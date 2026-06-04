Technologija po drabužiais: asmeninis mikroklimatas tiesiai ant nugaros

Idėja yra ta, kad toks prietaisas turėtų padėti jaustis šiek tiek patogiau, jei dažnai susiduriama su perkrautu viešuoju transportu, pernelyg šaltu oro kondicionieriumi biure arba tvankiu oru dirbant lauke.
Teigiama, kad pirmasis modelis galėjo atvėsinti net iki 13 °C arba pakelti temperatūrą 8 °C. Sakoma, kad šis naujasis modelis yra kur kas efektyvesnis – jis pranoksta ankstesnį 2025 m. modelį dar 2 °C atvėsinimo pajėgumu. Jis taip pat turi atnaujintą kaklo juostą, kuri užtikrina patikimesnį prigludimą ir stipresnį vėsinimo efektą.
Deklaruojama, kad nustačius didžiausiu galingumu, įrenginys gali vėsinti 5,5 valandos. Pilnai įkrauti įrenginį trunka dvi valandas. Visiškai sumažinus galingumą, jis gali veikti iki 34 valandų. Aparatas taip pat turi aplinkos temperatūros ir drėgmės jutiklį, kurį galima pritvirtinti prie krepšio ir kuris perduoda informaciją įrenginio automatiniam reguliavimui. Patį prietaisą galima valdyti naudodami ant jo esančius mygtukus arba per mobiliojo telefono programėlę.
Įrenginys pardavinėjamas kai kuriose Azijos rinkose, kur jo kaina yra apie 240 eurų. Jungtinėje Karalystėje ir Europoje jis bus parduodamas per „Sony“ internetinę parduotuvę, rašo „New Atlas“.