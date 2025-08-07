„SpaceX“ į Tarptautinę kosminę stotį išsiuntė ligas sukeliančias bakterijas

Tarptautinėje kosminėje stotyje bus auginamos bakterijos, galinčios sukelti žmonėms ligas. Izraelio Šebos medicinos centro mokslininkai, bendradarbiaudami su JAV kosminių technologijų bendrove „SpaceTango“, vykdo tyrimą, kuriuo siekia išsiaiškinti, kaip mikrogravitacija veikia tam tikrų patogeninių bakterijų augimą.
Siekdami tai ištirti, tyrėjai augins įvairias bakterijų rūšis mikrogravitacijos sąlygomis, vėliau užšaldys jas iki -80 °C temperatūros ir grąžins į Žemę – kad palygintų jų pokyčius su analogiškai augintomis bakterijomis čia, planetoje.
Į Tarptautinę kosminę stotį rugpjūčio 1 d. buvo iškeltos šios bakterijų rūšys: E. coli, Salmonella bongori ir Salmonella typhimurium.
Nors anksčiau jau buvo tirta, kaip mikrogravitacija veikia bakterijų augimą, NASA ir toliau aktyviai nagrinėja šį reiškinį. Tačiau šio konkretaus tyrimo autoriai tikisi surinkti duomenų, kurie padės pažaboti infekcinių ligų plitimą ar netgi užkirsti kelią bakterijų atsparumo antibiotikams vystymuisi – tai itin svarbi visuomenės sveikatos problema, nes vis dažniau pasitaiko atvejų, kai ligas sukeliančios bakterijos tampa atsparios vaistams, kurie anksčiau jas sėkmingai naikindavo.
„Žinome, kad kosminės sąlygos keičia bakterijų elgseną – darydamos įtaką jų augimui, genų raiškai bei savybių, tokių kaip atsparumas antibiotikams ar virulentiškumas, įgijimui“, – teigia Šebos medicinos centro Infekcinių ligų tyrimų laboratorijos vadovas, profesorius Ohadas Gal-Moras. – Šis eksperimentas pirmą kartą leis sistemingai ir molekuliniu lygmeniu ištirti, kaip kosmose keičiasi kelių patogeninių bakterijų genų raiška.“
Astronautų sveikata ir mikrogravitacijos poveikis žmogaus organizmui – itin svarbi tema, kai kalbama apie žmonijos ateitį kosmose. Pavyzdžiui, pastebėta, kad žmogaus genai mikrogravitacijos sąlygomis gali reikštis kitaip, be to, tokia aplinka yra siejama su spartesniu raumenų nykimu ar net didesne odos išbėrimų rizika.
Tačiau bakterijų genetinių pokyčių tyrimai gali atskleisti, kaip šie mikrobai elgiasi žmogaus viduje – kaip greitai dauginasi, kaip sugeba apeiti taikomą gydymą tiek kosmose, tiek Žemėje, rašo „Live Science“.
