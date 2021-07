Orbitinė observatorija išsijungė birželio viduryje, todėl teko sustabdyti visus su „Hubble“ susijusius stebėjimų projektus.

Iš pradžių NASA įtarė, kad gedimo priežastis yra 9-ojo dešimtmečio gamybos kompiuteris. Tačiau kai sutriko ir atsarginio kompiuterio, reguliuojančio elektros srovės paskirstymą teleskopo sistemoms, veikimas, operatoriai Merilande įsikūrusiame Goddardo kosminių skrydžių centre susitelkė į didesnį ir daugiau funkcijų atliekantį prietaisų valdymo ir duomenų apdorojimo modulį, sumontuotą per 2009 metais astronautų atliktus teleskopo priežiūros darbus. Be to, kai kurios sistemos buvo susietos su atsarginiu moduliu per alternatyvius kanalus.

Inžinieriams ketvirtadienį pavyko sėkmingai įjungti atsarginę įrangą – tuomet pradėjo veikti svarbų vaidmenį atliekantis pagalbinis kompiuteris. Penktadienį NASA nurodė, kad jei viskas klosis gerai, astronominiai stebėjimai turėtų būti atnaujinti artimiausiu laiku.

Panašus programinės įrangos pertvarkymas buvo atliktas 2008 metais, kai sugedo dalis senesnės sistemos.

„Sveikinimai komandai!“ – per „Twitter“ parašė NASA mokslo misijos vadovas Thomas Zurbuchenas.

1990 metais paleistas „Hubble“ yra atlikęs daugiau kaip 1,5 mln. Visatos stebėjimų, kurių pagrindu buvo parengta daugiau kaip 18 tūkst. mokslo darbų. NASA yra surengusi penkias šio teleskopo remonto ir priežiūros misijas, kai JAV tebenaudojo erdvėlaivius „Space Shuttle“. Vėliausia tokia misija buvo surengta 2009 metais.

Iki šių metų galo NASA planuoja „Hubble“ teleskopą pakeisiantį Jameso Webbo kosminį teleskopą.