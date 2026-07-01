Pasiektas naujas duomenų perdavimo optiniu ryšiu rekordas

Bandymas vyko ilgiausiame pasaulyje komerciniame tarpvalstybiniame optiniame kabelyje. Naudodami optimizuotą perdavimo sistemą, specialistai užtikrino ryšį 205 kilometrų ilgio linijoje be jokių signalo stiprintuvų.
Pažymima, kad pagrindinis naujosios technologijos ypatumas – pats signalo perdavimo principas. Jei tradiciniai šviesolaidiniai kabeliai šviesą perduoda per stiklą, tai bandomajame metode naudojamas tuščiaviduris kabelis, kuriame šviesa juda tiesiogiai per orą. Remiantis turimais duomenimis, būtent šis konstrukcinis skirtumas leidžia sumažinti signalo vėlavimą ir tuo pačiu padidinti tinklo pralaidumą.
Vis dėlto artimiausiu metu tai neturės įtakos namų interneto greičiui. Kaip teigiama straipsnyje, naująja technologija daugiausia naudosis magistraliniai tinklai ir dideli duomenų centrai.
duomenų perdavimasGreitisKinija
Rodyti daugiau žymių