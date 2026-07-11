„Apple“ padavė bendrovę „OpenAI“ į teismą: kaltina ją pavogus komercines paslaptis

Vienas iš jų – buvęs bendrovės „Apple“ vyresnysis dizaineris Tangas Tanas, dabar einantis bendrovės „OpenAI“ technologinės įrangos skyriaus vadovo pareigas ir atliekantis svarbų vaidmenį kuriant novatorišką įrenginį, kurį dirbtinio intelekto pagrindu kuria „ChatGPT“.
Naujajam įrenginiui kurti „OpenAI“ taip pat pasamdė Jony‘į Ive‘ą – buvusį ilgametį bendrovės „Apple“ dizaino vadovą, kuris, be kita ko, smarkiai prisidėjo prie išmaniųjų telefonų „iPhone“ ir nešiojamųjų kompiuterių „MacBook“ dizaino kūrimo.
Tikėtina, kad jį pasamdžiusi „OpenAI“ tapo patrauklesnė ir kitų bendrovės „Apple“ darbuotojų akyse.
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Tangas Tanas buvo ilgiausiai bendrovėje dirbęs perbėgėlis – jo darbo stažas bendrovėje „Apple“ siekė daugiau nei 20 metų, o prieš pereidamas į kitą įmonę jis buvo atsakingas už išmaniųjų telefonų „iPhone“ ir laikrodžių „Apple Watch“ dizainą.
Kitas ieškinyje nurodytas asmuo yra Changas Liu. „Apple“ teigia, kad Ch. Liu buvo vyresnysis inžinierius ir dirbo „vykdant vienų iš slapčiausių „Apple“ produktų kūrimo programas. „Apple“ jam patikėjo itin konfidencialią informaciją ir komercines paslaptis“.
Bendrovė, be kita ko, kaltina Ch. Liu pavogus nešiojamąjį kompiuterį „Apple“ ir neteisėtai pasinaudojus bendrovės informacija, kai jis dirbo bendrovėje „OpenAI“.
„Apple“ šį ieškinį pateikia ne be rimtos priežasties“, – ieškininiame pareiškime teigė bendrovė. Tačiau ji pažymėjo, kad veikia vienoje iš konkurencingiausių pasaulio rinkų ir didžiausią dėmesį skiria naujovių kūrimui bei produktų kokybei.
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„Ji negali toleruoti komercinių paslapčių vagystės“, – pabrėžė bendrovė, pareikšdama, kad, atsižvelgiant į turimus įrodymus, ji „neturi kito pasirinkimo“.
„OpenAI“ į šiuos kaltinimus kol kas neatsakė.