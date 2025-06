Kitą savaitę – išskirtinė metų pilnatis

Mėnulis pilnaties fazę pasieks trečiadienį 10 val. 43 min. Lietuvos laiku, bet kadangi tai nutiks dieną, geriausias laikas pamatyti (beveik) pilnatį bus antradienį (birželio 10 d.) vakare, kai tik Mėnulis patekės.

Birželio pilnatis visada būna viena žemiausiai esančių per metus, žiūrint iš Šiaurės pusrutulio. Taip yra todėl, kad pilnatis visada būna priešais Saulę, todėl ji atspindi mūsų žvaigždės padėtį danguje. Kadangi vasaros saulėgrįža įvyksta kai Saulė danguje būna taip aukštai, kaip tik gali būti, artimiausia pilnatis bus žemiausia per visus metus. Tai reiškia, kad Mėnulis pakils per saulėlydį pietryčių danguje, judės pietiniu dangumi per daug taip ir neiškildamas virš horizonto, o auštant nusileis pietvakariuose.

Tokia pilnatis yra viena toliausiai nuo Saulės nutolusių mėnulio pilnatvių vien dėl to, kad Žemės orbita aplink Saulę yra šiek tiek elipsinė. Tai reiškia, kad jos orbitoje yra artimiausias ir tolimiausias taškas. Tolimiausias taškas, vadinamas afeliu, šiais metais nutiks liepos 3 d. Kadangi Mėnulio pilnatis yra priešais Saulę, tuomet Mėnulis bus toliausiai nuo Saulės per visus metus. Birželio mėnesio pilnatis bus maždaug 152 200 kilometrų atstumu nuo Saulės.

JAV birželio pilnatis vadinama Žemuogių pilnatimi – toks pavadinimas siejamas su žemuogėmis, kurios šį mėnesį noksta kai kuriose Šiaurės pusrutulio vietovėse. Kiti indėniškos kilmės šio mėnesio pilnaties pavadinimai yra Nokstančių uogų pilnatis, Žaliųjų kukurūzų pilnatis, Karštoji pilnatis ir Žiedų pilnatis. Anglijoje ši pilnatis istoriškai vadinama Gėlių pilnatimi, Sodinimo pilnatimi ir Midaus pilnatimi. Keltiškos kilmės pavadinimai – Arklio pilnatis, Poros (Dyan) pilnatis ir Rožių pilnatis.