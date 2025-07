Pakelkite akis į dangų: šią naktį prasidės krentančių žvaigždžių šou

Perseidų meteorų lietus kasmet pasirodo liepos-rugsėjo mėnesiais, kai Žemė įskrieja į kosminėmis dulkelėmis ir šiukšlelėmis nusėtą kometos 109P/Swift-Tuttle taką.

Perseidų meteorų lietus yra vienas garsiausių meteorų liūčių, nes tai – intensyviausias meteorų lietus šiltuoju metų laiku (geminidai ir kvadrantidai šiek tiek gausesni, bet jų šou vyksta gruodį ir sausį, kas apsunkina stebėjimą vien tuo, kad būti tuo metu lauke jau būna šalta).

Perseidai yra greiti ir ryškūs meteorai, kurie danguje dažnai palieka ilgą spalvingą pėdsaką. Kartais dangaus stebėtojai gali pamatyti net nedidelius ugnies kamuolius arba didesnius ir ryškesnius šviesos ir spalvų blyksnius.

Tamsią naktį Perseidų lietus gali pasirodyti ypač įspūdingas – piko metu danguje praskrieja nuo 50 iki 75 meteorų per valandą. Be to, jie yra greiti – skrieja iki 59 kilometrų per sekundę greičiu.

Šiais metais meteorų lietus bus matomas nuo liepos 17 iki rugpjūčio 23 dienos, o didžiausias suaktyvėjimas prognozuojamas rugpjūčio 13-osios rytą.

Deja, šiemet Mėnulis kiek užgoš meteorų šou – piko naktį jis bus net 84 procentais pilnas. Ryški mėnulio šviesa prigesins silpnesnius meteorų blyksnius, todėl matysime tik pačius ryškiausius, o bendras matomų meteorų skaičius sumažės iki maždaug 25 per valandą.

Norėdami išvysti geriausią meteorų šou, keliaukite į nuošalią, tamsią vietą – kuo toliau nuo miesto žiburių. Geriausia stebėti prieš pat aušrą, žvelgiant į šiaurės rytus, kur danguje matyti Persėjo žvaigždynas. Venkite naudotis telefonu, kad akys spėtų priprasti prie tamsos.

Parengta pagal „Live science“ ir „Science Alert“.