spaudimu sau“, – sako ji.
Godai daug svarbiau judėjime išlaikyti balansą ir laisvę, o aktyvumą į kasdienybę įtraukti natūraliai. Vasarą daugiau judėjimo jos dienose atsiranda savaime – per ilgesnius pasivaikščiojimus mieste, spontaniškus planus po darbų ar vakarus prie vandens. Goda sako, kad šiltuoju sezonu net nepastebi, kaip per dieną susirenka 10–15 tūkstančių žingsnių.
Tokį aktyvesnį vasaros ritmą jai padeda sekti ir „Huawei Watch Fit 5 Pro“ išmanusis laikrodis, leidžiantis lengviau stebėti tiek fizinį aktyvumą, tiek savijautos rodiklius kasdienybėje. Anot Godos, aktyvesnėmis dienomis natūraliai norisi daugiau dėmesio skirti ne tik judėjimui, bet ir tam, kaip po intensyvesnio tempo jaučiasi organizmas.
„Man atrodo, vasarą apskritai mažiau norisi sėdėti namuose. Daugiau būni mieste, daugiau vaikštai, daugiau laiko praleidi lauke. Ir tada tas judėjimas kažkaip natūraliai tampa dienos dalimi“, – pasakoja turinio kūrėja.
Technologijos aktyvesnei vasarai
Nuolat keičiantis dienos planams, Goda sako vis daugiau dėmesio skirianti ne tik tam, kiek juda, bet ir tam, kaip po aktyvesnių dienų jaučiasi jos organizmas.
Anot jos, šiandien daug svarbiau tampa ne maksimalus produktyvumas ar bandymas viską suspėti, o gebėjimas geriau suprasti savo ritmą – kada turi daug energijos, o kada organizmui tiesiog reikia poilsio.
Turinio kūrėja sako pastaruoju metu daugiau dėmesio skirianti ir organizmo ritmui skirtingomis ciklo fazėmis. „Huawei Watch Fit 5 Pro“ laikrodyje integruotos moterų sveikatos stebėjimo funkcijos leidžia lengviau sekti ciklą bei energijos pokyčius skirtingomis dienomis.
„Anksčiau į tokius dalykus beveik nekreipdavau dėmesio. Atrodydavo, kad tiesiog turi viską suspėti ir judėti toliau. Bet dabar daug labiau stebiu savo savijautą – miegą, energijos lygį, net tai, kaip skirtingomis dienomis jaučiasi kūnas“, – pasakoja Goda Problema.
Tokiose situacijose jai padeda ir „Huawei Watch Fit 5 Pro“ išmanusis laikrodis. Pasak Godos, šiandien jis tapo ne tik aktyvumo sekimo įrankiu, bet ir natūralia kasdienybės dalimi – ypač atšilus orams, kai dienos retai atrodo vienodai. Vieną dieną tai gali būti ilgi pasivaikščiojimai mieste, kitą – spontaniškas vakaras prie vandens ar kelios valandos ant lentos.
„Po aktyvesnės dienos kažkaip natūraliai norisi pasižiūrėti, kiek judėjai, kaip miegojai ar kaip jautėsi organizmas. Iš pradžių dar atrodo, kad reikės prisiversti naudotis tokiomis funkcijomis, bet po to tai tiesiog tampa dienos dalimi“, – teigia turinio kūrėja.
„Huawei Watch Fit 5 Pro“ leidžia stebėti fizinį aktyvumą, širdies ritmą, miego kokybę bei kitus savijautos rodiklius, o daugiau nei 100 sporto režimų padeda lengvai prisitaikyti prie skirtingų vasaros veiklų – nuo ilgesnių pasivaikščiojimų mieste iki aktyvaus laiko ant vandens.
„Huawei Watch Fit 5 Pro“ serijoje integruotas ir trumpųjų treniruočių režimas, leidžiantis greitai atlikti trumpus pratimus net ir neturint daug laiko ar papildomos įrangos.
Aktyviai vasarai svarbus ir patogumas – lengvas korpusas, ryškus ekranas bei iki 10 dienų veikianti baterija leidžia laikrodį patogiai nešioti visą dieną, nepriklausomai nuo to, ar vakaras baigiasi mieste, ar prie vandens. Pasak Godos, svarbiausia tai, kad technologijos natūraliai prisitaikytų prie gyvenimo ritmo, o ne taptų dar vienu papildomu dėmesio reikalaujančiu įrenginiu.
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