Gal jau nebepirkite tų stikliukų telefonui? Štai kodėl jis daugeliui jau nebereikalingas

Gamintojai tobulina kone kiekvieną komponentą, įskaitant ir ekranus, kurie su laiku tampa vis patvaresni ir atsparesni įvairiems įbrėžimams ar net skilimams. Nepaisant to, įvairios papildomos ekrano apsaugos iki šiol yra laikomos kone privalumu aksesuaru.
Nuo pat jų atsiradimo žmonės juos naudoja, kad išvengtų įbrėžimų ar didesnių bėdų, susijusių su jų naudojamų įrenginių ekranais. Tikėtina, kad daugelis jūsų, kurie skaito šį tekstą, iki šiol naudoja vienokas ar kitokias priemones, pradedant paprastomis plėvelėmis ir baigiant brangiais stikliukais.
Bet ar tikrai to reikia? Aš manyčiau, kad tai tapo neprivaloma. Žinoma, jeigu jūs dirbate statybose ar kitur, kur yra gausybė purvo ar kitų nešvarumų – tuomet ekrano stikliukas tikrai praverčia. Tačiau daugumai tokios priemonės tapo nebereikalingomis.
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Gamintojai naudoja pažangias technologijas
Visų pirma, naujausi išmanieji telefonai dažniausiai naudoja grūdintą stiklą. Gamintojai pasitelkia tokius produktus kaip „Gorilla Glass“, „Ceramic Shield“ ar kitas stiklo apsaugos technologijas, kurios užtikrina didelį atsparumą įbrėžimams ir smūgiams.
Jei perkate aukščiausios klasės prietaisą – ekranas ir stiklo sluoksnis taip pat yra patvaresni. Šios medžiagos yra specialiai sukurtos taip, kad atlaikytų kasdienį nusidėvėjimą, todėl nereikia papildomo apsaugos sluoksnio.
Žinoma, tai nereiškia, kad šiuolaikiniai išmaniųjų telefonų ekranai yra visiškai nepažeidžiami. Vis dėlto jų atsparumas smūgiams ir įbrėžimams per pastaruosius kelerius metus gerokai išaugo. Tikimybė, kad ekranas suduš po pirmojo nukritimo, šiandien yra kur kas mažesnė, ypač jei naudojate aukštesnės klasės išmanųjį telefoną.
Šiuolaikiniai ekranai tapo gerokai atsparesni
Dar prieš kelerius metus ekrano apsauga buvo kone būtinybė. Daugelis gamintojų daugiau dėmesio skyrė įrenginio dizainui nei atsparumui, todėl apsauginis stikliukas ir dėklas buvo beveik privalomi priedai.
Šiandien situacija yra pasikeitusi. Dabar dauguma vidutinės ir aukščiausios klasės telefonų naudoja pažangesnius apsauginius stiklus, tokius kaip „Corning Gorilla Glass“ ar kitus analogiškus sprendimus, o bendras korpuso tvirtumas taip pat yra gerokai didesnis nei anksčiau.
Be to, nemaža dalis rinkoje parduodamų apsauginių plėvelių ar stikliukų realiai suteikia tik ribotą papildomą apsaugą nuo smūgių. Jų pagrindinė paskirtis dažniau yra apsaugoti ekraną nuo smulkių įbrėžimų, o ne išgelbėti telefoną nuo rimtesnio kritimo.
Kadangi ekranų technologijos nuolat tobulėja, įbrėžimų problema taip pat nebėra tokia opi kaip anksčiau. Jei telefono nelaikote kartu su abrazyvinėmis medžiagomis, paprastai nereikia baimintis, kad raktai ar monetos kišenėje lengvai subraižys šiuolaikinį ekraną.
Apsauginis stikliukas gali pabloginti vaizdo kokybę
Dar vienas aspektas, apie kurį susimąsto tikrai ne kiekvienas yra vaizdo kokybė. Pigūs apsauginiai stikliukai ar plėvelės dažnai neprilygsta originaliam telefono ekranui nei skaidrumu, nei oleofobine danga.
Ilgainiui ant jų atsiranda smulkių įbrėžimų, jie praranda skaidrumą, o tai gali turėti įtakos tiek spalvų atkūrimui, tiek bendram naudojimosi komfortui.
Paradoksalu, tačiau nemažai žmonių įsigyja daugiau nei tūkstantį eurų kainuojantį išmanųjį telefoną su vienu geriausių ekranų rinkoje, o vėliau jį uždengia itin pigiu apsauginiu stikliuku. Tokiu atveju bent dalis ekrano kokybės privalumų tiesiog prarandama.
Prie to prisideda ir gamintojų siūlomos papildomos apsaugos programos. Pavyzdžiui, „Apple“ siūlo „AppleCare+“, o panašias paslaugas savo klientams siūlo ir „Samsung“. Jos leidžia už mažesnę kainą pakeisti pažeistą ekraną ar atlikti kitus remonto darbus, todėl daliai naudotojų papildomas apsauginis stikliukas tampa mažiau aktualus.
Žinoma, viskas priklauso nuo jūsų naudojimo įpročių ir paties telefono vertės. Jei dažnai dirbate sudėtingomis sąlygomis, sportuojate ar telefoną naudojate statybvietėje, papildoma apsauga vis dar gali būti prasminga.
Tačiau daugeliui kasdienių naudotojų, ypač įsigijusių naujausius „Samsung“, „Apple“, „Google“ ar kitų gamintojų flagmanus, pigūs apsauginiai stikliukai šiandien suteikia gerokai mažiau naudos nei prieš penkerius ar dešimt metų.
O kaip elgiatės jūs? Ar vis dar naudojate apsauginį stikliuką arba plėvelę, o gal pasitikite gamintojo siūloma ekrano apsauga? Pasidalykite savo patirtimi komentaruose.