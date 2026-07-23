Telefonų pirkėjų įpročiai keičiasi: svarbiausiu tampa nebe pats įrenginys

Dar neseniai dirbtinis intelektas daugeliui asocijavosi su futuristinėmis galimybėmis ir smalsumą žadinančiais eksperimentais. Pirmajai susižavėjimo bangai nuslūgus, vartotojų požiūris tapo gerokai pragmatiškesnis – technologija vis dažniau vertinama pagal tai, kiek laiko ji padeda sutaupyti ir ar geba palengvinti kasdien pasikartojančias užduotis.
Pietų Korėjos technologijų bendrovės duomenimis, dirbtinis intelektas (DI) tampa vienu svarbiausių kriterijų renkantis išmanųjį įrenginį. Iš jo vartotojai tikisi ne įspūdingų demonstracijų, o praktiškų, laiką taupančių sprendimų kasdienybėje.
„Samsung“ iniciatyva atlikto Baltijos šalių vartotojų nuomonės tyrimo duomenimis, 72 proc. apklaustųjų dirbtinį intelektą naudoja pirmiausia siekdami sutaupyti laiko. Pasak „Samsung Electronics Baltics“ komunikacijos vadovės Lietuvoje Eglės Tamelytės, tai žymi brandesnį vartotojų požiūrį į technologijas.
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„Prieš porą metų daugiausia kalbėjome apie tai, ką dirbtinis intelektas galės padaryti ateityje. Šiandien vartotojams kur kas svarbiau, kuo jis gali būti naudingas čia ir dabar. Jie vertina ne pačią technologiją, o jos gebėjimą greičiau pateikti atsakymus, palengvinti kasdienes užduotis ir išvengti nereikalingo blaškymosi“, – sako E. Tamelytė.
Keičiasi ir telefono pasirinkimo kriterijai
Praktiškesnis požiūris į DI pastebimas ir renkantis išmaniųjį telefoną. Apklausos duomenimis, geresnes dirbtinio intelekto galimybes kaip vieną svarbiausių ateities telefono savybių įvardijo 22 proc. Lietuvos respondentų. Estijoje šį atsakymą pasirinko 17 proc., o Latvijoje – 13 proc. apklaustųjų.
Palyginimui, geresnę kamerą kaip svarbiausią ateities telefono funkciją Lietuvoje įvardijo vos 3 proc. respondentų. Vis dėlto E. Tamelytė pabrėžia, kad tai nereiškia, jog kamera ar kiti techniniai parametrai prarado reikšmę – veikiau vartotojai juos vis dažniau vertina pagal tai, kokią praktinę naudą jie suteikia.
„Svarbiausia tampa ne tai, kiek procesų įrenginys atlieka vienu metu, o ar galutinį rezultatą galima pasiekti greitai, paprastai ir intuityviai. Todėl šiandien vertinamas ne funkcijų skaičius, bet tai, kaip sklandžiai jos veikia kartu ir kuria vientisą naudojimosi patirtį“, – aiškina E. Tamelytė.
Telefonas tampa kasdieniu asistentu
Šią besikeičiančių vartotojų lūkesčių kryptį atspindi ir naujos kartos sulenkiami telefonai, tokie kaip „Samsung Galaxy Fold7“. Didesnis atlenkiamas ekranas leidžia vienu metu greta matyti pradinę informaciją ir dirbtinio intelekto pateiktą rezultatą, todėl nereikia nuolat pereiti iš vienos programėlės į kitą ar nutraukti atliekamos užduoties.
Pavyzdžiui, vartotojas gali vienoje ekrano dalyje peržiūrėti dokumentą, o kitoje – jo santrauką, greta nuotraukos matyti redagavimo pasiūlymus arba šalia paieškos rezultatų gauti papildomą paaiškinimą.
„Vertingiausi technologiniai sprendimai yra tie, kuriuos galima pradėti naudoti intuityviai, be ilgo mokymosi. Jie turėtų padėti būtent tada, kai to reikia – ieškant informacijos, kuriant turinį, planuojant ar bendraujant. Taip telefonas tampa ne papildomo dėmesio reikalaujančiu įrenginiu, o kasdieniu asistentu, padedančiu užduotis atlikti paprasčiau ir greičiau“, – pažymi ekspertė.