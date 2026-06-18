„Apple“ įspėja: įrenginiai neišvengiamai brangs

Technologijų pramonė jau keletą mėnesių susiduria su didėjančiomis atminties lustų kainomis, nes sparčiai statomi DI duomenų centrai reikalauja naujų pajėgumų ir verčia kainas kilti. T. Cookas nepatikslino, nuo kada ir kiek bus didinamos kainos bei kurie produktai brangs.
Naują išmaniųjų telefonų „iPhone“ seriją „Apple“ turėtų pristatyti rugsėjo mėnesį. Vokietijoje naujausio bendrovės „Apple“ gaminamo standartinio modelio telefono „iPhone 17“ kaina prasideda nuo 949 eurų, o aukštesnės klasės „iPhone 17 Pro“ – nuo bemaž 1,3 tūkst. eurų.
Pastaraisiais metais „Apple“ iš esmės išlaikė stabilias vartotojams skirtų produktų kainas, o tai pasiekti pavyko pasinaudojant ilgalaikėmis tiekimo sutartimis.
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T. Cooko teigimu, bendrovė stengiasi kaip įmanoma geriau kompensuoti, jo žodžiais tariant, „milžinišką“ sąnaudų augimą, užuot perkėlusi jį ant klientų pečių, tačiau tokia padėtis nebėra tvari. „Apple“ jau yra įspėjusi, kad, atminties lustų kainoms augant, gali prireikti imtis atsakomųjų priemonių.
Keletas kompiuterių ir vaizdo žaidimų konsolių gamintojų jau padidino kainas, o kitos didžiosios elektronikos bendrovės taip pat įspėjo, kad atminties lustų kainos pakilo iki tokio lygio, kad gali tekti didinti kainas vartotojams. Nors mikroschemų gamintojai didina gamybos pajėgumus, šis procesas trunka ilgai, o pirmenybė gali būti teikiama naujiems DI duomenų centruose naudojamiems atminties produktams.
Tuo tarpu Kinija išaugino didelius valstybės remiamus atminties lustų gamintojus, tačiau JAV įmonėms bendradarbiaujant su jais taikomi dideli apribojimai. Paklaustas, ar tokios taisyklės turėtų būti sušvelnintos, T. Cookas atsakė, kad reikėtų apsvarstyti visas galimybes.
„Manau, kad turėtume išnagrinėti visą pasiūlą“, – teigė jis.