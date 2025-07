Paprastas prietaisas galėtų padėti Mėnulio kolonistams

Jau seniai žinoma, kad Mėnulyje mineraluose yra daug vandens. Tačiau siūlymai išgauti išteklius iš Mėnulio grunto, vadinamo regolitu, paprastai susiję su sudėtingais, daug energijos reikalaujančiais metodais, kurie vargu ar bus tvarūs ilgalaikėms Mėnulio kolonijoms.

Dabar Lu Wangas iš Kinijos Honkongo universiteto ir jo kolegos nustatė, kad palyginti paprastas saulės energija varomas reaktorius gali gaminti naudingus išteklius, veikdamas regolitą Saulės šviesa ir astronautų iškvepiamu CO 2 .

Eksperimentams atlikti mokslininkai naudojo Mėnulio mėginius, surinktus per Kinijos misiją „Chang'e 5“, ir imitacinius mėginius, pagamintus iš sausumos uolienų.

Reaktoriuje Saulės šviesa ir šiluma iš Mėnulio dirvožemio pirmiausia ištraukia vandenį, tada dirvožemis veikia kaip katalizatorius CO 2 ir vandens reakcijai, kurios metu susidaro anglies monoksidas, deguonis ir vandenilis, kuriuos galima naudoti kaip kurą.

Mėnulio dirvožemyje yra daug mineralų, kurie gali būti svarbūs šiai reakcijai, tačiau manoma, kad junginys, vadinamas ilmenitu, yra vienas iš pagrindinių katalizatorių, sako L. Wangas.

„Cheminės reakcijos mechanizmas yra labai įdomus ir naudingas bei potencialiai tinkamas pagrindiniams ištekliams Mėnulyje generuoti, – sako Haihui Joy Jiang iš Sidnėjaus universiteto Australijoje, kuris tyrime nedalyvavo. – Norint išsiaiškinti, ar šis procesas iš tikrųjų būtų praktiškas ir įgyvendinamas, reikia atsakyti į keletą likusių klausimų ir nustatyti būsimų tyrimų kryptis“.

L. Wangas pripažįsta, kad procesą išplėsti taip, kad būtų pagaminta pakankamai vandens, deguonies ir degalų Mėnulio kolonijai, būtų labai sudėtinga. „Ekstremali Mėnulio aplinka kelia unikalių iššūkių, įskaitant drastiškus temperatūros svyravimus, vakuumą, intensyvią Saulės spinduliuotę ir mažą gravitaciją, – sako jis. – Be to, Mėnulio grunto nevienalytiškumas ir CO 2 išteklių trūkumas taip pat yra didelės kliūtys techniniam įgyvendinimui.“

Parengta pagal „New Scientist“.