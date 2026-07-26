Legendinis technologijų vardas grįžta: pristatė telefoną, kuris blokuoja socialinius tinklus

Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, tačiau atsisakyta programėlių, kurios, bendrovės teigimu, skatina nuolat tikrinti ekraną.
Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai.
Blokuoja socialinius tinklus
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Atgaivintas technologijų prekės ženklas „Commodore“ pristatė retro stiliaus atlenkiamąjį telefoną, skirtą žmonėms, norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Apie naująjį modelį „Callback 8020“ skelbia technologijų portalas „New Atlas“. Įrenginys galės paleisti didžiąją dalį „Android“ programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti.
Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, tačiau atsisakyta programėlių, kurios, bendrovės teigimu, skatina nuolat tikrinti ekraną.
Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai.
Atlenkiamojo korpuso uždarymas turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu baigtas.
Veiks didžioji dalis „Android“ programėlių
„Callback 8020“ veikia su Suomijos bendrovės „Jolla“ kurta operacine sistema „Sailfish OS“. Ji paremta „Linux“ ir pristatoma kaip daugiau privatumo suteikianti alternatyva įprastoms mobiliosioms operacinėms sistemoms.
Gamintojas teigia, kad telefone veiks apie 99 proc. „Android“ programėlių. Jame bus galima naudotis susirašinėjimo platformomis „WhatsApp“, „Signal“ ir „Telegram“, žemėlapiais, pavėžėjimo bei muzikos transliavimo programėlėmis.
Tačiau socialinių tinklų programėlės ir interneto naršyklės bus blokuojamos pačios operacinės sistemos lygmeniu.
„Commodore“ taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie „Google“ paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais.
Grąžino fizinius mygtukus
Telefonas turės 3,25 colio jutiklinį ekraną, tačiau pagal numatytuosius nustatymus jis bus išjungtas. Žinutes siūloma rašyti fizine klaviatūra, naudojant anksčiau mobiliuosiuose telefonuose paplitusią T9 sistemą.
Įrenginyje bus naudojamas „MediaTek Helio G81“ procesorius, įdiegta 4 GB operatyviosios ir 64 GB vidinės atminties.
Telefonas taip pat turės 48 megapikselių kamerą, keičiamą bateriją ir fizinį privatumo jungiklį. Dukart jį paspaudus bus galima išjungti ryšio funkcijas.
Nemažai dėmesio skirta garso kokybei. Įrenginyje numatyti atskiri skaitmeninio garso keitikliai, FM radijas ir galimybė klausytis neprarastos kokybės garso įrašų.
Skambėjimo melodijos sukurtos naudojant garsus, primenančius legendinį kompiuterį „Commodore 64“.
Kaina – nuo 500 dolerių
Standartinio modelio kaina prasidės nuo maždaug 500 JAV dolerių. Brangesnės specialiosios versijos kainuos apie 640 dolerių.
Išankstinius užsakymus planuojama pradėti priimti birželio pabaigoje, o pirmuosius telefonus pirkėjams pristatyti iki metų pabaigos.
Naujasis modelis pasirodo tuo metu, kai vis daugiau kalbama apie pernelyg intensyvų išmaniųjų telefonų ir socialinių tinklų naudojimą.
Kai kuriose valstybėse jau įvedami arba svarstomi socialinių tinklų naudojimo ribojimai nepilnamečiams. Todėl gamintojas telefoną pristato ne tik kaip skaitmeninio minimalizmo mėgėjams skirtą įrenginį, bet ir kaip galimą išmaniojo telefono alternatyvą paaugliams.