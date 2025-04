„Kone dvynė“: tolimojoje visatoje – galaktika, stulbinančiai panaši į mūsų

Tačiau Jameso Webbo teleskopas atskleidė, kad tvarkingų galaktikų buvo ir seniau, o dabar aptikta tolimiausia tvarkinga galaktika su disku, spiralinėmis vijomis ir centriniu telkiniu, kuri atrodo kone kaip Paukščių Tako dvynė

Galaktika, kurią tyrėjai praminė Žulongu (kiniškai tai reiškia „Fakelo drakonas“), matoma iš laikų, kai Visatos amžius buvo vos 1,1 milijardo metų. Palyginimui, dabartinis jos amžius yra 13,8 milijardo. Tai tolimiausia žinoma galaktika, turinti aiškų centrinį telkinį, diską ir spiralines vijas.

Jameso Webbo duomenų analizė parodė, kad galaktika į mus pasisukusi praktiškai „veidu“, t.y. matome tiesiai disko plokštumą.

Spiralinės vijos joje driekiasi bent 19 kiloparsekų nuo centro. Palyginimui, Saulę nuo Paukščių Tako centro skiria aštuoni kiloparsekai.

Pusė disko šviesio sutelkta 3,7 kiloparsekų spindulio regione centre – šis dydis labai panašus į mūsų Galaktikos. Panaši ir bendra žvaigždžių masė – apie 100 milijardų Saulės masių.

Centrinė galaktikos dalis yra raudona, tai rodo, kad ten žvaigždės nebesiformuoja, o išorėje formuojasi, maždaug 66 Saulės masių per metus sparta. Tai daug daugiau, nei Paukščių Take, tačiau bent tris kartus mažiau, nei vidutiniškai to laikotarpio galaktikoms.

Taigi Žulongas yra ganėtinai rami galaktika, didžiąją dalį žvaigždžių suformavusi dar seniau, nei stebimas laikotarpis. Kaip tokia galaktika spėjo nusistovėti per mažiau nei milijardą metų, kol kas lieka neaišku.