Lietuvoje pradėta išankstinė prekyba naujaisiais „Samsung“ sulenkiamais išmaniaisiais telefonais

„Šių metų „Galaxy Fold8“ ir „Flip8“ modeliai išsiskiria atnaujintu dizainu, tvirtesne konstrukcija ir dar platesne dirbtinio intelekto integracija. „Fold8“ serija orientuota į našumą ir produktyvumą, o „Flip8“ išlieka kompaktiškumo bei mobilumo etalonu. Abu įrenginiai pasižymi dideliais ir funkcionaliais ekranais, talpiomis baterijomis, patobulintomis kameromis bei išplėstomis „Galaxy AI“ galimybėmis“, – sako Giedrė Mikailienė, „Telia“ įrangos kategorijos vadovė.
Trečiadienį vakare mobiliojo ryšio operatorius jau pradėjo išankstinę naujųjų įrenginių prekybą – skelbiamos ir jų kainos. Pirmuosius pirkėjus išmanieji pasieks jau nuo liepos 31 d.
„Samsung Galaxy Fold8“ 256 GB kaina siekia 2018 EUR, 512 GB – 2218 EUR, o 1024 GB – 2609 EUR.
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„Samsung Galaxy Fold8 Ultra“ 256 GB kaina siekia 2218 EUR, 512 GB – 2419 EUR, o 1024 GB – 2809 EUR. Abu „Fold8“ modelius galima rinktis iš pilkos, violetinės ir kreminės spalvos.
„Samsung Galaxy Flip8“ 256 GB kaina siekia 1309 EUR, o 512 GB – 1509 EUR. Šis modelis galimas pilkos, rožinės arba kreminės spalvos.
Atnaujintas lankstymo mechanizmas
Viena svarbiausių šių metų įrenginių naujovių tapo „FlexTitanium“ technologija, leidusi suploninti korpusą ir kartu padidinti jo patvarumą bei sumažinti ekrano lenkimo žymės matomumą. Palyginti su ankstesnėmis polimerinėmis medžiagomis, titano sluoksnis yra gerokai standesnis, todėl ekranas atrodo lygesnis išskleidus telefoną ir turėtų geriau atlaikyti ilgalaikį lankstymą.
„Ši technologija laikoma vienu svarbiausių „Fold8“ atnaujinimų, nes ji tiesiogiai sprendžia dvi pagrindines lankstomų telefonų problemas: matomą lenkimo vietą ir ilgaamžiškumą“, – atkreipia dėmesį G. Mikailienė.
„Fold8“ telefono išorinis ekranas pritaikytas greitoms kasdienėms užduotims, tokioms kaip susirašinėjimas, naujienų peržiūra ar vaizdo įrašų žiūrėjimas. Tuo metu išskleidus telefoną atsiveria pagrindinis ekranas, tinkantis darbui, skaitymui bei pramogoms. Tarp įdomesnių funkcijų verta paminėti „Dual Recording“, leidžiančią filmuojant vienu metu matyti save išoriniame ekrane, bei „My FanCam“, automatiškai sekančią judantį objektą ir padedančią greitai sukurti socialiniams tinklams tinkamą vaizdo medžiagą.
Ieškantiems maksimalaus našumo „Samsung“ pristatė „Galaxy Fold8 Ultra“. Tai ploniausias iki šiol sukurtas šios serijos įrenginys. Didžiausias šio modelio pranašumas yra 8 colių pagrindinis ekranas, orientuotas į produktyvumą ir turinio kūrimą. Jame taip pat atnaujinta kamerų sistema su 200 MP pagrindiniu ir 50 MP itin plataus kampo objektyvais, patobulinta naktinė fotografija, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tuo metu „Galaxy Flip8“ išlieka orientuotas į vartotojus, vertinančius kompaktiškumą ir mobilumą. Tai ploniausias ir lengviausias šios serijos modelis, kurio didelė dalis naujovių susijusios su išoriniu „FlexWindow“ ekranu. Jame galima matyti svarbiausią informaciją, naudotis programėlėmis ir atlikti įvairias užduotis neatveriant telefono.
Padidintas dėmesys DI
Visgi šių metų sulenkiamųjų serijoje bene didžiausias dėmesys skiriamas DI, kas rodo vis didesnę jo reikšmę mūsų kasdienybėje. Įrenginiai daugiau evoliucionuoja ne per dizaino pokyčius, o per DI integraciją, našumo augimą ir konstrukcijos tobulinimą.
Šiemet visuose trijuose modeliuose integruota patobulinta „Galaxy AI“ sistema, kuri padeda greičiau atlikti kasdienes užduotis. Telefonas gali atpažinti, kas rodoma ekrane, pasiūlyti naudingus veiksmus. Pavyzdžiui, jei susirašinėjate apie susitikimą, DI gali pasiūlyti jį iškart įtraukti į kalendorių, pateikia svarbiausią dienos informaciją vienoje vietoje.
Išmaniuosiuose integruotas „Gemini“ DI leidžia atlikti sudėtingesnes užduotis per kelias programėles vienu metu, pavyzdžiui, suplanuoti kelionę ar rezervuoti restoraną. Taip pat jis gali surinkti ir trumpai apibendrinti informaciją iš jūsų užrašų, nuotraukų ir kitų telefone esančių duomenų.