Kokias ausines norisi dėvėti visą dieną? Atsakymas slypi ne vien techninėse savybėse

Ko tikimės iš kasdien naudojamų ausinių
Belaidės ausinės, išmanieji laikrodžiai ir kiti dėvimieji įrenginiai tapo nuolatine kasdienybės dalimi. Juos naudojame darbe, keliaudami, sportuodami ar leisdami laisvalaikį, todėl kartu su techninėmis galimybėmis vis daugiau reikšmės įgyja komfortas, išvaizda ir tinkamumas skirtingoms situacijoms.
Skirtingai nei telefonas ar kompiuteris, dėvimieji įrenginiai yra nuolat matomi ir tiesiogiai liečiasi su kūnu. Dėl to jų dizainas turi suderinti kelis poreikius: būti patogus ilgiau naudojant, prisitaikyti prie žmogaus kasdienybės ir kartu derėti prie jo stiliaus. Spalva, forma ir medžiagos tokiais atvejais tampa ne vien estetinėmis detalėmis, bet ir svarbia bendros naudojimo patirties dalimi.
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„Ausines žmonės dėvi vis ilgiau ir įvairiausiomis aplinkybėmis, todėl greta garso kokybės vis svarbesnis tampa ir kasdienis komfortas. Ne mažiau svarbu, kad jos leistų girdėti aplinką, kai to reikia, ir atrodytų taip, kad jas norėtųsi dėvėti kasdien. Todėl kuriant ausines tenka ieškoti pusiausvyros tarp techninių savybių, komforto ir dizaino“, – sako „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė.
Kas slypi už gero technologijų dizaino
Spalva, medžiagos ir paviršiaus apdaila yra svarbi produkto kūrimo dalis. Dizaino srityje šie elementai apibendrinami CMF sąvoka (angl. colour, material and finish). Jie lemia ne tik įrenginio išvaizdą, bet ir jo paviršiaus pojūtį, patvarumą bei bendrą įspūdį, kurį jis sukuria. Todėl CMF šiandien laikoma svarbia produktų dizaino disciplina, apimančia tiek estetiką, tiek praktinius naudojimo aspektus.
Tai ypač aktualu kuriant dėvimąsias technologijas – belaides ausines, išmaniuosius laikrodžius ar kitus prie kūno priglundančius įrenginius. Kadangi jie dažnai naudojami ilgą laiką, svarbus ne tik patrauklus dizainas, bet ir komfortas, medžiagų pojūtis bei ilgaamžiškumas. Dėl to spalva, medžiagos ir paviršiaus apdaila vertinamos ne atskirai, o kaip tarpusavyje susiję sprendimai.
Vienas pavyzdžių, kaip šie sprendimai derinami praktiškai, – „Huawei FreeClip 2“ ausinės. Jų atvirojo tipo C formos konstrukcija sukurta taip, kad ausinės patogiai laikytųsi prie ausies, o odai draugiškas skystasis silikonas suteiktų minkštesnį pojūtį jas dėvint. Alyvinė spalva bei matinės ir blizgios detalės išryškina neįprastą ausinių formą ir suteikia jų dizainui daugiau savitumo.
Spalvos, kuri leidžia išsiskirti
Vartotojų elektronikos dizaine dažnai pasirenkamos neutralios spalvos – juoda, balta, pilka ar sidabrinė. Jos laikomos universaliomis ir lengvai pritaikomomis skirtingose aplinkose. Tačiau technologijoms tampant vis labiau matoma kasdienio įvaizdžio dalimi, keičiasi ir požiūris į jų spalvą.
Šiandien galima rinktis, ar įrenginys turėtų nepastebimai įsilieti į kasdienį stilių, ar tapti ryškesniu jo akcentu. Spalva suteikia technologijai daugiau savitumo ir leidžia ją derinti prie įvaizdžio panašiai kaip laikrodį, akinius, papuošalus ar kitus kasdienius aksesuarus.
Alyvinė „Huawei FreeClip 2“ versija iliustruoja, kaip spalva gali pakeisti bendrą technologinio įrenginio įspūdį. Sodresnis atspalvis išryškina neįprastą ausinių formą, todėl jos tampa labiau pastebima kasdienio įvaizdžio detale.
Vasarą toks dizaino pasirinkimas tampa dar pastebimesnis. Daugiau laiko leidžiant mieste, keliaujant, lankantis festivaliuose ar atostogaujant, dėvimosios technologijos dažniau tampa matoma aprangos dalimi. Todėl jų spalva gali ne tik papildyti įvaizdį, bet ir suteikti jam daugiau individualumo.
„Išskirtinis dizainas turi derėti su kasdieniam naudojimui svarbiomis savybėmis. Viena „Huawei FreeClip 2“ ausinė sveria vos 5,1 gramo, vienu įkrovimu veikia iki 9 valandų, o su įkrovimo dėklu – iki 38 valandų. Todėl ausinės pritaikytos tiek kasdieniam naudojimui mieste, tiek ilgesnėms kelionėms“, – sako U. Eidžiūnaitė.
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