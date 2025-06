Stulbinantys pirmieji vaizdai atskleidžia Veros C. Rubin observatorijos galią

Šie vaizdai, kurie buvo surinkti per maždaug 10 valandų stebėjimo nuo Cerro Pachón kalno Čilėje, yra bandymai, iliustruojantys, kokius kadrus gali užfiksuoti ši naujai atveriama observatorija. Dešimtmetį truksianti teleskopo misija, kurios metu kiekvieną naktį bus stebimas naktinis dangus ir kuri vadinsis „Legacy Survey of Space and Time“, prasidės vėliau šiais metais.

Titulinėje nuotraukoje matomas Trifidų ūkas – rausvai mėlynas kamuolys viršutiniame dešiniajame ketvirtyje – tai žvaigždžių formavimosi regionas mūsų galaktikoje, apsuptas tūkstančių jaunų žvaigždžių. Nuotraukos centre yra Lagūnos ūkas – didžiulis tarpžvaigždinių dujų ir dulkių debesis. Kad sukurtų šį vaizdą, astronomai sujungė 678 skirtingas nuotraukas, kurias Veros C. Rubin observatorija padarė per 7 valandas.

Antroje nuotraukoje iš arti matomas Mergelės telkinys – tūkstančių galaktikų tinklas, kuris astronomams žinomas jau šimtmečius. Ryškiausias jo nares galima pamatyti paprastais teleskopais, tačiau naujojoje nuotraukoje visas telkinys ir aplink jį esančios galaktikos matomos itin detaliai.

Ir tai – tai 0,5 proc. iš 20 mlrd. galaktikų, kurias Veros C. Rubin observatorija stebės per visą savo gyvavimo laiką, padėdama atskleisti tokias paslaptis, kaip tamsioji medžiaga ir galimas kitos planetos, vadinamos Devintąja planeta, egzistavimas mūsų Saulės sistemoje.

Daugiau observatorijos nuotraukų bus paskelbta pirmadienį 19.00 val. Lietuvos per tiesioginę transliaciją, rašo „New Scientist“.