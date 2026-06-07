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Kaip technologijos keičia automobilį: žibintai tiks ir filmų vakarams lauke, ir saugesniam vairavimui rūke

2026 m. birželio 7 d. 18:25
Lrytas.lt
Išmanieji automobilių žibintai jau beveik dešimtmetį patyliukais progresuoja. Pavyzdžiui, „Mercedes“ yra pristatę koncepciją „Digital Light“, kuri ant kelio projektuoja kelio ženklus ir ženklinimą, taip pat egzistuoja „Maybach“ koncepcija, kur kiekviename žibinte įmontuotas milijonas pikselių galėtų veikti kaip grafinis vairuotojo asistentas. Tačiau visos šios sistemos buvo nespalvotos – ir skirtos tik vairavimui.
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„Huawei“ dabar teikia kitokį pasiūlymą. Pekino automobilių parodoje pristatyta nauja „XPixel“ platforma yra pirmoji automobilių žibintų sistema, atliekanti visų spalvų projekciją. Įsivaizduokite šviesos šou ant savo namų keliuko, „Tron“ stiliaus tinklelį ant garažo grindų jūsų vaikams arba filmų vakarą lauke, rodomą tiesiai iš automobilio.
Iš esmės „XPixel“ yra aukštos skiriamosios gebos, pikseliais valdoma LED žibintų platforma, kurią „Huawei“ jau apie trejus metus tiekia monochromine forma (ji jau yra montuojama tokiuose automobiliuose kaip „Stelato S9“). Naujoji karta pasižymi papildoma pilna RGB išvestimi, kuri pridedama prie bendrovei prisitaikančio apšvietimo sistemos, leidžianti įjungti tai, ką kūrėjai vadina „kino po atviru dangumi“ režimu, ir kas gali projektuoti maždaug 100 colių (254 cm) įstrižainės vaizdą ant bet kurios arti esančios sienos, su stebėtinai ryškia aiškumu.
Parodoje demonstruoti pavyzdžiai apėmė visą spektrą – nuo filmų ir vaizdo įrašų iki tiesioginių futbolo rungtynių transliacijų ar navigacinių nurodymų, tiesiogiai piešiamų ant kelio. „Huawei“ automobilių optikos medžiagų aprašyme modulis apibūdinamas kaip „trys viename“ išmanusis automobilių apšvietimo įrenginys, kuris derina apšvietimą, projekciją ir spalvų atkūrimą, kartu su didelio tikslumo ADB (prisitaikančiojo tolimųjų šviesų) sistema, užtikrinančia tikslesnė šviesos srauto maskavimą aplink kitus eismo dalyvius.
Tačiau tai ne tik šou, teigia „New Atlas“. „Huawei“ teigia, kad priekiniai žibintai gali išmaniai keisti spalvų temperatūrą lietaus ar rūko sąlygomis, siekiant pagerinti šviesos skvarbumą ir matomumą, o sistema palaiko „šviesos kilimo“ efektus, kurie seka kelio kreivę, taip pat šviesos signalus, skirtus tyliai bendrauti su kitais vairuotojais ir pėsčiaisiais.
„Huawei“ nenurodė „XPixel“ kainos (jis parduodamas automobilių gamintojams, o ne vartotojams), tačiau bendrovė patvirtino, kad spalvota versija debiutuos būsimoje „Aito M9“ versijoje – savavaldžiame elektriniame SUV, kurį „Huawei“ bendrai kuria nuo 2023 m.
Ir čia įdomu būtent bendras vaizdas. Vakarų automobilių gamintojai jau kelerius metus atsargiai diegia pikselinių žibintų funkcijas – iš dalies dėl to, kad tokiose rinkose kaip JAV teisės aktai iš pat pradžių lėtai leido naudoti prisitaikančius tolimuosius žibintus. Tuo tarpu Kinijos elektromobilių gamintojai, remiami tokių tiekėjų kaip „Huawei“, praleidžia atsargumo fazę ir iš karto pereina prie žibintų, kurie atlieka ir projektorių, ir informacinių bei pramoginių sistemų ekranų funkcijas. Nesvarbu, ar „XPixel“ yra automobilių apšvietimo ateitis, ar tik itin efektingas tarpinis etapas – tai aiškus ženklas, kad paprasti žibintai netrukus taps viena iš išraiškingiausių automobilio dalių, rašo „New Atlas“.
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