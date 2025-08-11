Į gyvenamąjį namą rėžėsi už Žemę senesnis meteoritas

Meteoritas – pavadintas McDonougho meteoritu – prasiskynė kelią pro Žemės atmosferą 2025 m. birželio 26 d.
Džordžijos universiteto planetų geologas Scottas Harrisas mano, kad šis dangaus kūnas susiformavo maždaug prieš 4,56 milijardo metų.
Palyginimui, mūsų planeta, kaip manoma, susiformavo prieš maždaug 4,5 milijardo metų – vadinasi Žemę pasiekusios kosminės uolienos skeveldros yra bent keliasdešimt milijonų metų senesnės už mūsų planetą.
„Norint suprasti šio meteoro ilgą kelią iki žemės paviršiaus, turime išsiaiškinti, kokiai asteroidų grupei priklauso šis akmuo“, – aiškina S. Harrisas.
Meteorito kosminė kelionė baigėsi, kai jis įskrido į Žemės atmosferą ir sprogo, o atskilęs jo gabalas įsirėžė į pietrytinėje Atlantos priemiestyje esančio namo stogą, palikdamas skylę – ir nuo smūgio sudužo.
Meteorito fragmentai buvo perduoti Džordžijos universiteto mokslininkams, kurie juos ištyrė optiniu ir elektroniniu mikroskopu.
Rezultatai rodo, kad tai yra paprastasis chondritas – akmeninė uoliena, susiformavusi prieš milijardus metų. Skelbiama, kad šis meteoritas atkeliavo iš Asteroidų žiedo, esančio tarp Marso ir Jupiterio.
fragmentas toliau bus saugomas Džordžijos universitete ir bus tęsiami jo tyrimai – galbūt jis atskleis naujų žinių apie ankstyvąsias Saulės sistemos sąlygas, egzistavusias dar prieš susiformuojant planetoms, rašo „Science Alert“.
